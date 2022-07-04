【藝遊嚮導】7/05-7/11：松菸夏日松一下、前戲影展、《樂來越愛你》交響音樂會，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
松山文創園區今年夏日松一下「夏喂咦！？」，以兩個嘆詞「喂！」跟「咦？」為主題，夜間將點亮松菸每一角落，飽食響樂、美感體驗，絕對嗨翻你的五感。
你曾想像過晚上松菸的樣貌嗎？2022年這個夏天全園區將開啟夜間營運模式，跟著【藝遊嚮導】的腳步「夜奔松菸」，來體驗最靚的臺北風格夜文化。
另外在電影方面，除了「台北電影節」外，本週將放映的「前戲影展」不但可以觀賞到運動XR／VR的作品，更能了解到創作者對於虛擬實境中空間與觀看的自身經驗。
最後，隨著金曲獎的盛大落幕，是否重新燃起在你心中「音樂魂」了呢？電影《樂來樂愛你》交響音樂會今夏重返國家音樂廳，趕快一起重溫Seb對爵士樂的熱愛與Mia勇敢追夢的故事吧！
【表演藝術】
名稱｜2022夏日生活週
時間｜2022/7/02（六）- 2022/7/31（日）
地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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從多元類型與輕鬆、活潑形式中，創造五感體驗傳統藝術的新方式，種下傳統藝術幼苗。
暑假期間，臺灣戲曲中心為家庭親子、青少年觀眾推出的一系列戲劇展演，包括《鄭成功鬥二虎》明興閣掌中劇團、《實驗代號-怪奇烏鴉》舞鈴劇場、《他們的生活 In ê Sing-uáh》雞屎藤舞蹈劇場、《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》風神寶寶兒童劇團、《黑皮夫人》正明龍歌劇團。
【展覽】
名稱｜2022 夏日松一下『夏喂咦！？』Summer Festival
時間｜2022/6/24（五）- 2022/9/11（日）
地點｜松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
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夜間將點亮松菸每一角落，飽食響樂、美感體驗，絕對嗨翻你的五感。
松山文創園區在2022這個夏天為首次開啟全園區夜間營運模式，今年夏日松一下主題「夏喂咦！？」，以兩個嘆詞「喂！」跟「咦？」，表示為期三個月的展演內容處處都充滿驚喜與好奇，期待遊客們呼朋引伴，相揪三五好友前來共襄盛舉。
12週36晚夜未眠 、點亮8處松菸古蹟場域、500+家文創品牌在地店家齊聚、8件藝術裝置 11位視覺藝術家、50+檔精彩演出、140+堂療癒課程、21+條文化體驗遊程、144+hr不斷電旅行，邀請大家一起「夜奔松菸」體驗最靚的臺北風格夜文化 。
名稱｜2022夏日國際版畫展｜薩爾瓦多・達利：所羅門王之歌全集
時間｜2022/07/01（五）- 2022/09/04（日）
地點｜曜畫廊（台北市松山區敦化北路166號 文華精品3樓）
備註｜本活動為售票活動
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達利以12件作品呈現他對於這部所羅門王情歌亦被認為是宗教經典的詮釋。
2022年曜畫廊將獻上薩爾瓦多・達利（Salvador Dali）在1971年創作於日本紙上的原創蝕刻版畫『所羅門王之歌』（The Song of Songs of King Solomon），全套共十二件。
達利選擇最能夠展現「線條之美」的蝕刻（Etching）作為創作手法，將所羅門王之歌如詩般簡潔而富含韻律的文字，以細如髮絲的線條刻畫出視覺化的內容樣貌，其後再敷以手繪及金泥，創造出如所羅門王般高尚華美的光芒。
名稱｜今日町子個展「Essential」
時間｜2022/07/01（五）- 2022/07/25（一）
地點｜Mangasick（台北市羅斯福路三段244巷10弄2號B1）
備註｜本活動為售票活動
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漫畫家今日町子自2020年起，以近乎一日一更新的步調，紀錄肺炎疫情下的生活。
「原子筆線條鬆散、樸實，勾勒出輕巧人像和大片留白的空間、淡寫的風景，若是彩稿，還會以麥克筆加上不飽和、暈染也不繁複的氤氳色澤──這些特性和透明、清新、唯美、療癒等大眾渴望透過視覺藝術獲取的精神慰藉高度相容，釀造出今日町子給人的第一印象之『甜』。
考量到瀰漫社會的精神虛弱，她選擇一眼就能掌握內容的單格漫畫形式，表現出人，甚至城市，漂浮在虛空中的寂寥，偶爾穿插的疫情前回憶，不忘放入與悲觀抗衡的希望之光。
名稱｜《 水波的紋理 Imprint of water ─ 廖昭豪個展 》435聚落藝術家展覽計畫
時間｜2022/07/01（五）- 2022/07/24（日）
地點｜板橋435藝文特區 光復館（新北市板橋區中正路435號）
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企圖喚起對於「水」所擁有的身體經驗，跳脫材質表現的既定認知。
本次展覽將細究水在物件上造成的紋理。水紋會隨時間與日曬而消逝，廖昭豪藉以紙漿再製造出海岸邊採集的設施物件，將水波紋理重新漫回作品表面，企圖喚起觀眾對於「水」所擁有的身體經驗。
藝術家廖昭豪善於使用絞碎的紙漿，形塑出日常環境中主要以鋼鐵、水泥、橡膠等堅硬材質所製造的物件，像是消波塊、鐵皮圍牆、消防栓、紐澤西護欄等，藉由外觀、體積的擬真，帶領觀眾跳脫材質表現的既定認知。
【影視】
名稱｜娜娜：逝水年華 Nana
上映時間｜2022/07/08（五）
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魔幻風格、華美畫面，以及異國情調配樂獲外媒盛讚「如王家衛遇上阿比查邦」。
女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇，但過往經歷的悲劇卻再度找上她，片中女主角與情婦從敵對到相惜的戲碼，打破觀眾對元配與小三的想像，帶來幽微曖昧且耐人尋味的不尋常情誼。
改編自真實故事，導演透過魔幻華美風格，異國情調雋永配樂，以及溫柔細膩的觀點，勾勒出在父權社會下身為女性的命運，那些壓抑與兩難、抉擇與放下， 以及追尋自由快樂的勇氣。
名稱｜前戲影展Fest Yet-to-Come | VR新銳作品選件
時間｜2022/07/08（五）- 2022/08/07（日）
地點｜VA hub 虛擬藝術跨界實驗基地（台北市中山區林森北路353巷20號B1）
備註｜本活動為售票活動
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#VR新銳選件 #5組5色 #腦內微高潮
「2022 前戲影展 Fest Yet-to-Come」精選五件 XR／VR 作品：林佩瑩《唇》、孫瑀 & 關綽瑩《四零四號房》、魏斈穎 & 柯佳彣《蟬與花》、謝文毅《彼岸》、鄭伊婷《Alone》，展現臺灣年青創作者極具企圖的美學風格與形式，並反映出創作者對於虛擬實境中空間與觀看經驗的多元嘗試。
【音樂】
名稱｜LA LA LAND樂來越愛你電影交響音樂會
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。