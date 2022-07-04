私校退場條例三讀掀「跳車潮」，未列專案輔導也「放棄抵抗」擬捐校產

（中央社）立法院4月三讀通過私校退場條例後，掀起一波「跳車潮」，許多私校未列入「專案輔導」名單，卻這學期中就傳出退場風聲，或急著找尋校產捐贈對象，寧可好死不願歹活。

耗時5年審議、無數折衝的「私立高級中等以上學校退場條例」，於今年4月在立法院三讀通過，總統府5月公告施行。教育部近期緊鑼密鼓修訂相關子法，預計8月召開退場審議會，對外公告「專案輔導」學校名單。

從5月開始的大專招生季，到8月中旬公布專輔名單，還有一小段過渡期。然而，今年大學申請入學缺額達1萬多名，是近4年新高，連台大、清大等校缺額都破百，私校更是災情慘重。

招生季未結束便放棄 引發師生憂慮

近來接連有多所私校「放棄抵抗」，未來若走向解散清算，擬將剩餘財產捐贈國立大學。校方雖澄清仍在試探階段，卻也引發教職員不滿、學生憂慮、董事會內部的意見爭執，延燒多日。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝分析，退場條例通過後，私校退場呈現「雙軌制」，被列「專案輔導」的私校須循退場條例，改善期限較短，將被加派董事，招生、財產處置限制較多；許多私校預見未來幾年會有危機，先一步規劃循「私立學校法」退場，保留處置的彈性，也是尋求退場的尊嚴。

尤榮輝分析，部分私校選擇「好死」而非「歹活」，趁還有足夠資金時走私校法途徑退場，長遠來看較有可能提供優惠的離退措施，對教職員也較有保障。

不過，退場畢竟是相當敏感的事，尤榮輝說，提前或輕易對外宣布，恐怕提早斷了學校生路，引起校內師生恐慌，形成「兩難」局面。

私校退場雙軌制 列入專輔受限多

教育部技職司副司長柯今尉接受《中央社》專訪表示，過去專輔學校名單不會公告，對私校來說，還保有一絲絲模糊空間；退場審議會8月正式啟動後，專輔名單將依法公諸於世，董事名單、紀錄、財務報表也會一併公告。

至於「雙軌」制的差異，柯今尉提到，私校循「退場條例」只有2年改善期間，學校要積極辦學脫離專輔，或在2年內「認輸」走向全面停招，緊接著在停招的當學年度結束時停辦，算下來走到解散最多3年，有很大的挑戰性。

未列專輔的私校，則可循「私立學校法」退場，柯今尉指出，學校停招後，可以等所有學生畢業後才停辦（最多約3年），停辦後有3年可申請改制、復辦、改善，等於有6年時間。

不過，柯今尉也提到，循私校法退場，要擔起教職員生完全責任，不可積欠薪資，資遣費須全額負擔，學生安置也不能申請退場基金補助；能走這條途徑的私校，代表財務仍可支應，一旦陷入財務危機，就必然會列「專案輔導」，改走退場條例這條路。

全國教育產業總工會曾於6月召開記者會，擔心私校為避免循退場條例被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等，恐藉私校法退場路線提前「自我了斷」。

對此，柯今尉認為，「退場條例是地板」，私校要走私校法退場，計畫必須送主管機關審查，確保教職員資遣費、學生的安置權益比照退場條例，「只能更好，不能更差。」

退場條例化被動為主動財務危機學校要現形曾擔任私立大專校長逾20年的靜宜大學監察人陳振貴表示，台灣在1990年代推動教改，廣設高中、大學，但當時未能前瞻未來少子女化的浪潮，加上學雜費調漲不易且政府補助有限，導致不少私校廉價辦學；也有部分私校主事者為求生存或心術不正，出現內部人事紛爭、用人不當等問題，造成私校各種亂象。

陳振貴認為，退場條例設有預警和專案輔導學校制度，會讓可能觸碰底線的學校無從遁形。

他說，以前教育部的角色較被動，通常是接到舉報才去處理學校退場的問題，退場條例則促使教育部去查核教學與財務，並主動公布預警學校名單，讓財務處於危機邊緣的學校「咇咇掣（指發抖）」，因此會更加快私校退場的速度。

教育部長潘文忠日前上寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目時也提到，退場議題的核心是學生，私校辦學品質不佳，對學生影響最大；尤其私校許多學生揹負學貸，卻又不能接受良好教育，「這是政府很痛，但一定要面對的事。」

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責任編輯：李芯

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