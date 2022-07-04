劇場大師彼得布魯克97歲辭世，傳奇巨擘改變表演藝術，執導《仲夏夜之夢》被譽為世界劇場的轉捩點
我們想讓你知道的是
彼得布魯克可說是劇場界神話級人物，和革命性俄羅斯表演理論家史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）齊名。他到了90多歲仍繼續工作及挑戰觀眾思維。
（中央社）以97歲高齡辭世的英國傳奇劇場導演彼得布魯克（Peter Brook），名列20世紀最有影響力的劇場導演。他將劇場形式精簡，只留下戲劇最基本和最強大元素，重新創造這項表演藝術。
一位親近人士告訴《法新社》，數十年來住在法國的彼得布魯克2日辭世，享耆壽97歲。他曾以激進方式詮釋經典劇作，讓戲劇回歸最單純根源，掀起劇場革命。
法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）聞訊後在推特（Twitter）發文表示：「彼得布魯克給了我們劇場中最美麗的無聲。但最後這片死寂令人永恆感傷。」
「有了他，舞台褪回最有生命力的強度。他遺留了如此豐富的東西給我們。」馬拉克還說，彼得布魯克將是巴黎北方劇院（Bouffes du Nord）「永遠的靈魂」。彼得布魯克的創作以這個劇院為基地。
深受彼得布魯克方法論影響的英國倫敦合拍劇團（Complicité）創辦人暨藝術總監麥克伯尼（Simon McBurney）也發表推文，讚揚他是一位「有遠見者、挑戰世俗者、先知、魔法師以及友人」。
彼得布魯克可說是劇場界神話級人物，和革命性俄羅斯表演理論家史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）齊名。他到了90多歲仍繼續工作及挑戰觀眾思維。
彼得布魯克最知名的大師級作品是1985年執導的電影《摩訶婆羅多》（The Mahabharata），這部9小時長片詮釋了同名古印度史詩。他自1970年代初期移居法國巴黎，在舊歌舞廳改成的北方劇院創立他的「國際劇場研究中心」（International Centre for Theatre Research）。
彼得布魯克1925年3月21日出生於倫敦，生長在一個來自波羅的海國家拉脫維亞的猶太科學家移民家庭。他年僅17歲便成為職業劇場導演，且一開始就展露與眾不同才華。
彼得布魯克20多歲時已是倫敦西區一位知名劇場導演，用激進且有時血腥的方式詮釋包括莎士比亞（Shakespeare）作品在內的經典劇作，他當時合作的一些演員後來也成為傳奇人物。
彼得布魯克30歲生日前已在美國百老匯執導賣座舞台劇，但他從雙親身上學到對實驗的熱情，驅使他很快就「窮盡了傳統劇場的可能性」。
彼得布魯克1963年推出執導的首部電影《蒼蠅王》（Lord of the Flies），翻拍英國諾貝爾文學獎作家高丁（William Golding）的同名小說，故事描述一群男學童困在荒島上孤立無援後落入野蠻狀態。這部電影一上映也立刻成為經典。
彼得布魯克1964年執導舞台劇「馬拉／沙德」（Marat/Sade），在倫敦和紐約迷倒觀眾，成為劃時代作品，並為他贏得一座美國劇場界最高榮譽東尼獎。
3年後，彼得布魯克出版劇場理論著作《空的空間》（The Empty Space），成為戲劇史上最有影響力的著作之一。書中開頭第一句話是：「我能把任何一個空的空間，稱為一個空蕩的舞台。」成為一世代年輕表演者的創作宣言。
彼得布魯克的皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）1970年製作的莎劇《仲夏夜之夢》（A Midsummer Night's Dream），把場景設在一個白色立方體健身房，對許多人而言，這部製作是世界劇場的轉捩點。
彼得布魯克移居法國後，創作方式經歷逐漸轉變，他的劇場變得更純粹簡單，且經常受到東方傳統的影響。
新聞來源
延伸閱讀
- 當代劇場大師彼得布魯克：我的創作彷彿依循著螺旋的路徑，每繞一圈就更縮小一點
- 劇場是危險的：當戲劇美學形式的鋪陳，與冷戰／內戰／戒嚴肅殺的主題相逢時
- 深入以亞洲為主體的「亞際」劇場，更清楚理解何謂「身體對話」的歷程
- 劇場匯演「斷面」：在寶藏巖場域中，找尋亞洲冷戰記憶體
- 緬懷台灣劇場導師姚一葦：「敘事詩戲劇」正是我國冷戰文化下特殊的劇場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。