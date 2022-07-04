菲律賓計劃購買美國或瑞典戰機，小馬可仕：強化空軍戰力是首要任務之一

（中央社）菲律賓總統小馬可仕表示，鑑於菲律賓捲入的領土爭議，人們更能感受到現代化空軍和監視能力的重要性，強化空軍戰力將是菲國新政府首要任務之一。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日傍晚在克拉克（Clark）空軍基地出席菲國空軍創建75周年慶祝儀式時，做上述表示。

小馬可仕說，新政府的遠景是建立一支更強大、規模更大且更具戰鬥力的空軍，以捍衛並保護菲律賓主權，在情勢危殆和今日的現實狀況下協助菲國人民；為此，菲律賓進行中的軍隊現代化是必需的。

他表示：「我們的菲律賓空軍飛行員是我們的空中英雄。他們應擁有更多最先進的戰鬥機並配備更多火力。」

小馬可仕說，鑑於菲律賓捲入的領土爭議，人們更能感受到現代化空軍和監視能力的重要性。「強化空軍戰力將是本屆政府首要任務之一。」

他強調，新政府外交政策是在「對所有人友好，不與任何人為敵」下保持警惕，隨時準備盡全力捍衛領土。

菲律賓空軍司令甘拉斯（Connor Anthony Canlas）6月13日說，時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已批准空軍多用途戰機採購計畫，希望今年或明年簽署至少12架戰機的採購合約。

馬尼拉當局已分配612億披索（約新台幣331億元）預算用於採購多用途戰機。

甘拉斯說，軍方尚未決定採購哪款戰機，目前選擇範圍包括美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-16戰機和瑞典紳寶集團（Saab AB）的獅鷲戰鬥機（Gripen）。

時任菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）去年9月說，F-16戰機售價高昂，菲律賓採購6架獅鷲戰鬥機的價格，只能買到2架F-16。若美方無法提供有利的「融資計畫」，菲方只能選擇採購獅鷲戰鬥機。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方都正聲索南海主權。杜特蒂政府因南海爭議，向北京提出至少231次外交抗議。

小馬可仕5月下旬曾說，新政府「將持續以堅定的聲音與中國對話」。南海議題上，新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。

Photo Credit: 中央社 菲律賓第17屆總統小馬可仕（右2）30日宣誓就職 後，與母親伊美黛（左2）和家人合影。

小馬可仕可憑外交豁免權訪美

菲律賓駐美大使羅慕德斯表示，美國總統拜登已邀請菲國新任總統小馬可仕訪問華府，但日期尚未敲定。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）3日報導，拜登是小馬可仕上任後，首位正式邀請他前往訪問的外國元首。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）率團赴馬尼拉出席小馬可仕就職典禮期間，呈交拜登親筆信給小馬可仕。

據引述，拜登在信中說：「我希望一旦我們的團隊找到合適的時間，你可以來華盛頓。」

羅慕德斯表示，雖然日期尚未敲定，但「馬可仕總統回應說，他希望一旦我們日程允許，盡快這麼做（訪美）」。

菲律賓前總統杜特蒂奉行「親中遠美」政策。杜特蒂2016年上任後訪問的第一個非東南亞國家協會（ASEAN）國家就是中國，且他在總統任內從未訪美。

美國上訴法院於2012年認定小馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）違反禁令，耗散菲律賓前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）遺產，判定他們藐視法庭。

小馬可仕就任菲國總統前若踏上美國國土，可能被捕。但美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6月初表示，一國元首有外交豁免權，因此美國歡迎小馬可仕來訪。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範