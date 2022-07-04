2022/07/04,
教育

私校退場校產歸公再利用，政府統籌規劃避免私相授受、校地荒廢

私校退場校產歸公再利用，政府統籌規劃避免私相授受、校地荒廢
位於高雄市路竹區的私校高苑科技大學近年陸續爆出財務危機與學工爭議，校長趙必孝（右）接受媒體聯訪，說明情況｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

林柏儀認為，校產歸公不等於結束，而是要設法讓校產再利用，建議政府先進場，防止退場私校董事會私相授受；政府進場後，除了根據社會需求規劃轉型，也應負起維護責任，免得退場校產要活化再利用時，得花更多成本去整理或修復。

（中央社）私校退場條例上路，學校轉型輔導的挑戰不小，專家也建議退場學校的校產歸公後，政府跨部會統籌規劃再利用，發揮最大效益，避免私相授受、校地荒廢再度上演。

過去私校倉促退場留下的爛攤子，不只損害師生權益，也有不少校產、校地遭到擱置或荒廢，即使私校退場條今年5月實施，仍要收拾這些問題。

靜宜大學監察人陳振貴告訴《中央社》記者，私校退場條例設置退場審議會，訂定預警學校、專案輔導學校及改善辦法，並祭出停辦學校清算後校產歸公的條款，手段一點也不留情，而輔導退場學校教師轉職、跨部會研議讓歸公校產做最合適使用，都是當務之急。

對於學校的轉型，陳振貴建議，不管是要改辦長照、文化、教育等機構或出租，政府要跨部會通盤考量。

另外，他提到，教師要轉職並不容易，退場條例除了保障老師拿到資遣金，也要更積極協助教師培養第二專長，以便轉行或投入業界，免得浪費高階人力資源。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀指出，由於退場條例加強政府監管，教育部的責任更大，退場條例明定要設置退場審議委員會，應有客觀選拔標準，並納入第一線教職員和工會代表，才具民主性和代表性。

在私校退場後，林柏儀認為，校產歸公不等於結束，而是要設法讓校產再利用，建議政府先進場，防止退場私校董事會私相授受；政府進場後，除了根據社會需求規劃轉型，也應負起維護責任，免得退場校產要活化再利用時，得花更多成本去整理或修復。

學校會面臨退場危機，少子女化是一大因素，地理位置也是重點，教育部技職司副司長柯今尉說，但關鍵往往是學校未隨時代轉變調整經營方式，內部缺乏共識，一步步走到難以救治的狀況。

私校要挽回劣勢、從逆境中谷底反彈，也不是沒有成功案例。柯今尉表示，過去約1/3被列專案輔導的學校，經過努力改善後，解除專輔狀態；不過這類學校大都是教學品質出問題，如涉及財務危機，董事會無法再捐資，恐難以挽回。

陳振貴看待私校退場條例，認為像是「送終法案」，退場屬於下策，上策應該是開發學生來源，檢討高教技職雙軌制，推動公私校同步減招，實施常態性學雜費調整機制。

教育部目前仍讓未被列入專案輔導的學校可依私校法退場，林柏儀指出，這種「雙軌制」讓學校可規避退場條例，有鑽漏洞的空間，可能讓部分還能辦學的學校選擇提早退場。

林柏儀認為，退場條例是特別法，應該優於私校法，所有學校適用同樣標準，「私校才會努力到最後一刻」，不會提早了斷。

私校如果真的難以經營下去，柯今尉指出，可利用現有資源，尋求「轉型」，重新定位校務發展目標；也可「改辦」其他教育、文化或社會福利事業；如果真的沒辦法，也可「停辦」和解散清算，將校產歸公。

柯今尉認為，校產歸屬可以等走到「停辦」再談，而私校解散後，如將校產捐贈國立大學，並不是「合併」，但對私校仍有一些好處，包括可爭取受贈方接納一些教職員，也可保留一些參與空間，例如在原來校地設置創辦人紀念館，為退場學校留下一個歷史記憶。

全國私校工會理事長尤榮輝說，近期有多校董事私下與國立大學接洽捐贈校產事宜，並希望後者能聘用一些教職員，出發點本是好意，不料消息提前曝光，馬上影響新學年度的招生，反而給外界一種「開啟自殺模式」的不好聯想。

尤榮輝建議，私校董事會在有任何決策前，一定要先尋求校內共識，否則反而造成師生人心惶惶。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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天空取代，範例之一。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之二。
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天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案


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