日常生活會消耗多少塑膠用品？觀察英國民眾一週的「塑料足跡」，對結果感到吃驚

在知道了塑料對環境的污染和破壞之後，或許很多人，會為自己日常生活中無所不在的塑料製品感到內疚。但是，作為消費者，我們對使用多少塑料製品有多少自主權呢？

英國各地有10萬人最近參加了一項民意調查，統計了五月份一周時間自己日常生活中的「塑料足跡」。這個「塑料大統計」項目由非政府組織「綠色和平」和「日常塑料」聯合實施。

BBC氣候與科技記者喬奇娜・蘭納德（Georgina Rannard）研讀了四個參與挑戰的家庭和個人，查看他們一周日常生活中的「塑料足跡」。

民眾來自日常生活的塑料垃圾

41歲的朱爾斯・伯克比（Jules Birkby）和她四口之家在「大統計」那一周的塑料垃圾總計124件。她說，女兒艾美六歲生日的派對袋和貼紙包的包裝最令人尷尬。

過去，她一直認為自己家使用塑料並不多，所以對這個點算結果感到「震驚」。朱爾斯住在利茲，是一位藝術家。她解釋說：「一些不顯眼的東西，是不可回收的——比如披薩包裝紙。這個發現令人驚訝。」

她的孩子們對保護環境充滿熱情，但朱爾斯說，作為消費者，她經常很為難。「我們能做的有限。主動權在製造商手中。」

Photo Credit: BBC News

71歲的琳達・瓊斯（Lynda Jones）對統計結果也很吃驚：「我真的不認為我們用了那麼多塑料製品。這令人大開眼界。」她和她丈夫的塑料消費量：一周內使用了64件塑料製品，包括28個咖啡膠囊。

夫婦倆住在伍斯特郡，都是殘疾人，不能去超市，商家送貨上門，因此她無法選擇購買散裝水果和蔬菜。她說：「塑料真的很討厭。實在沒有必要把所有的東西都這樣包裝起來。」

她覺得這個問題跟製造商、供應商和零售商有關，跟競爭和成本控制有關，需要在這方面多做努力。

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英格蘭西南部一位25歲的調度員，哈維爾・泰勒（Xavier Taylor）正在申請成為一名消防員。他說在他一周產生的70件塑料垃圾中，最令他惱火的是黃瓜包裝。

他有家人住在國外，他說在那裡很容易買到沒有塑料包裝的水果和蔬菜。他還希望在商店裡看到更多農場直銷的本地農產品，這可以減少用於長距離運輸貨物的過度包裝的需求。

「超市購物包含這麼多塑料讓我越來越沮喪」他說。不過，他指出，即使能找到不含塑料的替代品，成本也太高。「所有東西的價格都在上漲，但對環境友好的東西要貴得多，」他說。

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27歲的艾米莉・瓦雷（Emily Varley）和丈夫艾德利安・瓦雷（Adrian Varley）一周統計的總數是44件塑料製品，其中「真正令我印象深刻的是水果和蔬菜的包裝」她說。艾米莉是一名商業分析師，住在貝德福德。她說：「為什麼蘋果或辣椒必須裝在塑料袋裡？為什麼散裝蘋果或辣椒更貴？」

她也試過用環保產品替代塑料製品，但發現無塑料包裝只適合「更有錢、更有閒的人」。她說，超市、製造商、供應商和政府需要帶頭。

「大多數人關心（環保）並會改變自己的購買習慣，但他們沒有選擇。」她說。

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政府和超市怎麼說？

環境、食品和農村事務部告訴BBC ，已經在限制使用塑料吸管，並禁止使用塑料莖棉簽。政府還推出了塑料瓶押金返還計劃——消費者支付一小筆押金，歸還塑料瓶時可以退還押金。

圍繞禁止一次性塑料盤子、餐具和氣球棒措施展開諮詢。英國零售商聯盟告訴BBC ，零售行業正投資於容器的再利用和重覆灌注選項，「目標是未來五年內使之成為主流」。

這個聯盟還表示，許多超市正在與供應商合作，設法消除或減少「有問題或不必要的一次性塑料包裝」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航