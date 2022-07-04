俄軍攻下烏東盧漢斯克州最後據點，烏軍證實被迫撤離；傳35國籲國際體育組織剔除俄國與白羅斯
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俄羅斯勢力據傳已完全控制烏克蘭東部的利西昌斯克市，這意味盧漢斯克州全部淪陷。烏克蘭軍事指揮部在社群媒體發布聲明指出：「繼續防衛這座城市將造成致命的後果。為了保住烏克蘭守軍的性命，因此決定撤離。」
（中央社）俄羅斯勢力據傳已完全控制烏克蘭東部的利西昌斯克市，這意味盧漢斯克州全部淪陷。另外，基輔州州長庫列巴說，澳洲總理艾班尼斯到訪當地，表達澳洲力挺烏克蘭。
烏東盧漢斯克州傳淪陷，俄稱拿下利西昌斯克
俄羅斯國營的《塔斯社》（TASS）3日引述國防部的話稱，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧漢斯克（Luhansk）地區最後一個主要據點利西昌斯克市（Lysychansk）。
烏克蘭軍事指揮部在社群媒體發布聲明指出：「繼續防衛這座城市將造成致命的後果。為了保住烏克蘭守軍的性命，因此決定撤離。」
但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天否認莫斯科當局的說法，亦即俄國軍隊占領了烏克蘭盧甘斯克地區（Luhansk）戰略城市利西昌斯克（Lysychansk）。
澤倫斯基與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）召開記者會時，他表示：「今天我們不能說利西昌斯克在俄羅斯的控制之下，市郊正進行戰鬥。」
俄羅斯國防部還表示，俄軍攻擊了烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）的軍事基礎設施，以及烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）市區外圍外國戰士使用的基地。
而在頓內茨克州（Donetsk），斯拉夫揚斯克（Sloviansk）市長利亞赫（Vadim Lyakh）表示，這座城市3日遭到多管火箭猛烈轟炸，造成多人死傷。
俄貝爾哥羅德市遇襲，白羅斯稱成功攔截烏軍飛彈
俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德（Belgorod）3日發生多起爆炸，至少造成3人喪命，數十棟住宅建築受損。同日，烏克蘭部隊也對南部被俄羅斯占領的城市梅利托波爾（Melitopol）發動30多次攻擊。
另外，白羅斯羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）2日宣布，軍隊在3天前成功攔截烏克蘭向該國軍事設施發射的飛彈。
如今越來越多人懷疑明斯克（Minsk）也有參與烏克蘭與俄羅斯的衝突。烏國上週指控，從白羅斯發射的飛彈擊中境內邊境地區。
傳35國籲國際體育組織剔除俄國與白羅斯
《基輔獨立報》（Kyiv Independent）在推特發文表示，呼籲將俄國與白羅斯踢出國際體育組織的聯合聲明共獲25個歐盟成員國，以及美國、加拿大、日本等10個非歐盟國家簽署。
7月1日，波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）也呼籲將俄國與白羅斯代表自體育組織管理部門中除名，同時停止在俄國轉播國際體育賽事。
由於俄羅斯侵略烏克蘭，6月27日開打的英國溫網早已明令禁止俄國和白羅斯球員參賽。
澳洲總理訪基輔挺烏，美資助翻牆軟體助俄人連線
烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）3日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問當地遭戰火蹂躪的三個城鎮——布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostome）。
庫列巴引述艾班尼斯說：「澳洲力挺烏克蘭，希望看到對於這裡的犯行，罪犯能被繩之以法。」
另外，美國政府支持的「開放技術基金會」（Open Technology Fund, OFT）正提供資金給幾家美國公司，讓這些公司免費提供虛擬私人網路（VPN）給數以百萬計的俄羅斯人，讓他們可以連上被審查機構封鎖的網站。
俄國展開攻擊烏克蘭後，加強對獨立媒體的限制，記者若批評俄侵烏行動，或以「戰爭」一詞形容此行動，將面臨遭起訴的威脅。
蕭茲：德與盟邦談烏克蘭戰後安全保證
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日告訴德國第一電視台（ARD），德國正在跟盟邦討論對烏克蘭的安全保證，以替烏克蘭戰後時期做準備。
蕭茲說：「我們正在跟緊密盟友討論我們能給予的安全保證問題。這個程序還在進行，而且很明顯不會跟北大西洋公約組織（NATO）成員國一樣。」
蕭茲還說：「這個議題無疑正在外交領域謹慎做準備，為了戰爭結束的那一天，我們希望很快看到那天到來。」
羅馬尼亞在黑海開採天然氣，捷克戰機守護鄰國領空
羅馬尼亞能源企業黑海石油與天然氣公司（Black Sea Oil & Gas，BSOG）6月28日啟用一座位於羅國東南部村落瓦杜（Vadu）的煉製廠。羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）在致辭時表示：「此時此刻，國際天然氣供應受到烏克蘭戰爭的威脅……羅馬尼亞正在採取一項決定性的行動，以確保國家的能源安全。」
羅馬尼亞在海上和陸上皆擁有大量天然氣儲藏，但冬季仍須自俄羅斯進口，來滿足約20%的消費需求。由於歐洲聯盟（EU）各國越來越擔心，俄羅斯為了報復歐盟對烏克蘭的支持，會切斷天然氣供應，因此正在爭相尋找替代供應來源。
另外，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）3日表示，捷克戰機自9月起將守衛鄰國斯洛伐克領空。斯洛伐克決定停飛所有的米格機，可能供烏克蘭對抗俄羅斯入侵。
允土耳其引渡要求以加入北約？瑞典總理拒否認
土耳其宣稱瑞典已承諾將遣返安卡拉追緝的一些人，以便加入北大西洋公約組織（NATO），瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3日拒絕否認有這回事。
儘管面對記者質疑，瑞典的庫德族和土耳其難民也對此感到擔憂，安德森並未說明是否已向安卡拉做出這項承諾，好讓土其其不再反對瑞典加入北約。
根據瑞典和芬蘭6月28日在馬德里北約峰會期間簽署的一項協議，這兩個北歐國家同意「迅速且徹底地」審查土耳其的引渡要求。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。