電子遊戲音樂：比電影配樂更能夠引起我們強烈共鳴的獨特魅力

玩電子遊戲時,我們常會隨著它的旋律起舞:朗朗上口或縈繞心頭的旋律;刺激我們加快速度的音頻節奏;充滿勝利喜悅的樂曲配合著我們的順利通關。當我們在遊戲以外聽到這種音樂,也會覺得非常動人。第一次聽倫敦電子遊戲管弦樂團(London Video Game Orchestra,LVGO)演奏會時,我發現自己陶醉在《街頭霸王II》的音樂中為我最喜歡的遊戲人物歡呼;那是日本電子遊戲作曲人下村陽子(Yoko Shimomura)20世紀90年代的原聲配樂,由倫敦音樂人馬克・蔡(Mark Choi)編曲。我還加入了一場超現實的大合唱,樂團指揮詹姆斯・科爾勒(James Keirle)帶領觀眾演奏了一段經典的世嘉遊戲開機曲;這感覺就像一首五秒鐘的讚美詩,懷舊且妙不可言的狂喜。

「老實說,街霸II是我最愉快的演出體驗,」受過古典訓練的音樂家、作曲家和終身電競玩家馬克・蔡熱情地說。「每個主題曲都很短,但卻非常令人難忘,並且與角色以及戰鬥場景水乳交融。當主題曲如此激蕩我們的心靈,每次聽到時,都會被感動。」

馬克・蔡補充道,雖然電遊和電影配樂之間存在許多相似之處(如開場音樂、反復出現的主角和過場敘述),但遊戲更有非線性和參與性的特點,這意味著遊戲音樂更能夠引起我們強烈的共鳴:「電子遊戲的動人之處在於你能夠成為故事的主角;雖然故事本身可能是預先設定好的,但你可以控制故事如何以及何時展開,」他說,「你被賦予了親身體驗、直接互動的能力,也正是這種力量,讓電子遊戲脫穎而出,並繼續激勵著包括我在內的藝術家。」

電子遊戲音樂確實能激發我們的情感。它的日益成熟激發了越來越多的學術研究(甚至產生了名為遊戲音樂學「ludomusicology」的領域);肖恩・澤德爾(Sean M Zehnder)和斯考特・利普斯考(Scott D Lipscomb)在2006年的文章《遊戲中的音樂》(The Role of Music in Videogames)中提到了遊戲原聲配樂的多種功能;它們「增強沉浸感,提示敘述或情節變化,充當情感符號,增強美學連續性,培養電子遊戲的主題統一性。」

卡倫・柯林斯(Karen Collins)是加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)的副教授,她在專著《遊戲之聲》(Game Sound)中探討了電子遊戲音樂的歷史、理論和實踐。正如柯林斯所觀察到的,玩家並不是被動的傾聽者,而是能夠主動觸發遊戲中的音樂,並下意識地對其做出反應。

她寫道:「當玩家的角色處於嚴重危險中,情緒誘導和生理反應通常是最明顯的體驗,就像在混亂而快速的打怪音樂,聲音能夠影響乃至操縱玩家情緒,引導他們對遊戲的反應。」她還指出,沉默也具有強大的效果,無論是增強緊張感,還是當玩家處於不活躍狀態時,它會促使我們堅持完成任務以便遊戲繼續。

無論是在國際工作室還是對聽眾而言,電子遊戲音樂都是一種跨國的文化表達。今年早些時候,波蘭的遊戲音樂節(Game Music Festival)在倫敦舉辦了一場音樂會,其中一支波蘭樂隊表演了由加拿大藝術家克里斯托弗・麥迪根(Kristoffer Madigan)創作的備受喜愛的冒險遊戲《茶杯頭》(Cuphead)中喧鬧的爵士和拉丁風格的音樂。音樂會的壓軸曲目,是定居於洛杉磯的英國作曲家格萊斯・科克(Gareth Coker)為《奧里和黑暗森林》(Ori and The Blind Forest)和《奧里與螢火意志》(Ori and The Will of The Wisps)這兩款遊戲所創作的迷人(且非常優美)的獲獎配樂。

科克曾在英國皇家音樂學院(Royal Academy of Music)學習作曲,後來定居日本。他的創作涉獵很廣,有電影和電視配樂,但他對電子遊戲尤為熱愛。他解釋說,「在我成長的過程中,和父母一起玩電子遊戲是我最美好的回憶。和家人的那些共同回憶,我希望能夠傳達給其他人。」

科克花了數年時間與團隊共同創作《奧里》遊戲音樂,譜出與遊戲玩家角色(孩童般的森林精靈)以及超自然環境相適應的音樂。「當我在製作遊戲音樂時,我對視覺效果的有非常強烈的感應;然後我可以真正沉浸在其中,為這個虛擬世界譜出音樂。《奧里》的視覺效果激發我用音樂再造遊戲的靈境,我們希望玩家能夠在音樂中想象力蓬發。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 玩家並不是被動的傾聽者,而是能夠主動觸發遊戲中的音樂,並下意識地對其做出反應。

「當你在玩遊戲時,你是一個積極的玩家,你的大腦必須處理很多事情。但編寫遊戲音樂的方式大不相同,優秀遊戲音樂絶不能把所有元素都堆在一起,除非你已經為了那個時刻完全做好了凖備。當你在奧里的環境中移動時,音樂不會一直變化,因為這對大腦來說挑戰太大了。每一段音樂的植入都是有考慮的。《奧里》中有一段旋律,非常含蓄和溫柔,直到情景變化後這段音樂也必須隨之變化。」

這種細緻的音樂植入能夠對玩家產生強大的情感衝擊,任何接觸過奧里遊戲和音樂的人都感同身受;音樂還激發出許多在線的「玩家反應」(在結尾時許多玩家流淚)。科克笑道,「我非常幸運,因為現在有像Twitch和YouTube這樣的網站,我能夠看到玩家對我音樂作品的反應,就像了解自己的反應一樣。這有點上癮,你會有實時的本能反應。」

情緒波動