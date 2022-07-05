危機四伏的一年：世界各國高調呼籲民眾節約能源，背後有三大原因

Photo Credit: Getty Images / BBC News 日本6月份高溫來襲，供電緊張。

2022年可以說是危機四伏的一年，全球疫情雖然進入尾聲，但是戰爭、能源危機和通貨膨脹危機接踵而來。入夏以來，世界很多國家政府都高調呼籲民眾節能。除了烏克蘭戰爭之外，這其中還有哪些原因和背景呢？

日本政府近日也向民眾提出要求，呼籲人們從東京時間下午3點開始關閉「不必要的燈」三小時節約點能。除日本之外，澳洲、法國、德國等很多國家政府也都向公眾提出節能要求。

澳洲能源部長敦促新南威爾斯州和雪梨每晚關燈兩小時，以節約用電。法國官方早於3月底就呼籲民眾節約電力和天然氣。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克呼籲民眾減少洗澡的時間以節約能源；他在媒體上表示，自己洗澡從不超過五分鐘時間。

相對富裕的西方國家為何也如此關注能源了呢？

1. 戰爭導致能源供需壓力

2020年以來，全球能源價格由於疫情後各國經濟復甦供不應求而開始攀升；特別是俄羅斯入侵烏克蘭之後，全球能源價格更是不斷上揚。

自烏克蘭戰爭開始以來，多數西方國家都試圖減少或完全停止購買俄羅斯石化燃料。而戰爭、制裁與反制裁都繼續推高國際石油和天然氣價格。

能源價格上漲後，歐美各國經濟受到巨大壓力，通貨膨脹開始大幅上揚，民生壓力劇增。

在俄國入侵烏克蘭後，歐盟停止對俄國油氣能源依賴的REPowerEU能源戰略於3月首次宣佈，其既定目標是在2022年將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二。

而俄國採取反制措施，除了限制所謂對俄國「不友好」國家需要用盧布結算購買天然氣的帳單外，還以技術為由減少供應，不少國家面臨無法為2022年冬季儲備足夠的天然氣能源的困境。

2. 氣候變遷目標

儘管烏克蘭戰爭爆發後，世界很多國家因為能源短缺重新使用原已凖備廢棄的石化能源，但氣候變遷仍是節能的最重要原因之一。

由於世界經濟活動仍然主要依靠石化能源，全球溫室氣體排放仍在增加。氣候變遷則給世界帶來更多更頻繁的極端天氣。

美國、亞洲、澳洲和歐洲，很多國家2022年夏季都出現了高溫天氣。

日本6月底氣溫大幅上升，東京市中心的氣溫上升至35°C以上，而首都西北部的伊勢崎市則創下了創紀錄的40.2°C，這是日本出現有記錄以來6月份的最高溫度。

日本公共廣播公司（NHK）報導說，6月下旬的高溫中僅東京就有46人因疑似中暑而被送往醫院。

美國歐洲多地也熱浪席捲，多國刷新6月份高溫紀錄。

隨著氣溫的上升，電力供應出現緊縮。

很多國家政府呼籲將室內空調溫度調高，因為研究發現，空調溫度每調高1℃，就能省電10％左右。

3. 供求變化和綠色轉型

Photo Credit: Reuters / BBC News 2011年的福島核災難後，核電站關閉，日本部分電力供應倒轉向依賴煤炭發電。

在能源價格不斷上漲的今天，節能也有了更大的經濟動力。

世界經濟在2021年從疫情低迷後反彈增長，對能源的需求飆升。電力需求以創紀錄的速度增長。

自2015年巴黎氣候協議簽署以來，全球各國鼓勵使用乾淨能源，減少石化能源以保護自然環境。來自風能和太陽能的發電量成長。但綠色能源尚不足以替代石化能源發電量。

與此同時，各國開始減少傳統石化能源電力。

自2022年3月份日本東北部地區發生地震迫使一些核電站暫停運營以來，日本的電力供應一直緊繃。

日本還關閉了幾家老化的石化燃料工廠，以減少二氧化碳排放。這些問題，加上電力需求的激增，導致了電力緊縮。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航