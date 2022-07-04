私校退場校產歸公再利用，政府統籌規劃避免私相授受、校地荒廢

（中央社）私校退場條例上路，學校轉型輔導的挑戰不小，專家也建議退場學校的校產歸公後，政府跨部會統籌規劃再利用，發揮最大效益，避免私相授受、校地荒廢再度上演。

過去私校倉促退場留下的爛攤子，不只損害師生權益，也有不少校產、校地遭到擱置或荒廢，即使私校退場條今年5月實施，仍要收拾這些問題。

靜宜大學監察人陳振貴告訴《中央社》記者，私校退場條例設置退場審議會，訂定預警學校、專案輔導學校及改善辦法，並祭出停辦學校清算後校產歸公的條款，手段一點也不留情，而輔導退場學校教師轉職、跨部會研議讓歸公校產做最合適使用，都是當務之急。

對於學校的轉型，陳振貴建議，不管是要改辦長照、文化、教育等機構或出租，政府要跨部會通盤考量。

另外，他提到，教師要轉職並不容易，退場條例除了保障老師拿到資遣金，也要更積極協助教師培養第二專長，以便轉行或投入業界，免得浪費高階人力資源。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀指出，由於退場條例加強政府監管，教育部的責任更大，退場條例明定要設置退場審議委員會，應有客觀選拔標準，並納入第一線教職員和工會代表，才具民主性和代表性。

在私校退場後，林柏儀認為，校產歸公不等於結束，而是要設法讓校產再利用，建議政府先進場，防止退場私校董事會私相授受；政府進場後，除了根據社會需求規劃轉型，也應負起維護責任，免得退場校產要活化再利用時，得花更多成本去整理或修復。

學校會面臨退場危機，少子女化是一大因素，地理位置也是重點，教育部技職司副司長柯今尉說，但關鍵往往是學校未隨時代轉變調整經營方式，內部缺乏共識，一步步走到難以救治的狀況。

私校要挽回劣勢、從逆境中谷底反彈，也不是沒有成功案例。柯今尉表示，過去約1/3被列專案輔導的學校，經過努力改善後，解除專輔狀態；不過這類學校大都是教學品質出問題，如涉及財務危機，董事會無法再捐資，恐難以挽回。

陳振貴看待私校退場條例，認為像是「送終法案」，退場屬於下策，上策應該是開發學生來源，檢討高教技職雙軌制，推動公私校同步減招，實施常態性學雜費調整機制。

教育部目前仍讓未被列入專案輔導的學校可依私校法退場，林柏儀指出，這種「雙軌制」讓學校可規避退場條例，有鑽漏洞的空間，可能讓部分還能辦學的學校選擇提早退場。

林柏儀認為，退場條例是特別法，應該優於私校法，所有學校適用同樣標準，「私校才會努力到最後一刻」，不會提早了斷。

私校如果真的難以經營下去，柯今尉指出，可利用現有資源，尋求「轉型」，重新定位校務發展目標；也可「改辦」其他教育、文化或社會福利事業；如果真的沒辦法，也可「停辦」和解散清算，將校產歸公。

柯今尉認為，校產歸屬可以等走到「停辦」再談，而私校解散後，如將校產捐贈國立大學，並不是「合併」，但對私校仍有一些好處，包括可爭取受贈方接納一些教職員，也可保留一些參與空間，例如在原來校地設置創辦人紀念館，為退場學校留下一個歷史記憶。

全國私校工會理事長尤榮輝說，近期有多校董事私下與國立大學接洽捐贈校產事宜，並希望後者能聘用一些教職員，出發點本是好意，不料消息提前曝光，馬上影響新學年度的招生，反而給外界一種「開啟自殺模式」的不好聯想。

尤榮輝建議，私校董事會在有任何決策前，一定要先尋求校內共識，否則反而造成師生人心惶惶。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航