哥本哈根購物中心槍擊案釀3死多傷，Harry Styles緊急取消演唱會，丹麥警方不排除是恐怖攻擊

《德國之聲》報導，丹麥首都哥本哈根（Copenhagen ）一處購物中心於星期天（3日）中午發生持槍掃射攻擊事件，目前已造成至少3人死亡，多人受傷，傷者中仍有3人情況危急搶救當中。

《CNN》、《BBC》報導，槍擊案發生於菲爾德購物中心（Field's）的多處位置，社群上有人上傳案發當時的影片，可以看見許多人於購物中心內奔跑，並有多名全副武裝的警察。

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現場目擊者伊莎貝爾（Isabelle）向媒體表示，槍擊案發生時的情況：「我們突然就聽到槍響，我想應該有聽到10聲槍聲，然後我們就趕緊跑起來最後躲到一間浴室，在狹小的廁所擠在一起，當時躲在一起的大約有11個人。當時超級熱而且我們又很害怕，這是非常恐怖的經驗。」

哥本哈根警察局長托馬森（Soren Thomassen）於周一稍早的記者會上表示，槍擊案已造成一名40多歲男性及2名年輕人死亡。托馬森表示，目前一名年輕丹麥男子因嫌疑人身分遭到逮捕。

托馬森表示說：「我們相信被捕的22歲嫌犯就是槍手，他當時攜帶步槍和彈藥。」托馬森表示調查人員相信嫌犯沒有與其他人合作犯案，但在完全確定之前，不會排除這項可能。

托馬森還說，目前無法立即排除這是一起「恐怖主義行為」的可能。

Photo Credit：AP / 達志影像 警察局長托馬森（Soren Thomassen）於記者會上說明

丹麥王室發表聯合聲明，指對於事件受害者、他們的親屬和所有受悲劇影響的人，表達最深切的同情。

原定離案發現場不到2公里處開唱，哈利緊急取消演唱會

1世代（ One Direction）前團員、英國歌手哈利．斯泰爾斯（Harry Styles）原定周日晚間在距案發現場不到2公里的場地舉辦演唱會，現在已經緊急取消。

哈利在Snapchat上寫道：「我和我的團隊為所有在哥本哈根購物中心槍擊事件受影響的人祈禱。我很震驚。」

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