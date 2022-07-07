烏克蘭東正教會與俄羅斯總教會徹底決裂，標誌著歐亞地緣信仰的巨變
我們想讓你知道的是
烏克蘭的自我歸屬直接取決於現階段「民族記憶」的進一步延續與相對應的全面或局部性重構，其中「社會制度變遷」與「意識形態演變」為重中之重。現階段「烏克蘭記憶」的改變，是左右東歐原蘇聯範圍，乃至整個歐亞草原地緣空間發展的關鍵之所在。
文：納扎爾拜・葉爾肯（Yerkin Nazarbay，哈薩克國立大學經濟科學碩士，武漢大學國際關係學系博士候選人）
自5月27日烏克蘭東正教會與俄羅斯總教會徹底決裂以來，「基輔羅斯」與「莫斯科羅斯」之間史無前例的東斯拉夫基督正統之爭，成為俄烏「百日戰爭」的新階段性起點。
而意識形態之歷史記憶的重構與信仰方向的重定，則隨之升格為雙方激烈攻守的新無形主戰場。其區域地緣政治之後續影響，不亞於中世紀早期基督東西教會大分裂與晚期君士坦丁堡（Constantinople）淪陷之第三羅馬的成立，以及近代早期席捲歐陸的宗教改革運動。
政治的侵蝕與人性的絞殺致使「永恆」瞬間熄滅
俄烏戰爭爆發至今，形成鮮明對比的是：一方為英勇抗敵的國民及烈士日夜不間斷祈禱的烏克蘭子民；另一方為克里姆林宮「遠大目標」祈願求福的莫斯科及全羅斯東正教大牧首基里爾一世（Patriarch Kirill of Moscow），即「東斯拉夫民族」之精神領袖。
當烏克蘭兒女深陷突如其來的人間煉獄，無盡傷痛難以釋懷之際；自始至終都被視之為「一人之下萬人之上」的偉大族長，卻在最為神聖的齋戒期間，通過不點名的方式明確指出「受第三方煽動之謊言者，須為其所作所為懺悔贖罪」。並且強調「先俄後烏」的羅斯之大一統神聖不可侵犯，心存惡念者必遭天譴，任何試圖離間俄烏與削弱俄羅斯的地緣政治企圖均為徒勞，而頓巴斯則是遭受這一邪惡勢力侵害的「重災區」，為其救贖勢在必得。
毋庸置疑，對喪失至親哀痛萬分，且急需無私人性關懷的烏克蘭人民而言，牧首上述之言如同晴天霹靂與雪上加霜，屬名副其實的「落井下石」之舉。被血滴穿的虔誠之心通過現實證明，「政教合一」的信仰大廈永矗立於鐵血無情之「獨尊利益」之上。其所謂「同源永恆」純屬政治需要，毫無人性可言，以此為依託的心靈必將日益空虛且持續墮落。
歸屬源自於個人生活之現實感受，與實際所享平等
烏克蘭的自我歸屬直接取決於現階段「民族記憶」的進一步延續與相對應的全面或局部性重構，其中「社會制度變遷」與「意識形態演變」為重中之重。與此同時，現階段「烏克蘭記憶」的改變，是左右東歐原蘇聯範圍，乃至整個歐亞草原（Eurasian Steppe）地緣空間發展的關鍵之所在。
十月革命之前的「俄烏關係」是建立在看得見但卻模糊不清的「遙遠歷史」基礎之上。相比之下，革命後的「俄烏關係」則是建立在感受得到但卻難以說清的「複雜現實」基礎之上。而呈現在眼前的戰時「俄烏關係」，卻是建立在戰火廢墟與血之洗禮的「真實感受」基礎之上。
當俄國官媒反復強調自身軍事行動之「正當性」與烏克蘭所屬「納粹之本性」時，所謂兄弟民族之間的最後一絲信任也隨即蕩然無存。令輾轉奔波於前後方的烏克蘭愛國人士，以及流散歐陸各國的孤寡婦孺，和躲藏在地下掩體難以度日的老弱病殘均難以置信的是，在當今社會顛倒黑白，竟然依舊能夠如此之快且徹底。使萬眾不禁怨道：「天理何在」？
因此，為拯救彈盡糧絕但卻依舊頑強抵抗的馬里烏波爾（Mariupol）亞述鋼鐵廠守軍。其妻女在生死關頭，選擇向身處千里之外的羅馬教皇方濟各（Pope Francis）尋求援助（第一羅馬），而非近在咫尺且「親如一家」的偉大莫斯科牧首基里爾（第三羅馬）。
信仰淪為政治工具之日即其引發地緣新巨變之時
實質上，俄烏教會的全面決裂起始於2014年克里米亞危機爆發後，基輔高層所設定開啟的「南援東阻」與「另起爐灶」之策。即借君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦堡）教會普世牧首巴爾多祿茂（Bartholomew I of Constantinople）之羽翼（第二羅馬），保護其所屬教會免遭俄國教會的進一步饞食與滲透，並且以此為基礎實施自我「淨化」，直至自身獨立不再受侵犯為止。
為此，立足于突厥穆斯林政體之上的第二羅馬，與聲稱代表「羅斯民族」的第三羅馬最終於2018年宣告決裂。仿佛重演了千年前，分別代表拉丁文化圈與希臘文化圈的第一羅馬與第二羅馬之間的史詩級大決裂。
不難看出，當今俄烏教會的決裂並非偶然。無論是在政經領域還是思想領域，其特徵均類似於宗教改革後所引發的三十年戰爭，屬新民族信仰與舊思想體系，以及新自由秩序與舊集權中央之間的對抗。其結果是讓歐亞核心區後帝國主義之強權內部結構最終再「西發里亞體系化」（Westphalia System），進而根除全球性地緣政治及經濟威脅，最大限度地為現有之國際秩序的穩定發展創造合理且公平的條件與環境。
既不屬於過去也不屬於未來的信仰，必將垂死掙紮
「異端」一詞是自古以來掌控主流意識形態的統治集團，針對境內外與其不一，且難以被同化之非主流意識形態群體所賦予的「標籤」，具有鮮明的敵對性政治內涵。但與當今被頻繁使用的「納粹分子」、「恐怖分子」、「極端分子」等早已全球化的慣用詞相比純屬「中性」，可見人性中的寬容與虛偽仍在持續消盡和膨脹。
正如哈薩克偉大政治思想家及民族英雄穆斯塔法・紹凱（Mustafa Shokay，俄國內戰時期中亞民族獨立運動領袖，戰後流亡於法國第三共和國巴黎，在拒絕希特勒的「聯手建議」後最終病逝於1941年德意志第三帝國之柏林，死因不明）生前所言：「納粹德國與蘇維埃俄國並無二致。」
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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