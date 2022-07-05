股市不會跌，反正政府會救？俄烏戰爭對於我國國民財富安全的影響
我們想讓你知道的是
由於過去幾年全世界政府的救世經驗，許多股民機械式認為「股市不會跌，反正政府會救」，而忽略過去幾年的股市下跌時，通貨膨脹率都很低，若要在嚴重通膨之際奢望央行降息甚至QE救市，實在是錯得離譜。
文：盧冠安（獨立理財顧問、全球宏觀投資分析師）
俄烏戰爭對於我國各方面均影響深遠，但許多方面（如糧食安全、國防安全）之影響，早已有許多專家撰文分析，筆者就不再贅言。今日筆者想討論俄烏戰爭藉由各種外溢效應，對我國國民的財富安全也構成深遠的影響。這些影響甚至不下於該戰爭對糧食安全與國防安全之影響，而且這些影響常被社會所忽略，分析如下：
筆者從去年開始，就曾多次在個人臉書與各大媒體，提及全世界多數股市的本益比幾乎都是歷史最高（或次高），股市隨時有泡沫化的風險。
去年5月時，美國的通貨膨脹年率已高達5%（因此高通膨在去年已經開始），但聯邦儲備理事會基於各種理由拖延升息（最近鮑威爾與葉倫都承認去年不升息是很明顯的政策錯誤，但本文暫不深究聯邦儲備理事會為何會犯這樣的錯誤）。
到了今年1月，美國通膨率已經高達7.5%，而俄烏戰爭爆發之後更是雪上加霜。因此聯準會也不得不卯勁升息，本已就非常高估的全球股債市當然受到受創。以NASDAQ為例，目前已經跌回2020年9至10月左右的價位，而在全球股市的連動效應下，我國勞退基金和股民也都損失不小。
股市不會跌，反正政府會救？
由於過去幾年全世界政府的救世經驗，導致許多股民機械式的認為「股市不會跌，反正政府會救」，而忽略過去幾年的股市下跌時，通貨膨脹率都很低；但目前全世界通膨已呈爆炸之勢，若要再奢望央行降息甚至QE救市，無疑是刻舟求劍，不僅錯得離譜且對自身財務安全形成重大威脅。
更有甚者，近幾年各種股市社團及投資群組大行其道（相信各位一定常收到這類群組邀請或簡訊），這類資料幾乎千篇一律皆是鼓吹持有股票就可以財富自由。
先不論這些理論是否正確，但是把一個人財富的全部或大多數投資於單一類資產，是否也是風險過度集中？更何況現在全球股市雖經下跌，但本益比仍然很高，加上俄烏戰爭引起的高通膨導致全球央行加快升息速度，此時將大多數資產都押在股票，絕對是個錯誤的決定。
雖然我國為言論自由國家，這類言論也難以禁止，但政府單位應該以身作則，不論是政府官員或金融機構，應該盡量不要發布助長散戶瘋狂情緒的言論，以免我國國民財富過度集中於股票，而在這波大升息潮中損失慘重。
美國與我國經濟聯繫深，台股的風險難道不高？
歷史總是殷鑑不遠，只是大家健忘而且缺乏聯想力。
話說以前因為中國市場大，導致我國觀光業與農產品的出口過度集中在單一市場，但近年中國基於種種因素，對我國許多觀光業與農產品實施蠻橫的貿易限制，國人才領悟「不要過度依賴單一市場」的基本原則。
對比過去幾年的股市大漲，導致所多國人和金融機構被「股市永遠上漲」或「股市空頭總是很短暫」所制約，但現在國際金融情勢已有重大轉變——全球央行由寬鬆變成極度緊縮，而主因就是高通膨，俄烏戰爭更助長這趨勢，政府是否應繼續鼓勵金融界與散戶將多數資產集中在股票市場？這是否也會造成另一種「過度依賴單一市場」的問題？
諸位若將我國觀光業與農產品出口面臨的問題對應到股票市場，是否也會發現歷史何其相似？
另一個關於股市的謬論如下：許多人說「美股在升息初期還是會上漲」。此理論的確符合過去的歷史經驗，但因為現在美股無論價值（可用本益比或巴菲特指標衡量）或價格都還在歷史新高附近，也就是說美股還是很貴，因此當然不會有多大的利空出盡買盤（所以今年美股在3月16日第一次升息後，仍然處於跌勢）。
美股如此危險，以美國與我國經濟聯繫如此之深，台股的風險是不是也很高？
房地產可以抗通膨嗎？
在股市之外，債券市場受到升息與通膨影響更大，而另一個國人也很喜歡投資但也受到通膨影響很大的資產，則是房地產。
話說民間一直有「房地產可以抗通膨」的說法，但此說法有過分簡化的嫌疑，因為通膨對於房價的影響，主要還是要看實質利率，也就是利率扣除通膨率。
假設利率3%而通膨率2.5%（我國通膨超過2%就算高了），那麼通膨很高但利率更高，此時房價就容易下跌；若利率1.5%而通膨率1.75%（過去幾年的狀況就是如此），那麼通膨其實不高但利率更低，所以房價就較易上漲。所以當俄烏戰爭讓全球通膨更加高漲，央行也因此加速升息，若此時買進房地產，可能會遭受價格下跌與高利率的雙重損失，各位讀者需三思。
綜上所述，未來許多資產價格恐將因這次全球大升息而下跌，而且本次下跌不會像2020年3月那次股市暴跌一樣很快反彈。
因為過去幾年多半是通縮型危機，因此央行很容易用降息或QE解決；但這次是高通膨危機，因此央行會選擇大幅升息，更何況目前許多國家的通膨幾乎是數十年來高點，更不用說，還有許多結構性問題導致通膨難以解決，年底美國與台灣都將面臨選舉，政府為了打壓通膨勢必也會加快升息。
所以不管是國家或政府，對於已經來臨（請注意，不是即將來臨，是已經來臨）的金融泡沫破裂必須做好準備，這可能是我們這輩子遇到人類最大的財富毀滅，而最好的準備就是大幅降低股債房的投資配置，避免財富嚴重損失。以上是筆者誠心的建議。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。