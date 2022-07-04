華語文壇的「倪匡現象」：英雄造時勢、時勢造英雄，香港紙媒與電子媒體合力打造的大眾文化消費熱潮

我們想讓你知道的是
如果將「倪匡現象」比喻成一個鼎的話，倪匡小說創作的特點、兩大出版集團的市場運作，是此鼎之二足，而形成此鼎的「第三足」是電子媒體的哄抬。與紙質傳媒匹配，香港的電子傳媒一直追求市場性。倪匡作品顯然是各傳媒追逐的對象。
文：白鷺
倪匡被譽為香港四大才子之一。他集著名作家、百萬編劇、名嘴主持於一身，其作品流播於各種媒體之上，在20世紀50至70年代香港、台灣、中國及東南亞各地形成了倪匡作品消費熱潮，我們把它稱為「倪匡現象」。
一、香港紙媒力捧倪匡小說
香港在20世紀的大部分時間都是由港英政府管治，基於政治及經濟等因素，香港大部分紙媒機構都是以賺取利潤為主要目的。因為除了極少數非牟利團體或有政府、政治團體支持之外，一般紙媒機構的收入來源，主要是依靠消費者購買或廣告商支持，內容必須盡力迎合消費者的品味，才能賺取足夠的資金賴以生存及發展，因此一種以商業為主導的香港紙媒生態得以形成。
香港紙媒為了賺取利潤，一直視連載小說為大眾文化商品，於不同年代通過各種的出版渠道及銷售策略，把通俗文學及作家推向消費巿場，務求賺取最多的收益以擴張業務。市場環境下的紙媒要賺取利潤，自然要尋找最能為他們賺到錢的作家作品。香港通俗文學作家作品那麼多，那些紙媒為什麼就選擇了倪匡呢？
在香港眾多流行文學作家當中，倪匡是少數極具巿場觸覺的作者，他能快捷、準確地掌握消費者的喜好，創作大量迎合市場需求的作品。最能說明這個問題的例子便是以筆名魏力創作的「女黑俠木蘭花」系列。20世紀五六十年代英國電影《佔士邦》（又譯為「詹姆士・邦德」，「007」系列）在港上映，轟動整個香港。電影中機智果敢的間諜角色、正邪兩派鬥智鬥勇的驚險場面、各種高科技的道具，均給觀眾帶來耳目一新的視覺享受。
感受到電影的熱度，倪匡立即按照消費者的喜好，構思了「女佔士邦式的人物」——木蘭花，並立即投放市場。由於小說內容包含緊張刺激的偵探及冒險情節，再配以大量尖端科技，推上巿場後廣受讀者歡迎。「女黑俠木蘭花」最初在環球出版社旗下的色情雜誌《藍寶石》上連載，受到讀者的熱捧。環球出版社社長羅斌看見小說如此熱銷，隨即安排在另一份小說雜誌《武俠世界》刊登，更以「系列」形式推出單行本。
小說推出後，讀者反映極為理想，出版社見有利可圖，羅斌就以高價的稿費邀請倪匡不斷創作同系列的故事。倪匡稿費由最初每1000字10元，增加至每1000字100元。既然是為賺錢而寫，倪匡後來不斷要求增加稿費，直至最後羅斌認為報社利潤不足，才結束了合作關係。
雖都是為錢，卻也說明了倪匡的價值：能賺到錢。倪匡之所以能賺錢就在於他善於按照讀者的喜好，創作大量具有巿場價值的小說，而且速度極快，數量極多。除了「女黑俠木蘭花」外，倪匡的其他系列作品如「衛斯理」「浪子高達」「原振俠」「亞洲之鷹羅開」等，基本上都是迎合市場熱點而產生的「快捷產品」。
香港著名通俗文學作家如金庸、梁羽生、亦舒等，他們大多隻專注於創作某一類型小說，如金庸、梁羽生專於武俠小說，亦舒多寫言情小說，但倪匡卻能不斷打破原有框架，跨類型創作小說。在報章連載方面，倪匡於50年代末開始在《真報》連載武俠小說，由於深受讀者支持，環球出版社社長羅斌及《明報》創辦人金庸均立即向倪匡邀稿，因此倪匡便同時於《真報》、《新報》、《明報》及其他報刊連載武俠小說。倪匡於60年代更嘗試創作融合現代武俠和科幻於一身的「衛斯理」系列，推出巿場後迅即獲得理想的反應，開拓了新的讀者巿場。
除了武俠及科幻小說外，他亦於多份報刊同時連載多個類型小說，如官能冒險小說《浪子高達》及《神仙手高飛》、冒險奇情小說《亞洲之鷹羅開》和《非人協會》、愛情冒險小說《年輕人與公主》、愛情科幻小說《原振俠》等。倪匡曾同時為12家報刊撰寫連載小說，一年內推出超過30本小說。由此可見，倪匡能同時創作多種類型的小說，實有別於其他通俗小說作家。跨類型創作小說有利於他與香港多家紙媒機構合作。不同的紙媒有不同的讀者群，倪匡按不同紙媒特性及讀者喜好創作作品，不同紙媒機構又及時推出單行本，從不同類型的讀者身上賺取利潤，都得到理想的回報。
作者倪匡只是一人，卻在各家出版社的宣傳策略和多聲部的市場轟鳴中，產生了協同共振效應，從而成為各種紙媒爭搶的「市場達人」。另外，倪匡創作有一個重要特點，答應別人的稿件一定會按時交稿，這有利於他跟各家紙媒建立長久而互信的合作關係。在眾多通俗文學作家作品中，倪匡能夠脫穎而出，有其必然的因素。
二、兩大出版集團的市場運作
「倪匡現象」得以形成與環球出版社和明報集團市場運作有很大關係。這兩大出版集團在20世紀50至70年代的香港具有很大的影響力。環球出版社集團的社長羅斌具有很強的市場嗅覺和市場運作才能。香港知名作家陶傑曾撰文論述有關羅斌出版「女黑俠木蘭花」的情況：
《新報》老闆羅斌，不是「文人辦報」，而是上海老派商人。這種人有一個特點：營商方式傳統穩健，絕不敢冒險。羅斌先生經營《新報》，算盤打得精，嚴控成本，可以與邱德根的荔園媲美。例如他聘請高手在副刊寫小說，其中之一是倪匡。當年倪匡以魏力為筆名撰寫《女黑俠木蘭花》，由於情節緊張，風格像佔士邦，大受歡迎，四天就完成一本書，轉載完畢，羅斌命令每天印刷廠的字房工友，在排完倪匡的一段小段後，鉛字版原樣保留，搬到另一個房，拼湊起來，另行出書。這樣就少了一重再「執字粒」，排一次的手續，節省了時間的成本。這一招，相信在印刷史上從沒有人想到過，但羅老闆想到了。
可以這麼說，倪匡及其作品是羅斌市場運作實踐的一大傑作。羅斌是倪匡的發現者。倪匡開始創作小說，完全是為了生存而賺錢。1957年，籍籍無名的倪匡把小說《活埋》投稿至《工商日報》並獲刊登，由於稿費吸引，他繼而向多家報社投稿，其後被《真報》社長陸海安聘任為助理編輯兼雜役。當時《真報》副刊有小說連載欄目，由於出現作家脫稿的情況，倪匡自薦續寫，廣受讀者歡迎，倪匡便採納陸海安建議以嶽川之名開始連載武俠小說。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。