手搖杯這樣點，喝起來會比較甜？｜又！賈芯文S1EP22

文：Uien、蕭汎如

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隨著夏季來臨，飆升的氣溫，讓人手一杯手搖飲的情況更為普遍。同時，網路上也再次出現「飲料去冰比較甜」的說法，在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

去冰之後，真的會影響飲料的甜度嗎？實際詢問Vivian李芷薇營養師後，營養師告訴我們，這樣的說法使人誤解。真實情況是什麼呢？

去冰飲料不會比較甜，溫度的變化導致對甜度的感受不同

同樣一杯飲料，不同的溫度會讓飲用者對甜度的感覺有所差異，在30°C的時候喝感覺較甜，而將飲品放入冰箱，讓它是5-12°C時，又感受沒那麼甜。若將同一杯飲料加熱到50°C，比起30°C時，飲用者也會覺得略為不甜。這是因為溫度會影響我們味覺的感受，在含糖量一樣的前提下，我們對於冷飲（5-12 °C）的甜度感受是顯著下降的，超過30°C後，對甜度的感受也有輕微下降的趨勢。

其他味覺，如鹹、苦，也會受到溫度的影響。多數研究指出，當溫度下降時，會越來越苦、越來越鹹。而酸度則不太會受溫度影響，原則上我們人體能接受的溫度，在酸度方面的感受是一致的。要注意的是，辣度的部分，屬於痛覺，溫度越高的辛辣食物，跟冷的辛辣食物相比，溫度高者對舌頭刺激感受更明顯，帶來較高的痛覺。

其他影響甜度感受的因素

除了溫度之外，我們對同樣一份飲料或食品甜度的感受，還受到其他因素影響：

個人主觀感受 其他味道干擾

例如：韓國辣味食物還會額外添加糖，或是含檸檬的飲料酸度會蓋過飲品含糖量的甜度（等量的含糖量情況下，越酸的越不感覺甜） 飲料稀釋作用

例如：冰塊融化後水分增加，稀釋同一杯飲料甜度 添加糖本身的甜度

若以蔗糖作為基準點，蔗糖甜度是高的，如果以蜂蜜或其他糖漿，要達到蔗糖的甜度，則需要添加更多量的蜂蜜或糖漿。常見的手搖飲，使用的果糖糖漿甜度更高，且對人體較不好。

如果還不能戒掉手搖飲，要減少吃進去的糖，除了調整飲料甜度冰塊之外，還可以從配料上下功夫。以珍珠來說，因為小珍珠的表面積，會比大珍珠還要大，沾上的糖量也會更多，下次點餐時，記得用大珍珠取代小珍珠，也可以少吃一些熱量。

專家諮詢：亞東科技大學護理系講師 Vivian 李芷薇營養師

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範