孩子玩遊戲為何輸不起？利用戲劇治療「抒發輸的情緒」的三種方式

文：任萬寧-萬叔（北美戲劇心理協會認證導師，經營有萬叔的心café粉絲專頁）

當孩子玩遊戲不認輸、賴皮、翻桌，還定下對自己有利的規則，你會如何引導他？ 讓他贏，他無法學習面對失敗；讓他輸，他哭鬧一小時。怎麼做都不對，有沒有什麼好方法？

你想要的是他能夠面對挫折，學會調適自己，你希望他就算輸了，也有運動家的精神，但其實我們都搞錯了，關鍵是進入他的內心，了解他為什麼怕輸，讓他「演」出他的內在世界。

Photo Credit: 萬叔

一位家長苦惱地諮詢我：「在玩遊戲的過程她不能輸，輸了就會賴皮、崩潰大哭。之前我會讓著她，現在我不會了，我的想法是，願賭服輸，這只是一個遊戲。現在我會堅持要她學習面對這個結果，我不能一直讓著她，將來，如果父母不在身邊的話，她出去外面怎麼辦？我目前處理的方式是把我的想法跟她說，可是我不知道一個小孩能不能理解。」

我還曾經遇過另一種不想輸的狀態。奈森是個有活力的孩子，在我們第一次的會面，他一進來教室，蹦蹦跳跳的要我跟他玩遊戲，我們玩了老鷹抓小雞的遊戲，不管我是老鷹還是小雞，不管我有沒有抓到他，最後他都會說是自己贏了。當他贏了，我必須接受他設計的懲罰，感覺我入了一個坑，懲罰是左腳尖放在右腳膝蓋後，右腳單腳站立，單腳蹲下，然後起立。這對於一個40歲的大叔，簡直是不可能的任務。

在我們遊戲中的所有規則，輸、贏和懲罰都由他來制定，跟他玩遊戲時，我就像是一個毫無反擊能力的三等公民。於是我試圖與他溝通，引導他卸下心防：「真是有點難過，我好像都沒有辦法贏？感覺我都沒有可能會贏……」

聽到我悲慘的心聲後，沒有激發他的同情心。他反而看起來更開心，繞著圈跑動著享受著贏的快感，沒有要回答我的問題。

進一步要跟他討論遊戲規則，他會直接拒絕。感覺我像是個工具人，讓他贏了之後，我就被拒絕在門外。

你還在參考育兒SOP？一樣的行為有百種不同動機

為什麼孩子不能理解，這就只是一個遊戲呢？當你好好跟他說，他還是一直要贏。寶貝的內心到底在想什麼呢？

雖然都想要贏，背後有不同的動機與心理狀態，看到有些媒體塑造成的專家，把教養變得像是公式一樣，這讓我皺眉。因為每個家庭與孩子都很不同，如果我們根據公式來走，就像是亂吃止痛藥，會忽略了孩子的內在的情緒。你想要吃一時的止痛藥，還是找到偏頭痛的真正原因，去根治呢？

根據我的課堂經驗，讓我與你分析幾個真實、輸不起的真正原因吧。

兄弟姐妹的競爭關係

輸與贏的本質：競爭，那麼我們可以回到家庭中去思考，孩子在家中最原始的競爭關係是？

最常見的是手足之間的競爭，有時候相近年齡的表兄弟姐妹也會被拿來比較，身為父母我們要如何處理競爭關係呢？

「我會叫哥哥要讓弟弟，姊姊要照顧妹妹，告訴他們要彼此相親相愛。」如果你這樣跟孩子說，這就像是一個止痛藥。

老大在老二出生後，主觀意識上會感覺到，關愛不再是完全在他身上，尤其是老二在0到2歲間，會完全需要媽媽的關注，老大往往會感覺到沒有被看見，有時候會出現一些不適當的行為與語言，表達他們的挫折，甚至有一些攻擊性的行為。

「我想把妹妹摔下去！」這是娜娜表達從父母眼中只有她，到妹妹出生後失去關愛的童言，可是已經把父母嚇出一身冷汗。

兄弟姐妹的競爭與愛，往往很矛盾的呈現出來，平常姊姊跟妹妹玩候，展現了慈愛姊姊的一面，很細心的照顧妹妹，可是當爸媽正放心時卻聽到妹妹嚎啕大哭。原來是姊姊玩的時候不懂得掌握力道，把妹妹弄哭。讓爸媽很苦惱，並且認為姊姊是故意的。

戲劇性的思考角度

在這個故事中，我們發現娜娜從妹妹出生後，娜娜的主觀經驗有點像是被打入冷宮，宮廷戲的明爭暗鬥你應該多少有看過，說了想把妹妹摔下去的話，聽起來很恐怖，不過我們退一步想想，四歲的娜娜不是惡毒的嬪妃，在娜娜的世界中，一個妹妹的誕生讓她世界顛倒過來，必須要學會承受比以前少至少50％的關愛。要學會長大、學習當一個模範、學會照顧妹妹，還要學會把愛分出去，分給搶了她原本100％愛的妹妹。

這對一個四歲的寶貝是超出能力範圍的事情，所以很失落、很難過，不懂的如何去調節，說出了想把妹妹摔下去。

讓我們仔細感覺一下「摔下去」是什麼感覺：

一個原本處於穩定狀態，突然因為外力而失去平衡，掉了下去……

你發現了嗎？這不就是娜娜的心境嗎？原本她的世界裡，爸爸媽媽穩定愛的輸出，因為「外力」（妹妹）的到來，她的生命失去了平衡。娜娜從原本完美的世界中摔了下去。因此，娜娜不是真的想要把妹妹摔下去，而是把自己無法承受、隱藏在無意識的情緒表達出來，在心理學，這叫做投射，娜娜把自己無意識的情感，投射到妹妹身上。

所以，我們可以拿這個戲劇性的話語，作為了解娜娜內在世界的養分（喔！原來姊姊很失落、很挫折，她的世界天崩地裂了），而不是去責罵她（你怎麼可以這樣對妹妹說話！）。

手足競爭的對應方式

如果這聽起來像是你的狀況，那我們要做的是幫助老大面對失落感、挫折感，用一個適當的方式，幫助他表達生氣、難過、失落，這些有可能對應的心情。

最難的是，姊姊的失落與挫折是一個抽象的情感，以兒童的發展來說無法具體表達出來。

戲劇能把內心抽象情感具體化，表現出來。失落與挫折的心情被擬人化成為了一隻黑色的熊，表演對兒童來說，再熟悉也不過，是他們理解這個世界的方式。