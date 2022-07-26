規劃淨零排放路徑前，你得先了解比爾蓋茲提出的「綠色溢價」是什麼意思
我們想讓你知道的是
如果有機蔬菜的價格是一般蔬菜的三倍，人為了買有機蔬菜而多花兩倍的錢，額外的成本就稱為綠色溢價。然而如果要達到淨零，必須把各種商業行為的綠色溢價都弭平，如果一個技術的綠色溢價偏高，可以用下面這五種方式解決：
文：葉欣誠（從環境領域的工程及科學開始，將專業延伸至經濟、管理、教育、傳播等面向，整合工具與策略。前幾年在政府工作，任職環保署與行政院期間，提出從物質流、金流、資訊流角度思考循環經濟與產業發展，目前擔任國立臺灣師範大學環境教育研究所教授及綠學院綠色帶路人）
約莫二十年前開始，「節能減碳」成為家喻戶曉、如雷貫耳、無所不在的四字箴言。工程、教育、管理、政策……一定要提到節能減碳，無論是否真的減了碳。事實上，「減碳」是目的，若能源不匱乏，則「節能」僅是手段。碳排放的減量是產業、技術、工程，結合生態系統的問題，重點在改變整個經濟系統的體質與效率，大家隨手關燈或蔬食少肉雖有貢獻，但並非關鍵。
美國總統拜登上任之後，美國對因應氣候變遷的態度來了個大翻轉，在2021年中，2050淨零排放（Net Zero）即已從巴黎協定的「倡議」，快速成為各國爭相宣告的「具體承諾」，且在COP26中，成為各國的共識，還加碼2030年的階段性目標。各種淨零新名詞的討論度，在大中小企業圈中快速成長。
淨零排放一下子成為全民運動，尤其今年（2022）行政院宣布我國2050淨零排放路徑圖之後，研討會、講座、證照、聯盟…多到記不清楚，相應的碳盤查需求指數成長。
在這熱鬧但訊息混亂的情勢中，陷入「碳盤查焦慮」的你，有沒有想過難道每間公司都同時碳盤查，以後大家同時搶綠電、搶碳權，對國家來說是不是達到淨零排放最理想的路徑呢？
淨零排放路徑規劃很火紅，每件事情都是重點，大家都來搶資源，這樣真的比較好嗎？
無論是全球、國家、企業或組織，淨零排放簡單來說分成四大步驟，也就是4個P，從明確宣告（pledge）、訂定計畫（plan）、確實執行（proceed），最後才能公開報告（publish）。也就是說，在宣告時，就需要知道接下來依據什麼計畫、如何執行、在何時達到目標，再對外公告。
整個社會都在為淨零排放忙得不亦樂乎，大家都來搶資源。如果這個也是重點，那個也是重點，很有可能花資源與精神在不是真正重點的地方，最後是否能夠達到目標，就難說了。
零排放與能源管理、循環經濟一樣，都是科學與工程問題，除了發心發願之外，還需要有全局思維，搭配精確的資源投入，才能看到成果。「以科學為基礎的減量目標」（Science-based targets）就是近幾年最熱門的實務。國家、政府、企業、民眾，甚至生態系，都需要在整個全盤規劃中扮演其角色，才有機會成功。政府的角色是「大設計者」，經由嚴謹的科學與邏輯判斷哪些產業應該優先行動，透過政策工具引導、引領投資與創新，這時企業再接棒用更有效率的方式提升減量成效。
減碳需要搞這麼複雜嗎？學能源的做法「抓大放小」，誰排得多誰就要減得多，用這種方法來分配資源不行嗎？
如何決定哪些產業應該優先淨零排放？不只抓大放小，要看「碳排放強度」和「減碳難度」
「抓大放小」是能源管理與其他眾多管理措施的基本原則，但面對淨零排放，只有抓大放小是不夠的。為何我國淨零排放路徑與國際能源總署（IEA）去年（2021）公布的淨零排放路徑都分為建築、運輸、工業、電力四大部門？因為國際上大家用「碳排放強度」和「減碳難度」分析並設定減碳的優先順序。
我們在《情人節卻單身？恭喜你！現賺736萬元碳權》中介紹過碳排放強度。但有些高碳排產業（例如鋼鐵業）光靠目前減碳技術很難減到「近零」（剩下零頭），硬要他減也減不下來；有些高碳排產業（例如運輸）卻可能已經有可負擔的減碳技術，只缺臨門一腳。設定產業減碳優先順序應該要有更好的方法，也就是要考慮減碳難度，我們今天就來介紹一個重要的方法——綠色溢價（green premium）。
綠色溢價是什麼？一種分析減碳難度的方法，翻成白話文的意思是：為了減碳，要多花多少錢
2021年比爾蓋茲於《如何避免氣候災難：結合科技與商業的奇蹟，全面啟動淨零碳新經濟》書中提出「綠色溢價」的概念。
如何簡單理解綠色溢價？生活中就有許多案例。多年前，有機蔬菜的價格是一般蔬菜的三倍，如果你願意為了買有機蔬菜而多花兩倍的錢，這為了綠色而多付的成本，就稱為綠色溢價。在越來越多人願意支付綠色溢價，刺激更多人願意種有機蔬菜，造成供給與需求都增加之後，現在有機蔬菜和一般蔬菜的價格差異已經不明顯了。
意思就是有機蔬菜的綠色溢價透過大眾資源的投入而弭平，已經明顯降低。
五種解決綠色溢價的方式
所以，如果要達到淨零，就要齊心齊力把各種商業行為的綠色溢價都弭平。
要處理商業行為，會先從產業的角度思考。產業通常會先評估他手上有的減碳技術，如果業內的減碳技術已經很成熟，成本不高，綠色溢價甚至為負數，代表不需要特別做什麼，減碳就會自然發生。相反，如果一個技術的綠色溢價偏高，可以用下面這五種方式解決：
方式一：吸引投資人進場投資
一個減碳技術的綠色溢價高，代表投資有明確突破空間，高風險高報酬，因此可以驅動投資人進場投資。
方式二：透過政策工具把減碳技術變便宜
例如透過綠電保價收購制度（Feed-in-Tariffs, FIT）補助再生能源就相當成功，除了讓國家的電力排放係數降低之外，還可成就太陽光電產業。
方式三：透過政策工具提高碳排放成本
例如課徵碳費、碳稅，促使企業為了降低成本而減少碳排放，更有動機使用減碳技術。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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