股市不會跌，反正政府會救？俄烏戰爭對於我國國民財富安全的影響

文：盧冠安（獨立理財顧問、全球宏觀投資分析師）

俄烏戰爭對於我國各方面均影響深遠，但許多方面（如糧食安全、國防安全）之影響，早已有許多專家撰文分析，筆者就不再贅言。今日筆者想討論俄烏戰爭藉由各種外溢效應，對我國國民的財富安全也構成深遠的影響。這些影響甚至不下於該戰爭對糧食安全與國防安全之影響，而且這些影響常被社會所忽略，分析如下：

筆者從去年開始，就曾多次在個人臉書與各大媒體，提及全世界多數股市的本益比幾乎都是歷史最高（或次高），股市隨時有泡沫化的風險。

去年5月時，美國的通貨膨脹年率已高達5%（因此高通膨在去年已經開始），但聯邦儲備理事會基於各種理由拖延升息（最近鮑威爾與葉倫都承認去年不升息是很明顯的政策錯誤，但本文暫不深究聯邦儲備理事會為何會犯這樣的錯誤）。

到了今年1月，美國通膨率已經高達7.5%，而俄烏戰爭爆發之後更是雪上加霜。因此聯準會也不得不卯勁升息，本已就非常高估的全球股債市當然受到受創。以NASDAQ為例，目前已經跌回2020年9至10月左右的價位，而在全球股市的連動效應下，我國勞退基金和股民也都損失不小。

股市不會跌，反正政府會救？

由於過去幾年全世界政府的救世經驗，導致許多股民機械式的認為「股市不會跌，反正政府會救」，而忽略過去幾年的股市下跌時，通貨膨脹率都很低；但目前全世界通膨已呈爆炸之勢，若要再奢望央行降息甚至QE救市，無疑是刻舟求劍，不僅錯得離譜且對自身財務安全形成重大威脅。

更有甚者，近幾年各種股市社團及投資群組大行其道（相信各位一定常收到這類群組邀請或簡訊），這類資料幾乎千篇一律皆是鼓吹持有股票就可以財富自由。

先不論這些理論是否正確，但是把一個人財富的全部或大多數投資於單一類資產，是否也是風險過度集中？更何況現在全球股市雖經下跌，但本益比仍然很高，加上俄烏戰爭引起的高通膨導致全球央行加快升息速度，此時將大多數資產都押在股票，絕對是個錯誤的決定。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

雖然我國為言論自由國家，這類言論也難以禁止，但政府單位應該以身作則，不論是政府官員或金融機構，應該盡量不要發布助長散戶瘋狂情緒的言論，以免我國國民財富過度集中於股票，而在這波大升息潮中損失慘重。

美國與我國經濟聯繫深，台股的風險難道不高？

歷史總是殷鑑不遠，只是大家健忘而且缺乏聯想力。

話說以前因為中國市場大，導致我國觀光業與農產品的出口過度集中在單一市場，但近年中國基於種種因素，對我國許多觀光業與農產品實施蠻橫的貿易限制，國人才領悟「不要過度依賴單一市場」的基本原則。

對比過去幾年的股市大漲，導致所多國人和金融機構被「股市永遠上漲」或「股市空頭總是很短暫」所制約，但現在國際金融情勢已有重大轉變——全球央行由寬鬆變成極度緊縮，而主因就是高通膨，俄烏戰爭更助長這趨勢，政府是否應繼續鼓勵金融界與散戶將多數資產集中在股票市場？這是否也會造成另一種「過度依賴單一市場」的問題？

諸位若將我國觀光業與農產品出口面臨的問題對應到股票市場，是否也會發現歷史何其相似？

另一個關於股市的謬論如下：許多人說「美股在升息初期還是會上漲」。此理論的確符合過去的歷史經驗，但因為現在美股無論價值（可用本益比或巴菲特指標衡量）或價格都還在歷史新高附近，也就是說美股還是很貴，因此當然不會有多大的利空出盡買盤（所以今年美股在3月16日第一次升息後，仍然處於跌勢）。

美股如此危險，以美國與我國經濟聯繫如此之深，台股的風險是不是也很高？

房地產可以抗通膨嗎？

在股市之外，債券市場受到升息與通膨影響更大，而另一個國人也很喜歡投資但也受到通膨影響很大的資產，則是房地產。

話說民間一直有「房地產可以抗通膨」的說法，但此說法有過分簡化的嫌疑，因為通膨對於房價的影響，主要還是要看實質利率，也就是利率扣除通膨率。

假設利率3%而通膨率2.5%（我國通膨超過2%就算高了），那麼通膨很高但利率更高，此時房價就容易下跌；若利率1.5%而通膨率1.75%（過去幾年的狀況就是如此），那麼通膨其實不高但利率更低，所以房價就較易上漲。所以當俄烏戰爭讓全球通膨更加高漲，央行也因此加速升息，若此時買進房地產，可能會遭受價格下跌與高利率的雙重損失，各位讀者需三思。

Photo Credit: 中央社

綜上所述，未來許多資產價格恐將因這次全球大升息而下跌，而且本次下跌不會像2020年3月那次股市暴跌一樣很快反彈。

因為過去幾年多半是通縮型危機，因此央行很容易用降息或QE解決；但這次是高通膨危機，因此央行會選擇大幅升息，更何況目前許多國家的通膨幾乎是數十年來高點，更不用說，還有許多結構性問題導致通膨難以解決，年底美國與台灣都將面臨選舉，政府為了打壓通膨勢必也會加快升息。

所以不管是國家或政府，對於已經來臨（請注意，不是即將來臨，是已經來臨）的金融泡沫破裂必須做好準備，這可能是我們這輩子遇到人類最大的財富毀滅，而最好的準備就是大幅降低股債房的投資配置，避免財富嚴重損失。以上是筆者誠心的建議。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航