紐約聯儲預估軟著陸機率僅剩10％？重點仍是GDP落底時點
我們想讓你知道的是
根據聯準會6月貨幣政策報告以及利率決策會議，可以發現其也開始釋放經濟放緩大於原先預期的訊號，我們列出兩大觀察重點如下。
紐約聯儲（Federal Reserve System）經濟研究模型預估軟著陸機率僅剩10％，6月22日Powell也於參院聽證會首度提到有經濟衰退的可能性，未來一季美國經濟你應該關注什麼？
前言：紐約聯儲經濟模型預估軟著陸機率僅剩10％？
最新6月紐約聯儲發布DSGE模型，下修2022年GDP年增率至-0.62％，大幅低於3月預測的0.9％，並且首度預測美國經濟將在今（2022）年出現負增長（非官方預測，主要為經濟研究員模型預估），同時將核心PCE物價年增率自2.8％上調至3.8％，並且預計2023～2024年分別為2.5％、2.1％，仍高於聯準會的2％長期目標。我們細看紐約聯儲研究人員解釋，模型預測的變化主要反映兩個關鍵因素影響：
- 自2021年初以來，成本型通膨衝擊（cost-push shocks）的延續，導致通膨預測上升、經濟產出增長的放緩。
- 相比3月份預測，2022、2023年貨幣政策緊縮路徑變得更為陡峭，快速升息及緊縮路徑將拖累未來幾個季度的實體經濟活動。
最讓市場關注的則是原文中，提到若「經濟軟著陸」定義為年增率（4個季度GDP增長）在未來10季均保持正值，「經濟硬著陸」定義為未來10季中有一次年增率降至 -1％以下，而根據模型預測軟著陸機率將僅為10％、硬著陸機率則為80％。（原文：According to the model, the probability of a soft landing—defined as four-quarter GDP growth staying positive over the next ten quarters—is only about10 percent. Conversely, the chances of a hard landing—defined to include at least one quarter in the next ten in which four-quarter GDP growth dips below -1 percent, as occurred during the1990 recession—are about 80 percent.）
與此同時，上週美國5月零售銷售絕對值年內首度出現下滑，亞特蘭大聯儲對Q2經濟成長率季增年率的即時預估快速回落至零軸，顯示在近期4～5月零售、房市數據之後，亞特蘭大聯儲模型預估美國Q2 GDP季增年率將為0％，季度經濟增長將出現停滯。
目前若假設Q2～Q4美國 GDP 絕對值均持平於今年Q1的水準，那麼以紐約聯儲的定義對照去年Q4絕對值，則年增率將從目前3.54％的年增率逐漸下滑至翻負（Q2：1.87％、Q3：1.29％、Q4：-0.38％），雖然尚未達成硬著陸定義，但市場愈來愈懷疑聯準會強調的軟著陸情境是否還能成功？
聯準會自6月會議以來，逐步透露軟著陸難度增加
根據聯準會6月貨幣政策報告以及利率決策會議，可以發現其也開始釋放經濟放緩大於原先預期的訊號，我們列出兩大觀察重點如下：
1. 回顧6月FOMC：確認加速升息、模糊軟著陸看法
我們在6月會議快報中，提到聯準會本次刪除聲明稿裡「預計通膨將回落至2％目標」措辭，SEP經濟報告中，也大幅下調今明兩年GDP至1.7％（低於長期平均1.8％），同時點陣圖2024年出現進一步倒掛現象，透露聯準會認為將進一步加速升息，且有大幅壓抑經濟的可能性，失業率於未來三年預測亦因此出現上調。
而會後記者會中，當 Marketplace 記者提問軟著陸看法時，Powell未如過去以較為肯定論述回應，而是強調聯準會指的是2024年通膨回落至接近2％，同時失業率可以維持在4％左右，更重要的是直接表示近幾個月的事件（俄烏衝突、中國清零政策）導致軟著陸難度增加，整體回覆未正面回應記者提問的軟著陸看法。
2. 參院聽證會及貨幣政策報告提問：通膨緩解關鍵仍在外部因素
除了6月會議以外，最新6月22日聯準會主席Powell於參議院聽證會表示，其仍認為美國就業強勁、需求處在高位，經濟能很好的面對貨幣政策緊縮，並且聯準會目標是實現非常具有挑戰性的「經濟軟著陸」。
但是在面對民主黨議員Elizabeth Warren質疑升息並沒有辦法降低天然氣、食品價格，並且可能造成比高通膨、低失業率更為糟糕的狀況，也就是高通膨以及數百萬人失業的經濟衰退情境，還有民主黨議員Jon Tester提問當升息過快及太高是否可能導致美國經濟衰退時，Powell同意聯準會沒辦法控制天然氣及食品價格，並且表示衰退確實是有機會發生。
但Powell表示衰退並不是聯準會預期的結果，只是一種可能性，並承認過去幾個月能源、食物價格以及供應鏈緊張問題，使聯準會更難實現2％通膨以及強勁勞動力市場的目標。 （原文：It’s certainly a possibility. That is not the intended outcome at all. It’s certainly a possibility. The events of the last few months, around the world have made it more difficult for us to achieve what we want, which is2％inflation and a strong labor market.）
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。