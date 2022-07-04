倪匡逝世享壽87歲：畢生反共，創作衛斯理、原振俠掀華文科幻推理風潮，與古龍、三毛曾有生死之約

（中央社）港媒報導，據香港作家沈西城在臉書披露，創作《衛斯理》、《原振俠》系列小說的知名科幻作家倪匡昨（3）日中午在香港逝世，享壽87歲。目前倪匡的家人尚未證實此事或對外說明。

倪匡雖以科幻小說聞名於華人世界，但他在創作歷程中，涉獵範圍十分廣泛，曾涉足武俠小說、偵探小說、靈異故事等，作品數量豐富。其中尤以《衛斯理》、《原振俠》系列最為知名，更與金庸、黃霑、蔡瀾同被譽為「香港四大才子」。

此外，倪匡也累積創作超過300多個電影劇本，還曾在1989年至1990年走上螢光幕，與黃霑、蔡瀾合作主持亞洲電視《今夜不設防》節目。

倪匡逝世的消息披露後，不少網友紛紛表達「再也看不到倪匡先生大膽出奇的文思了」、「永遠懷念衛斯理與原振俠」、「希望倪先生在另一空間生活美滿」、「四大才子又走了一位，難過」等文字，表達悼念。

創造衛斯理、原振俠，掀華文科幻推理風潮

（中央社）作家倪匡過世，他生前寫作不輟，產量驚人，創造衛斯理、原振俠等科幻系列小說，風靡華人世界，台灣有不少書迷。

倪匡1963年開始用筆名《衛斯理》寫科幻小說，衛斯理從中國江南移居香港，精通多國語言，學養豐富，功夫高深，憑著智計與勇氣解決許多光怪陸離的難題，系列小說一連出了140多本。

原振俠則從1981年推出，描寫風流俠醫原振俠的愛情與現實之間的冒險故事，一連推出32本。

作家江迅在《風雨任平生：倪匡傳》（印刻出版）書中提到倪匡小說的4大特點：氣氛逼人、情節詭異、構思奇巧、描寫瑰麗。江迅說，倪匡認為小說只分兩種，即好看的和不好看的，好看的小說一定要有引人入勝的情節和活生生的人物，小說寫得不好看，即使有再多的學問、道理或藝術價值都沒用。

倪匡寫作喜歡玩花樣，變題材，最不喜歡自我重複。他認為一名作家的責任，就是要寫出讓讀者廢寢忘食、愛不釋手的作品。

圖片來源：維基百科 倪匡所寫的原振俠小說《血咒》曾被改編成電影《原振俠與衛斯理》（英語：The Seventh Curse）於1986年在香港上映，由藍乃才執導，錢小豪、周潤發、張曼玉、胡慧中主演。

倪匡曾表示，他的小說有一半是用外星人作背景，他堅決相信宇宙這麼大，地球不過是一個小小星球都有這麼高級的生物，其他星球一定有更多外星生物。他同時認為如果真見到外星人，一定不要害怕。

衛斯理一度風靡華人世界，角色深入人心，許多人將衛斯理和倪匡畫上等號，倪匡表示萬萬不可，因為衛斯理能說全世界所有語言，而他自己連廣東話都說不好，他在寫小說時從未將自己代入角色之中，只有一點比較相近，就是兩人的性子都很急。

作品雅俗共賞，鬼怪小說刻畫香港底層

（中央社）香港作家倪匡作品產量豐富、類型多元，中興大學台文所所長陳國偉表示，倪匡的作品雅俗共賞，且為類型小說立下典範，影響港台兩地至深。

陳國偉接受《中央社》記者電話訪問時表示，倪匡在香港雅俗共賞的文學環境下發展，幾乎無所不寫，他早期以「女黑俠木蘭花」、《衛斯理》、《原振俠》系列為人所熟知，許多讀者以為倪匡就是擅長科幻小說，但其實他還寫過武俠小說，甚至色情小說。

國北教大語文與創作學系副教授楊宗翰向《中央社》記者表示，有些評者會攻擊倪匡的小說「科學性不足」，畢竟他沒有科學背景，但倪匡的說法是「科學是科學，科幻是科幻」；而且他的小說所呈現的深度，遠超過科學及科幻的啟發。

楊宗翰同時提到，一般讀者較忽略倪匡的鬼怪小說，倪匡藉此把香港都市繁榮的一面呈現出來，同時凸顯伴隨而來的種種問題，對底層社會的關注十分深刻，近期台灣就有台師大的研究生以此為研究發表論文。

楊宗翰表示，千萬不要用「大眾文學」的標籤把倪匡框限住了，他其實對華文世界的創作有非常大的啟發及影響。

建築學者、《老夫子》漫畫作者王澤（王家禧）之子王澤接受《中央社》記者訪問時指出，倪匡就是一個老頑童，腦子裡隨時都有一堆想法，無論看到什麼都可以轉換成自己的點子。

王澤說，只要跟倪匡坐下來吃飯聊天，就有說不完的話，「他是一個幽默風趣、思想豐富、感情豐沛、多姿多彩的人」。

女星曾寶儀於臉書放上自己與倪匡合照，指倪匡是她「探索這個世界的啟蒙者」

與古龍、三毛的生死之約，被放兩次鴿子

（中央社）香港作家倪匡過世，但他生前其實跟台灣淵源頗深，因為與古龍、三毛交情深厚，倪匡經常港台兩地飛，他更為古龍寫下300字訃告文，展現驚人才華。

根據作家江迅執筆《風雨任平生：倪匡傳》（印刻出版）記載，古龍創作初期並不順利，幾乎是好朋友倪匡推著走，才漸入佳境，終於一炮而紅，但伴隨而來的狂飲傷身，倪匡也有一半責任。

書中記載，古龍名利雙收之後常與倪匡喝酒，一餐就要喝掉5瓶XO，隔天兩人再結伴去醫院吊點滴，簡直不要命。倪匡說，古龍發達得太早，反而害了他，「飲酒實在太過分」。

1985年古龍過世，倪匡為好友寫了一幅輓聯，「近五十年人間率性縱情快意江湖不枉此生；將三百本小說千變萬化載籍浩瀚當傳千秋」，以及300字訃告文，情真意切，不少人爭相預約。

特別的是，倪匡、古龍跟三毛這三位生死至交曾立下「生死之約」，誰先過世，就要盡其所能令魂魄回到陽間，與生者相聚、溝通。古龍「頭七」之日，倪匡跟三毛相約在三毛家中等古龍的魂歸來，結果連續等了七個七都沒等到。

後來1991年三毛過世，倪匡同樣依約等待，依然失望，連夢中都沒等到這兩個好友。

後來倪匡說：「看來要等到三個人再次齊聚，才能找到答案，只是到時又要如何讓世人得知？」

代筆金庸小說弄瞎阿紫，頑童性格嫉惡如仇

（中央社）香港作家倪匡過世，他的筆鋒如利劍，又快又準，任職《明報》期間曾經代筆金庸小說《天龍八部》，但他太討厭「阿紫」這個角色，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。