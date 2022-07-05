【專訪】《中國大掠奪》作者董尼德：中國面對有史以來最強同盟，不敢對台灣輕舉妄動
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董尼德6月23日接受《中央社》專訪時表示，「中國大掠奪」也將在印度、日本出版，其中一個原因是世界對中國的態度明顯不同。他以日本為例，去（2021）年前首相安倍晉三表示「台灣有事」等同日本有事、日美同盟有事，日本二戰後不再對外使用武力的態度也因中國有了改變。
（中央社）法國記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）的《中國大掠奪》中文版將在台灣上市。他向《中央社》表示，中國背叛了世界，成為可怕的掠奪者，全球對中國的態度已完全改變；他分析中國面對強勢同盟，對台不敢輕舉妄動。
前《法新社》（AFP）駐北京記者董尼德著作《中國大掠奪》中文版將於7月中問世。董尼德1984年起多次派駐中國，這本書是他田野訪談與第一手調查的結晶，實事求是解析「人類史上牽連最深遠的掠奪戰」，闡述中國如何透過損害人權、環境污染、技術轉移、影響力行動等掠取世界，成全球挑戰。
董尼德6月23日接受《中央社》專訪時表示，「中國大掠奪」也將在印度、日本出版，其中一個原因是世界對中國的態度明顯不同。他以日本為例，去（2021）年前首相安倍晉三表示「台灣有事」等同日本有事、日美同盟有事，日本二戰後不再對外使用武力的態度也因中國有了改變。
澳洲、東南亞、韓國也不例外。之前民調顯示，中國已超越日本，成為韓國民眾的頭號敵人，「世界對中國觀感已出現180度大轉變」。
談到歐洲，董尼德說，中國10多年來嘗試迷惑中東歐，「但也完全結束了」，就連僅存親中的匈牙利也在國內面臨反中勢力；半數出口流進中國市場的德國過去對中國無能為力，然而去年上任的外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出身綠黨，開始對中國強硬。
去年9月，法國國防部出資的軍事學校戰略研究所（IRSEM）公布重量級報告「中國影響力行動 — 馬基維利時刻」（Les Opérations d'influence Chinoises – Un Moment Machiavélien），詳述中國如何滲透法國社會。
董尼德揭露，這份報告公布前送到時任外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）手中，但內容太過震撼，最後是由總統馬克宏親自決定公開，「這顯示法國最高層級態度也已改變」。
自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起，歐洲意識到各產業都太過依賴中國，加上中國嚴格封城，國際公司紛紛棄守，使中國失業率惡化，進一步導致經濟收入減少，公共支出卻擴大的「剪刀效應」，董尼德直言，「中國即將關閉」。
他跟記者說，過去世界對中國太過天真，從1971年美國總統尼克森為對抗蘇聯派季辛吉秘密出訪中國開始，以為中國會受外國影響而改變，甚至邁向民主；中國也在美國協助下加入世界貿易組織（WTO），但承諾的自由貿易、開放市場，卻無一做到，「中國政權背叛了世界」。
美國最先醒悟，發現正在幫助中國成為自己的敵人，其他國家也逐漸覺醒。同時，許多非洲國家發現中國「一帶一路」是「負債陷阱」，更是「政治與意識形態的宰制工具」。
董尼德告訴《中央社》，他認為中國不會攻打台灣。第一是由於台灣的覺醒，「台灣早已在準備，如今更是加快速度，政府更呼籲中國三思」。
第二個考量，則是「中國面對的是有史以來最強的同盟」，中國船艦的軍事技術與日本有很大差距，更別提美國。「中國軍力真假新聞消息滿天飛，就是為了恫嚇台灣人」。
他認為面對中國，台灣角色無比重要，不僅是「台灣為華人世界的民主燈塔與希望」，也是由於牽動世界市場的半導體與台積電。
但若中國真的進犯台灣，歐洲將有何動作？董尼德坦言較難預測，畢竟台海較遠。但中國宣稱擁有南海主權，引發法國不滿，派潛艦出巡南海，一路北上台灣海峽與日本海域；英、德也有相似行動。
董尼德告訴記者，他曾真心喜愛中國，「看到中國變成這樣，我很傷心，中國精神與文化逐漸消失，只剩習近平思想作為信仰」。儘管他現在已無法再去中國，「但我不怕，北京無法讓我噤聲」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
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SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
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