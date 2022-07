紐約聯儲預估軟著陸機率僅剩10％？重點仍是GDP落底時點

紐約聯儲(Federal Reserve System)經濟研究模型預估軟著陸機率僅剩10%,6月22日Powell也於參院聽證會首度提到有經濟衰退的可能性,未來一季美國經濟你應該關注什麼?

前言:紐約聯儲經濟模型預估軟著陸機率僅剩10%?

最新6月紐約聯儲發布DSGE模型,下修2022年GDP年增率至-0.62%,大幅低於3月預測的0.9%,並且首度預測美國經濟將在今(2022)年出現負增長(非官方預測,主要為經濟研究員模型預估),同時將核心PCE物價年增率自2.8%上調至3.8%,並且預計2023~2024年分別為2.5%、2.1%,仍高於聯準會的2%長期目標。我們細看紐約聯儲研究人員解釋,模型預測的變化主要反映兩個關鍵因素影響:

自2021年初以來,成本型通膨衝擊(cost-push shocks)的延續,導致通膨預測上升、經濟產出增長的放緩。

相比3月份預測,2022、2023年貨幣政策緊縮路徑變得更為陡峭,快速升息及緊縮路徑將拖累未來幾個季度的實體經濟活動。

最讓市場關注的則是原文中,提到若「經濟軟著陸」定義為年增率(4個季度GDP增長)在未來10季均保持正值,「經濟硬著陸」定義為未來10季中有一次年增率降至 -1%以下,而根據模型預測軟著陸機率將僅為10%、硬著陸機率則為80%。(原文:According to the model, the probability of a soft landing—defined as four-quarter GDP growth staying positive over the next ten quarters—is only about10 percent. Conversely, the chances of a hard landing—defined to include at least one quarter in the next ten in which four-quarter GDP growth dips below -1 percent, as occurred during the1990 recession—are about 80 percent.)

Photo Credit: 財經M平方 資料來源:紐約聯儲

與此同時,上週美國5月零售銷售絕對值年內首度出現下滑,亞特蘭大聯儲對Q2經濟成長率季增年率的即時預估快速回落至零軸,顯示在近期4~5月零售、房市數據之後,亞特蘭大聯儲模型預估美國Q2 GDP季增年率將為0%,季度經濟增長將出現停滯。

目前若假設Q2~Q4美國 GDP 絕對值均持平於今年Q1的水準,那麼以紐約聯儲的定義對照去年Q4絕對值,則年增率將從目前3.54%的年增率逐漸下滑至翻負(Q2:1.87%、Q3:1.29%、Q4:-0.38%),雖然尚未達成硬著陸定義,但市場愈來愈懷疑聯準會強調的軟著陸情境是否還能成功?

Photo Credit: 財經M平方 上述GDP預測紐約聯儲以相比四季度之前的變化率,即年增率方式呈現,而亞特蘭大則以季度絕對值變動進行年化,即季增年率方式呈現。而市場對於「經濟衰退」、「經濟軟著陸」等定義也有所不同,例如市場常以連續兩季的季增年率作為衰退定義,然而NBER則以一系列數據包括實質GDP、實質收入、就業、工業生產等作為觀察,並以持續時間、下降幅度、擴散程度為衡量基準判斷是否進入衰退,以NBER委員具有最後決定權,例如2020年肺炎疫情官方定義僅衰退2個月。資料來源:亞特蘭大聯儲。

聯準會自6月會議以來,逐步透露軟著陸難度增加

根據聯準會6月貨幣政策報告以及利率決策會議,可以發現其也開始釋放經濟放緩大於原先預期的訊號,我們列出兩大觀察重點如下:

1. 回顧6月FOMC:確認加速升息、模糊軟著陸看法

我們在6月會議快報中,提到聯準會本次刪除聲明稿裡「預計通膨將回落至2%目標」措辭,SEP經濟報告中,也大幅下調今明兩年GDP至1.7%(低於長期平均1.8%),同時點陣圖2024年出現進一步倒掛現象,透露聯準會認為將進一步加速升息,且有大幅壓抑經濟的可能性,失業率於未來三年預測亦因此出現上調。

而會後記者會中,當 Marketplace 記者提問軟著陸看法時,Powell未如過去以較為肯定論述回應,而是強調聯準會指的是2024年通膨回落至接近2%,同時失業率可以維持在4%左右,更重要的是直接表示近幾個月的事件(俄烏衝突、中國清零政策)導致軟著陸難度增加,整體回覆未正面回應記者提問的軟著陸看法。

Photo Credit: 財經M平方

2. 參院聽證會及貨幣政策報告提問:通膨緩解關鍵仍在外部因素

除了6月會議以外,最新6月22日聯準會主席Powell於參議院聽證會表示,其仍認為美國就業強勁、需求處在高位,經濟能很好的面對貨幣政策緊縮,並且聯準會目標是實現非常具有挑戰性的「經濟軟著陸」。

但是在面對民主黨議員Elizabeth Warren質疑升息並沒有辦法降低天然氣、食品價格,並且可能造成比高通膨、低失業率更為糟糕的狀況,也就是高通膨以及數百萬人失業的經濟衰退情境,還有民主黨議員Jon Tester提問當升息過快及太高是否可能導致美國經濟衰退時,Powell同意聯準會沒辦法控制天然氣及食品價格,並且表示衰退確實是有機會發生。

但Powell表示衰退並不是聯準會預期的結果,只是一種可能性,並承認過去幾個月能源、食物價格以及供應鏈緊張問題,使聯準會更難實現2%通膨以及強勁勞動力市場的目標。 (原文:It’s certainly a possibility. That is not the intended outcome at all. It’s certainly a possibility. The events of the last few months, around the world have made it more difficult for us to achieve what we want, which is2%inflation and a strong labor market.)