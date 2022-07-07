抗日戰爭爆發85週年（上）：泛藍陣營內部三種抗戰史觀，唯一共識只有「日本鬼子好壞壞」
我們想讓你知道的是
哪怕是看起來比較重視抗戰歷史的泛藍陣營內，就筆者的瞭解也至少存在三種不同的觀點，如果一定要講三種觀點的持有者有什麼共識的話，那恐怕是只有「日本鬼子好壞壞」而已。
提到發生在1937年到1945年的對日抗戰，同時存在著兩岸以及台灣內部的話語權之爭。兩岸的話語權之爭涉及的是抗戰到底由誰領導，台北方面認為是國民政府領導，北京方面則堅持認為中國共產黨才是中流砥柱。台灣內部的爭論涉及的則是到底該從中國大陸的中華民國，還是日本殖民下的台灣人視角去看待第二次世界大戰。
兩岸對抗戰領導權的爭執延續的其實是中國代表權之爭，爭執點是誰領導了對日抗戰，誰就能夠代表中國。至於台灣內部的爭論，則是台灣到底還該不該以中國的視角去紀念抗戰。國共都以正統中國自居，自然不允許台灣自外於中華民族的角度去回顧抗戰，但國民黨與民進黨都反對所謂抗戰是由中共所領導，因此台灣主權理所當然由中華人民共和國繼承的說法。
許多台獨人士為了對抗中華民族主義，刻意去美化日本對台灣的殖民統治與由日本發動的「大東亞聖戰」，結果卻又與在第二次世界大戰時擊敗日本，現今又是唯一能阻止中共武力犯台的美國發生史觀上的矛盾。顯見對抗日戰爭歷史的詮釋，遠比我們想得還要複雜，絕對不是只有中國和日本兩種史觀二選一的角度而已。
就算是日本國內，哪怕是日本右派內部對日本的戰爭責任都有所爭論，我們怎麼可能用簡單的「中國 vs. 日本」史觀就把抗戰的來龍去脈說清楚呢？至於「今日主張台灣獨立的人士一定認同大日本帝國」，或者「主張兩岸統一的大中華民族主義者就一定擁護蔣中正抗日到底」的二分法，更是順應90年代統獨之爭白熱化以後才誕生的產物，完全無法通過歷史甚至政治現實的考驗。
其實哪怕是看起來比較重視抗戰歷史的泛藍陣營內，就筆者的瞭解也至少存在三種不同的觀點，如果一定要講三種觀點的持有者有什麼共識的話，那恐怕是只有「日本鬼子好壞壞」而已。關於誰領導抗戰，抗戰到底該不該打，國共之間到底有沒有合作，乃至於整場第二次世界大戰的性質，三方之間的差異恐怕不會比他們與中共或者獨派之間還要小。
三種觀點的根源
為什麼有「日本鬼子好壞壞」的共識呢？首先日本帝國發動侵略戰爭是不爭的事實，世界絕大多數國家，尤其是西方國家看待這段歷史的時候絕對不會同情日本。其次則是日軍佔領中國時犯下了太多殘忍暴行，包括七三一部隊、南京大屠殺以及浙贛大屠殺等歷史記憶，早已被一代又一代的傳遞給戰後世代有中國認同的華人，時至今日早已深入人心，不容易改變。
當然讀者們會問，無論是帝俄還是蘇聯在歷史上搶奪的中國土地與屠殺的中國百姓數量都不會比日本少，何以今天還有那麼多大陸人跟部分台灣深藍人士如此親俄，還成為「精神俄羅斯人」？我認為真正的原因還是因為日本在1945年敗了，而且敗得過於徹底，讓當親日在中國成了一種政治不正確，但這絕不代表如果日本贏得戰爭，或者敗得不夠徹底，中國人就不會想當「精神日本人」。
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我們想讓你知道的是
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