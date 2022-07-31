電子遊戲音樂：比電影配樂更能夠引起我們強烈共鳴的獨特魅力
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正如指揮／編曲者羅伯特・艾米斯（Robert Ames）所說，「電子遊戲音樂從一開始就處於前沿。與我們現在的技術相比，早期遊戲主機是非常簡陋的，而作曲家也真正推動了它們的發展。我認為電子遊戲創作的重要部分仍是這種精神。」
玩電子遊戲時，我們常會隨著它的旋律起舞：朗朗上口或縈繞心頭的旋律；刺激我們加快速度的音頻節奏；充滿勝利喜悅的樂曲配合著我們的順利通關。當我們在遊戲以外聽到這種音樂，也會覺得非常動人。第一次聽倫敦電子遊戲管弦樂團（London Video Game Orchestra，LVGO）演奏會時，我發現自己陶醉在《街頭霸王II》的音樂中為我最喜歡的遊戲人物歡呼；那是日本電子遊戲作曲人下村陽子（Yoko Shimomura）20世紀90年代的原聲配樂，由倫敦音樂人馬克・蔡（Mark Choi）編曲。我還加入了一場超現實的大合唱，樂團指揮詹姆斯・科爾勒（James Keirle）帶領觀眾演奏了一段經典的世嘉遊戲開機曲；這感覺就像一首五秒鐘的讚美詩，懷舊且妙不可言的狂喜。
「老實說，街霸II是我最愉快的演出體驗，」受過古典訓練的音樂家、作曲家和終身電競玩家馬克・蔡熱情地說。「每個主題曲都很短，但卻非常令人難忘，並且與角色以及戰鬥場景水乳交融。當主題曲如此激蕩我們的心靈，每次聽到時，都會被感動。」
馬克・蔡補充道，雖然電遊和電影配樂之間存在許多相似之處（如開場音樂、反復出現的主角和過場敘述），但遊戲更有非線性和參與性的特點，這意味著遊戲音樂更能夠引起我們強烈的共鳴：「電子遊戲的動人之處在於你能夠成為故事的主角；雖然故事本身可能是預先設定好的，但你可以控制故事如何以及何時展開，」他說，「你被賦予了親身體驗、直接互動的能力，也正是這種力量，讓電子遊戲脫穎而出，並繼續激勵著包括我在內的藝術家。」
電子遊戲音樂確實能激發我們的情感。它的日益成熟激發了越來越多的學術研究（甚至產生了名為遊戲音樂學「ludomusicology」的領域）；肖恩・澤德爾（Sean M Zehnder）和斯考特・利普斯考（Scott D Lipscomb）在2006年的文章《遊戲中的音樂》（The Role of Music in Videogames）中提到了遊戲原聲配樂的多種功能；它們「增強沉浸感，提示敘述或情節變化，充當情感符號，增強美學連續性，培養電子遊戲的主題統一性。」
卡倫・柯林斯（Karen Collins）是加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）的副教授，她在專著《遊戲之聲》（Game Sound）中探討了電子遊戲音樂的歷史、理論和實踐。正如柯林斯所觀察到的，玩家並不是被動的傾聽者，而是能夠主動觸發遊戲中的音樂，並下意識地對其做出反應。
她寫道：「當玩家的角色處於嚴重危險中，情緒誘導和生理反應通常是最明顯的體驗，就像在混亂而快速的打怪音樂，聲音能夠影響乃至操縱玩家情緒，引導他們對遊戲的反應。」她還指出，沉默也具有強大的效果，無論是增強緊張感，還是當玩家處於不活躍狀態時，它會促使我們堅持完成任務以便遊戲繼續。
無論是在國際工作室還是對聽眾而言，電子遊戲音樂都是一種跨國的文化表達。今年早些時候，波蘭的遊戲音樂節（Game Music Festival）在倫敦舉辦了一場音樂會，其中一支波蘭樂隊表演了由加拿大藝術家克里斯托弗・麥迪根（Kristoffer Madigan）創作的備受喜愛的冒險遊戲《茶杯頭》（Cuphead）中喧鬧的爵士和拉丁風格的音樂。音樂會的壓軸曲目，是定居於洛杉磯的英國作曲家格萊斯・科克（Gareth Coker）為《奧里和黑暗森林》（Ori and The Blind Forest）和《奧里與螢火意志》（Ori and The Will of The Wisps）這兩款遊戲所創作的迷人（且非常優美）的獲獎配樂。
科克曾在英國皇家音樂學院（Royal Academy of Music）學習作曲，後來定居日本。他的創作涉獵很廣，有電影和電視配樂，但他對電子遊戲尤為熱愛。他解釋說，「在我成長的過程中，和父母一起玩電子遊戲是我最美好的回憶。和家人的那些共同回憶，我希望能夠傳達給其他人。」
科克花了數年時間與團隊共同創作《奧里》遊戲音樂，譜出與遊戲玩家角色（孩童般的森林精靈）以及超自然環境相適應的音樂。「當我在製作遊戲音樂時，我對視覺效果的有非常強烈的感應；然後我可以真正沉浸在其中，為這個虛擬世界譜出音樂。《奧里》的視覺效果激發我用音樂再造遊戲的靈境，我們希望玩家能夠在音樂中想象力蓬發。」
「當你在玩遊戲時，你是一個積極的玩家，你的大腦必須處理很多事情。但編寫遊戲音樂的方式大不相同，優秀遊戲音樂絶不能把所有元素都堆在一起，除非你已經為了那個時刻完全做好了凖備。當你在奧里的環境中移動時，音樂不會一直變化，因為這對大腦來說挑戰太大了。每一段音樂的植入都是有考慮的。《奧里》中有一段旋律，非常含蓄和溫柔，直到情景變化後這段音樂也必須隨之變化。」
這種細緻的音樂植入能夠對玩家產生強大的情感衝擊，任何接觸過奧里遊戲和音樂的人都感同身受；音樂還激發出許多在線的「玩家反應」（在結尾時許多玩家流淚）。科克笑道，「我非常幸運，因為現在有像Twitch和YouTube這樣的網站，我能夠看到玩家對我音樂作品的反應，就像了解自己的反應一樣。這有點上癮，你會有實時的本能反應。」
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