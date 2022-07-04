【藝遊嚮導】7/05-7/11：松菸夏日松一下、前戲影展、《樂來越愛你》交響音樂會，本週精彩藝文活動別錯過！

你曾想像過晚上松菸的樣貌嗎？2022年這個夏天全園區將開啟夜間營運模式，跟著【藝遊嚮導】的腳步「夜奔松菸」，來體驗最靚的臺北風格夜文化。

另外在電影方面，除了「台北電影節」外，本週將放映的「前戲影展」不但可以觀賞到運動XR／VR的作品，更能了解到創作者對於虛擬實境中空間與觀看的自身經驗。

最後，隨著金曲獎的盛大落幕，是否重新燃起在你心中「音樂魂」了呢？電影《樂來樂愛你》交響音樂會今夏重返國家音樂廳，趕快一起重溫Seb對爵士樂的熱愛與Mia勇敢追夢的故事吧！

【表演藝術】

名稱｜2022夏日生活週

時間｜2022/7/02（六）- 2022/7/31（日）

地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

從多元類型與輕鬆、活潑形式中，創造五感體驗傳統藝術的新方式，種下傳統藝術幼苗。

暑假期間，臺灣戲曲中心為家庭親子、青少年觀眾推出的一系列戲劇展演，包括《鄭成功鬥二虎》明興閣掌中劇團、《實驗代號-怪奇烏鴉》舞鈴劇場、《他們的生活 In ê Sing-uáh》雞屎藤舞蹈劇場、《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》風神寶寶兒童劇團、《黑皮夫人》正明龍歌劇團。

【展覽】

名稱｜2022 夏日松一下『夏喂咦！？』Summer Festival

時間｜2022/6/24（五）- 2022/9/11（日）

地點｜松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

夜間將點亮松菸每一角落，飽食響樂、美感體驗，絕對嗨翻你的五感。

松山文創園區在2022這個夏天為首次開啟全園區夜間營運模式，今年夏日松一下主題「夏喂咦！？」，以兩個嘆詞「喂！」跟「咦？」，表示為期三個月的展演內容處處都充滿驚喜與好奇，期待遊客們呼朋引伴，相揪三五好友前來共襄盛舉。

12週36晚夜未眠 、點亮8處松菸古蹟場域、500+家文創品牌在地店家齊聚、8件藝術裝置 11位視覺藝術家、50+檔精彩演出、140+堂療癒課程、21+條文化體驗遊程、144+hr不斷電旅行，邀請大家一起「夜奔松菸」體驗最靚的臺北風格夜文化 。

名稱｜2022夏日國際版畫展｜薩爾瓦多・達利：所羅門王之歌全集

時間｜2022/07/01（五）- 2022/09/04（日）

地點｜曜畫廊（台北市松山區敦化北路166號 文華精品3樓）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

達利以12件作品呈現他對於這部所羅門王情歌亦被認為是宗教經典的詮釋。

2022年曜畫廊將獻上薩爾瓦多・達利（Salvador Dali）在1971年創作於日本紙上的原創蝕刻版畫『所羅門王之歌』（The Song of Songs of King Solomon），全套共十二件。

達利選擇最能夠展現「線條之美」的蝕刻（Etching）作為創作手法，將所羅門王之歌如詩般簡潔而富含韻律的文字，以細如髮絲的線條刻畫出視覺化的內容樣貌，其後再敷以手繪及金泥，創造出如所羅門王般高尚華美的光芒。

名稱｜今日町子個展「Essential」

時間｜2022/07/01（五）- 2022/07/25（一）

地點｜Mangasick（台北市羅斯福路三段244巷10弄2號B1）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

漫畫家今日町子自2020年起，以近乎一日一更新的步調，紀錄肺炎疫情下的生活。

「原子筆線條鬆散、樸實，勾勒出輕巧人像和大片留白的空間、淡寫的風景，若是彩稿，還會以麥克筆加上不飽和、暈染也不繁複的氤氳色澤──這些特性和透明、清新、唯美、療癒等大眾渴望透過視覺藝術獲取的精神慰藉高度相容，釀造出今日町子給人的第一印象之『甜』。

考量到瀰漫社會的精神虛弱，她選擇一眼就能掌握內容的單格漫畫形式，表現出人，甚至城市，漂浮在虛空中的寂寥，偶爾穿插的疫情前回憶，不忘放入與悲觀抗衡的希望之光。

名稱｜《 水波的紋理 Imprint of water ─ 廖昭豪個展 》435聚落藝術家展覽計畫

時間｜2022/07/01（五）- 2022/07/24（日）

地點｜板橋435藝文特區 光復館（新北市板橋區中正路435號）

詳請請點擊

企圖喚起對於「水」所擁有的身體經驗，跳脫材質表現的既定認知。

本次展覽將細究水在物件上造成的紋理。水紋會隨時間與日曬而消逝，廖昭豪藉以紙漿再製造出海岸邊採集的設施物件，將水波紋理重新漫回作品表面，企圖喚起觀眾對於「水」所擁有的身體經驗。

藝術家廖昭豪善於使用絞碎的紙漿，形塑出日常環境中主要以鋼鐵、水泥、橡膠等堅硬材質所製造的物件，像是消波塊、鐵皮圍牆、消防栓、紐澤西護欄等，藉由外觀、體積的擬真，帶領觀眾跳脫材質表現的既定認知。

【影視】

名稱｜娜娜：逝水年華 Nana

上映時間｜2022/07/08（五）

詳請請點擊

魔幻風格、華美畫面，以及異國情調配樂獲外媒盛讚「如王家衛遇上阿比查邦」。

女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇，但過往經歷的悲劇卻再度找上她，片中女主角與情婦從敵對到相惜的戲碼，打破觀眾對元配與小三的想像，帶來幽微曖昧且耐人尋味的不尋常情誼。

改編自真實故事，導演透過魔幻華美風格，異國情調雋永配樂，以及溫柔細膩的觀點，勾勒出在父權社會下身為女性的命運，那些壓抑與兩難、抉擇與放下， 以及追尋自由快樂的勇氣。

名稱｜前戲影展Fest Yet-to-Come | VR新銳作品選件

時間｜2022/07/08（五）- 2022/08/07（日）

地點｜VA hub 虛擬藝術跨界實驗基地（台北市中山區林森北路353巷20號B1）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

#VR新銳選件 #5組5色 #腦內微高潮

「2022 前戲影展 Fest Yet-to-Come」精選五件 XR／VR 作品：林佩瑩《唇》、孫瑀 & 關綽瑩《四零四號房》、魏斈穎 & 柯佳彣《蟬與花》、謝文毅《彼岸》、鄭伊婷《Alone》，展現臺灣年青創作者極具企圖的美學風格與形式，並反映出創作者對於虛擬實境中空間與觀看經驗的多元嘗試。

【音樂】

名稱｜LA LA LAND樂來越愛你電影交響音樂會