孩子玩遊戲為何輸不起？利用戲劇治療「抒發輸的情緒」的三種方式
我們想讓你知道的是
把失落與挫折用動物、顏色，具體的呈現出來。我引導娜娜找到一個專屬於她、戲劇化的解方，帶她面對了失落。小黑山群就像在娜娜心中萌芽的自我陪伴一樣，她學會了自我陪伴的第一步。
文：任萬寧-萬叔（北美戲劇心理協會認證導師，經營有萬叔的心café粉絲專頁）
當孩子玩遊戲不認輸、賴皮、翻桌，還定下對自己有利的規則，你會如何引導他？ 讓他贏，他無法學習面對失敗；讓他輸，他哭鬧一小時。怎麼做都不對，有沒有什麼好方法？
你想要的是他能夠面對挫折，學會調適自己，你希望他就算輸了，也有運動家的精神，但其實我們都搞錯了，關鍵是進入他的內心，了解他為什麼怕輸，讓他「演」出他的內在世界。
一位家長苦惱地諮詢我：「在玩遊戲的過程她不能輸，輸了就會賴皮、崩潰大哭。之前我會讓著她，現在我不會了，我的想法是，願賭服輸，這只是一個遊戲。現在我會堅持要她學習面對這個結果，我不能一直讓著她，將來，如果父母不在身邊的話，她出去外面怎麼辦？我目前處理的方式是把我的想法跟她說，可是我不知道一個小孩能不能理解。」
我還曾經遇過另一種不想輸的狀態。奈森是個有活力的孩子，在我們第一次的會面，他一進來教室，蹦蹦跳跳的要我跟他玩遊戲，我們玩了老鷹抓小雞的遊戲，不管我是老鷹還是小雞，不管我有沒有抓到他，最後他都會說是自己贏了。當他贏了，我必須接受他設計的懲罰，感覺我入了一個坑，懲罰是左腳尖放在右腳膝蓋後，右腳單腳站立，單腳蹲下，然後起立。這對於一個40歲的大叔，簡直是不可能的任務。
在我們遊戲中的所有規則，輸、贏和懲罰都由他來制定，跟他玩遊戲時，我就像是一個毫無反擊能力的三等公民。於是我試圖與他溝通，引導他卸下心防：「真是有點難過，我好像都沒有辦法贏？感覺我都沒有可能會贏……」
聽到我悲慘的心聲後，沒有激發他的同情心。他反而看起來更開心，繞著圈跑動著享受著贏的快感，沒有要回答我的問題。
進一步要跟他討論遊戲規則，他會直接拒絕。感覺我像是個工具人，讓他贏了之後，我就被拒絕在門外。
你還在參考育兒SOP？一樣的行為有百種不同動機
為什麼孩子不能理解，這就只是一個遊戲呢？當你好好跟他說，他還是一直要贏。寶貝的內心到底在想什麼呢？
雖然都想要贏，背後有不同的動機與心理狀態，看到有些媒體塑造成的專家，把教養變得像是公式一樣，這讓我皺眉。因為每個家庭與孩子都很不同，如果我們根據公式來走，就像是亂吃止痛藥，會忽略了孩子的內在的情緒。你想要吃一時的止痛藥，還是找到偏頭痛的真正原因，去根治呢？
根據我的課堂經驗，讓我與你分析幾個真實、輸不起的真正原因吧。
兄弟姐妹的競爭關係
輸與贏的本質：競爭，那麼我們可以回到家庭中去思考，孩子在家中最原始的競爭關係是？
最常見的是手足之間的競爭，有時候相近年齡的表兄弟姐妹也會被拿來比較，身為父母我們要如何處理競爭關係呢？
「我會叫哥哥要讓弟弟，姊姊要照顧妹妹，告訴他們要彼此相親相愛。」如果你這樣跟孩子說，這就像是一個止痛藥。
老大在老二出生後，主觀意識上會感覺到，關愛不再是完全在他身上，尤其是老二在0到2歲間，會完全需要媽媽的關注，老大往往會感覺到沒有被看見，有時候會出現一些不適當的行為與語言，表達他們的挫折，甚至有一些攻擊性的行為。
「我想把妹妹摔下去！」這是娜娜表達從父母眼中只有她，到妹妹出生後失去關愛的童言，可是已經把父母嚇出一身冷汗。
兄弟姐妹的競爭與愛，往往很矛盾的呈現出來，平常姊姊跟妹妹玩候，展現了慈愛姊姊的一面，很細心的照顧妹妹，可是當爸媽正放心時卻聽到妹妹嚎啕大哭。原來是姊姊玩的時候不懂得掌握力道，把妹妹弄哭。讓爸媽很苦惱，並且認為姊姊是故意的。
戲劇性的思考角度
在這個故事中，我們發現娜娜從妹妹出生後，娜娜的主觀經驗有點像是被打入冷宮，宮廷戲的明爭暗鬥你應該多少有看過，說了想把妹妹摔下去的話，聽起來很恐怖，不過我們退一步想想，四歲的娜娜不是惡毒的嬪妃，在娜娜的世界中，一個妹妹的誕生讓她世界顛倒過來，必須要學會承受比以前少至少50％的關愛。要學會長大、學習當一個模範、學會照顧妹妹，還要學會把愛分出去，分給搶了她原本100％愛的妹妹。
這對一個四歲的寶貝是超出能力範圍的事情，所以很失落、很難過，不懂的如何去調節，說出了想把妹妹摔下去。
讓我們仔細感覺一下「摔下去」是什麼感覺：
一個原本處於穩定狀態，突然因為外力而失去平衡，掉了下去……
你發現了嗎？這不就是娜娜的心境嗎？原本她的世界裡，爸爸媽媽穩定愛的輸出，因為「外力」（妹妹）的到來，她的生命失去了平衡。娜娜從原本完美的世界中摔了下去。因此，娜娜不是真的想要把妹妹摔下去，而是把自己無法承受、隱藏在無意識的情緒表達出來，在心理學，這叫做投射，娜娜把自己無意識的情感，投射到妹妹身上。
所以，我們可以拿這個戲劇性的話語，作為了解娜娜內在世界的養分（喔！原來姊姊很失落、很挫折，她的世界天崩地裂了），而不是去責罵她（你怎麼可以這樣對妹妹說話！）。
手足競爭的對應方式
如果這聽起來像是你的狀況，那我們要做的是幫助老大面對失落感、挫折感，用一個適當的方式，幫助他表達生氣、難過、失落，這些有可能對應的心情。
最難的是，姊姊的失落與挫折是一個抽象的情感，以兒童的發展來說無法具體表達出來。
戲劇能把內心抽象情感具體化，表現出來。失落與挫折的心情被擬人化成為了一隻黑色的熊，表演對兒童來說，再熟悉也不過，是他們理解這個世界的方式。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]