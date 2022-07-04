【2022金曲獎】中國「搖滾教父」奪最佳華語男歌手，網友熱議「不給內地要罵，給內地的也要罵」
我們想讓你知道的是
由台灣文化部舉辦的金曲獎與金馬獎一樣，是華語地區重要的藝術獎項。但與金馬獎不同的是，中國大陸目前並沒有禁止中國大陸音樂人報名金曲獎。因此，崔健這次拿獎，受到兩岸矚目。
台灣第33屆金曲獎周六揭曉（7月2日），中國「搖滾教父」崔健拿下最佳華語男歌手。此外，旅居台灣多年的新加坡歌手蔡健雅，則打敗袁婭維及魏如萱等人，破紀錄四度拿下最佳華語女歌手，並再次拿下最佳專輯等大獎，堪稱大贏家。此外，以〈玻璃心〉一曲紅遍華人地區的大馬歌手黃明志及陳芳語則未能拿下年度歌曲。
由台灣文化部舉辦的金曲獎與金馬獎一樣，是華語地區重要的藝術獎項。但與金馬獎不同的是，中國目前並沒有禁止中國音樂人報名金曲獎。因此，崔健這次拿獎，受到兩岸矚目。
崔健透過代表人宣讀得獎感言稱：自己到了這刻才明白，專輯中的所有目的地都是一時的，從來沒有過終點站。「金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究，有點溫馨的中轉車站，清楚地告訴了我下一站的方向，它似乎在說：一個新的時代在等待著你，你是否已經凖備好了下車，你曾經有過的經歷和質疑，會變成一張新的車票，可以登上一個更有挑戰及質疑世界的音樂列車。」
事實上，金曲獎在多年前便更改規定。只要在台灣發行的專輯，不論國籍，都能報名金曲獎。因此許多非台灣出身的歌手，譬如王菲、孫燕姿及林夕等人都曾拿下金曲獎。
此次崔健拿下「歌王」，在中國社群媒體掀起熱烈討論。有網友在微博說，頒給崔健歌王，是評審團有政治考量。一位網友說：「金曲獎這次真的是格局都有了。」
但也有網友稱，「內地歌迷別想太多，沒什麼地域國籍考量，在台灣音樂人們也不可能容忍政治介入音樂，純粹就是這屆評審團的決定。」
「有些人真是，不給內地要罵，給內地的也要罵」，另一位網民回覆稱。
中國搖滾教父崔健
1961年出生在北京的崔健來自軍人家庭，父母有朝鮮族背景，自小開始學習音樂。1986年以一曲〈一無所有〉轟動京城，1989年，他在北京工體演唱會上，眼睛矇著紅布條，吹著嗩吶，喊唱著〈一無所有〉，轟動兩岸三地音樂界，在媒體掀起「崔健浪潮」。
2007年他曾抵達台灣參加貢寮海洋音樂祭。有評論稱，崔健的音樂表達出了1980年代改革開放初期，中國人民面對未來的好奇與批判的眼光。崔健也開始成為西方文化界希望重新認識中國文化的重要人物之一，想要打進中國藝術及文化評論界的西方人，嘴上及文章都要掛上「崔健」二字。
用紅布矇眼唱歌是崔健當時的招牌，他創作的〈花房姑娘〉及〈快讓我在雪地上撒點野〉等名曲，隨著中國回到全球資本主義的舞台而紅遍海內外。
崔健對社會的變化一直有所觀察，併發出不平之鳴，也因此受到眾人尊敬。據報導，1989年5月，崔健在天安門廣場演出，聲援絶食學生，演唱了〈新長征路上的搖滾〉等歌曲，之後他便不受中國官方特別歡迎。
多年前，崔健接受北京知名作家查建英訪談時批評：「所有人都在賭博，沒有人願意輸。實際上這個社會就像一個大賭場，人們把自己生命都給賭進去了。沒有人願意錯過，他只是想怎麼把握這個遊戲，他不再想別的。」
關於搖滾樂，這位中國搖滾先驅則告訴查建英稱：「其實，中國只有搖滾樂現象，根本沒有搖滾樂文化。美國一個普通人每月消費在搖滾樂上的錢，包括去酒吧聽音樂、買唱盤、去音樂會，可能是八十元，可能更多。我們呢，也許是一塊錢。有錢人都去泡卡拉OK了。你怎麼比？.....整個媒體根本不敢觸及體制的問題、文化政策的問題不敢撞這個南牆！其實南牆後面是一片光明。我認為中國搖滾樂的前途是光明的，我們應該無條件地支持年輕的搖滾音樂人，可是他們不僅一直遭受封殺，而且流行音樂界太腐敗了，從媒體、唱片公司、代理人到樂評人，往往是羊毛出在牛身上。」
事實上，崔健崔健上一張專輯《光凍》就曾拿下金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」。相隔六年後，推出的第七張專輯《飛狗》拿下了男歌手獎。台灣年輕的音樂人與他們的前輩相比，並不特別熟悉或以崔健為師。但崔健的搖滾精神尚深受中國歌迷尊崇。
2022年4月，崔健舉辦一場線上演唱會，據報導，當時超過四千萬的線上觀看人數，打破中國互聯網相關紀錄。微信公眾號「世界音樂」專號稱，對那一代的崔健樂迷來說，與後者有關的青春記憶裡，「存放著自己所有的熱烈與叛逆：livehose、音樂節、工體、打口帶 （編按：意旨當年中國西洋唱片公司發行的唱片或磁帶，沒有賣完被退回去的貨物，流到在北京胡同中販售）。」
演唱會後他接受訪問說，「這幾十年，不該變的都變了，該變的都沒變」。
金曲獎政治絶緣體？
在台灣官方文化政策的變遷下，這個由台灣官方主辦的老牌音樂獎，也開始將以「國語」為大獎的主導原則打破。這表示，台語、客家語或原住民專輯及歌手獎項不再被排在「方言」獎項。不同語言的專輯能夠與國語專輯一同競逐最佳年度專輯或最佳年度歌曲等大獎。
2017年，國際音樂雜誌告示牌（Billboard）曾稱金曲獎為是華語地區的葛萊美獎（The Grammy Award）。
以今年入圍的女歌手來說，有來自新加坡的蔡健雅以及台灣知名原住民歌手以莉・高露等等，而且許多歌曲是中文與英文交叉。每個專輯討論的議題各有千秋，包含跨性別議題，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的反思以及台灣政治認同及社會認同等。有網友說，這些百花齊放的音樂本身就是一種政治表態。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。