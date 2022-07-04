寶島陽光榮獲國家品牌玉山獎傑出企業，持續投資台灣

寶島陽光再生能源榮獲第十九屆國家品牌玉山獎--傑出企業類，獲獎榮耀證明團隊在地深耕的堅持與實績，獲得外界高度肯定。寶島陽光感謝評審單位青睞，更榮幸獲得此殊榮。未來也將秉持著與土地共存共榮，共有共好的精神，繼續為台灣邁向綠能而努力，不忘初心，藉由導入創新的思維與領導方式來塑造這個產業，期望成為台灣再生能源市場之領航投資者、擁有者與管理者。

Photo Credit: 寶島陽光再生能源

寶島陽光再生能源成立於2016年，是一間致力於台灣太陽能電廠投資與經營管理之再生能源公司，目前旗下電廠共443座，總裝置容量達185MW。寶島陽光在台至今，六年來的累積發電量達6.2億度，每個月新增2千萬度，為台灣名列前茅、首屈一指的發電業者。寶島陽光也為拓展太陽光電的指標性外資企業，主要投資者為瑞士合眾集團Partners Group，PG在全球擁有超過1,500名員工，管理的資產總值逾1,270億美元，承諾在台灣發展超過 800 MW的太陽光電廠，投資逾新台幣 400 億元。寶島陽光再生能源秉持PG的挹注以及長期穩定投資的經營理念，在台灣正向積極投資，持續拓展再生能源各方面業務，並以堅持以高標準品質建置光電廠，團隊同時精進優化現有案場維運管理模式。

寶島陽光表示，除了持續拓展在台規模，同時也竭誠心力，幫助用電大戶在使用綠電上超前布署，依據國家發展委員會在今年三月推出的《臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明》，秉持著支持政府再生能源政策，與台灣土地共存共榮的精神，未來也將朝與企業進行綠電策略聯盟的目標邁進，攜手企業共同經營。