倪匡逝世享壽87歲：畢生反共，創作衛斯理、原振俠掀華文科幻推理風潮，與古龍、三毛曾有生死之約
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倪匡的筆鋒如利劍，又快又準，任職《明報》期間曾經代筆金庸小說《天龍八部》，但他太討厭「阿紫」這個角色，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。還曾跟古龍跟三毛這三位生死至交曾立下「生死之約」，誰先過世，就要盡其所能令魂魄回到陽間。
（中央社）港媒報導，據香港作家沈西城在臉書披露，創作《衛斯理》、《原振俠》系列小說的知名科幻作家倪匡昨（3）日中午在香港逝世，享壽87歲。目前倪匡的家人尚未證實此事或對外說明。
倪匡雖以科幻小說聞名於華人世界，但他在創作歷程中，涉獵範圍十分廣泛，曾涉足武俠小說、偵探小說、靈異故事等，作品數量豐富。其中尤以《衛斯理》、《原振俠》系列最為知名，更與金庸、黃霑、蔡瀾同被譽為「香港四大才子」。
此外，倪匡也累積創作超過300多個電影劇本，還曾在1989年至1990年走上螢光幕，與黃霑、蔡瀾合作主持亞洲電視《今夜不設防》節目。
倪匡逝世的消息披露後，不少網友紛紛表達「再也看不到倪匡先生大膽出奇的文思了」、「永遠懷念衛斯理與原振俠」、「希望倪先生在另一空間生活美滿」、「四大才子又走了一位，難過」等文字，表達悼念。
創造衛斯理、原振俠，掀華文科幻推理風潮
（中央社）作家倪匡過世，他生前寫作不輟，產量驚人，創造衛斯理、原振俠等科幻系列小說，風靡華人世界，台灣有不少書迷。
倪匡1963年開始用筆名《衛斯理》寫科幻小說，衛斯理從中國江南移居香港，精通多國語言，學養豐富，功夫高深，憑著智計與勇氣解決許多光怪陸離的難題，系列小說一連出了140多本。
原振俠則從1981年推出，描寫風流俠醫原振俠的愛情與現實之間的冒險故事，一連推出32本。
作家江迅在《風雨任平生：倪匡傳》（印刻出版）書中提到倪匡小說的4大特點：氣氛逼人、情節詭異、構思奇巧、描寫瑰麗。江迅說，倪匡認為小說只分兩種，即好看的和不好看的，好看的小說一定要有引人入勝的情節和活生生的人物，小說寫得不好看，即使有再多的學問、道理或藝術價值都沒用。
倪匡寫作喜歡玩花樣，變題材，最不喜歡自我重複。他認為一名作家的責任，就是要寫出讓讀者廢寢忘食、愛不釋手的作品。
倪匡曾表示，他的小說有一半是用外星人作背景，他堅決相信宇宙這麼大，地球不過是一個小小星球都有這麼高級的生物，其他星球一定有更多外星生物。他同時認為如果真見到外星人，一定不要害怕。
衛斯理一度風靡華人世界，角色深入人心，許多人將衛斯理和倪匡畫上等號，倪匡表示萬萬不可，因為衛斯理能說全世界所有語言，而他自己連廣東話都說不好，他在寫小說時從未將自己代入角色之中，只有一點比較相近，就是兩人的性子都很急。
作品雅俗共賞，鬼怪小說刻畫香港底層
（中央社）香港作家倪匡作品產量豐富、類型多元，中興大學台文所所長陳國偉表示，倪匡的作品雅俗共賞，且為類型小說立下典範，影響港台兩地至深。
陳國偉接受《中央社》記者電話訪問時表示，倪匡在香港雅俗共賞的文學環境下發展，幾乎無所不寫，他早期以「女黑俠木蘭花」、《衛斯理》、《原振俠》系列為人所熟知，許多讀者以為倪匡就是擅長科幻小說，但其實他還寫過武俠小說，甚至色情小說。
國北教大語文與創作學系副教授楊宗翰向《中央社》記者表示，有些評者會攻擊倪匡的小說「科學性不足」，畢竟他沒有科學背景，但倪匡的說法是「科學是科學，科幻是科幻」；而且他的小說所呈現的深度，遠超過科學及科幻的啟發。
楊宗翰同時提到，一般讀者較忽略倪匡的鬼怪小說，倪匡藉此把香港都市繁榮的一面呈現出來，同時凸顯伴隨而來的種種問題，對底層社會的關注十分深刻，近期台灣就有台師大的研究生以此為研究發表論文。
楊宗翰表示，千萬不要用「大眾文學」的標籤把倪匡框限住了，他其實對華文世界的創作有非常大的啟發及影響。
建築學者、《老夫子》漫畫作者王澤（王家禧）之子王澤接受《中央社》記者訪問時指出，倪匡就是一個老頑童，腦子裡隨時都有一堆想法，無論看到什麼都可以轉換成自己的點子。
王澤說，只要跟倪匡坐下來吃飯聊天，就有說不完的話，「他是一個幽默風趣、思想豐富、感情豐沛、多姿多彩的人」。
- 女星曾寶儀於臉書放上自己與倪匡合照，指倪匡是她「探索這個世界的啟蒙者」
與古龍、三毛的生死之約，被放兩次鴿子
（中央社）香港作家倪匡過世，但他生前其實跟台灣淵源頗深，因為與古龍、三毛交情深厚，倪匡經常港台兩地飛，他更為古龍寫下300字訃告文，展現驚人才華。
根據作家江迅執筆《風雨任平生：倪匡傳》（印刻出版）記載，古龍創作初期並不順利，幾乎是好朋友倪匡推著走，才漸入佳境，終於一炮而紅，但伴隨而來的狂飲傷身，倪匡也有一半責任。
書中記載，古龍名利雙收之後常與倪匡喝酒，一餐就要喝掉5瓶XO，隔天兩人再結伴去醫院吊點滴，簡直不要命。倪匡說，古龍發達得太早，反而害了他，「飲酒實在太過分」。
1985年古龍過世，倪匡為好友寫了一幅輓聯，「近五十年人間率性縱情快意江湖不枉此生；將三百本小說千變萬化載籍浩瀚當傳千秋」，以及300字訃告文，情真意切，不少人爭相預約。
特別的是，倪匡、古龍跟三毛這三位生死至交曾立下「生死之約」，誰先過世，就要盡其所能令魂魄回到陽間，與生者相聚、溝通。古龍「頭七」之日，倪匡跟三毛相約在三毛家中等古龍的魂歸來，結果連續等了七個七都沒等到。
後來1991年三毛過世，倪匡同樣依約等待，依然失望，連夢中都沒等到這兩個好友。
後來倪匡說：「看來要等到三個人再次齊聚，才能找到答案，只是到時又要如何讓世人得知？」
代筆金庸小說弄瞎阿紫，頑童性格嫉惡如仇
（中央社）香港作家倪匡過世，他的筆鋒如利劍，又快又準，任職《明報》期間曾經代筆金庸小說《天龍八部》，但他太討厭「阿紫」這個角色，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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