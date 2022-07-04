泰國大麻合法化，周邊國家怎麼看？
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2019年開始，泰國政府就逐漸鬆綁大麻政策，開放大麻作為限定的醫療或研究用途。今年6月9日正式大麻合法化，但是泰國的大規模開放也影響了周邊國家的毒品管制政策，如馬來西亞、新加坡都嚴正以待。
隨著泰國在今年6月9日成為亞洲首個大麻合法化的國家，那些尚未對大麻除罪化與合法化的周邊國家也開始擔心泰國大麻流入境內，對社會帶來不穩定的影響。
根據《The Straits Times》的報導，泰國駐印尼、日本和南韓國家的大使館都強烈建議泰國公民不要將大麻及其商品運輸或帶入這些國家之內，而中國和新加坡也勸阻該國國民自泰國攜帶大麻入境。
泰國大麻合法化如何走到今日
泰國的大麻合法化歷程也不是一蹴而就的。根據《CTWANT》報導，2019年開始，泰國政府就逐漸鬆綁大麻政策，開放大麻作為限定的醫療或研究用途，使用者需要向政府登記的，不能隨意買賣。此時，大麻仍是毒品管制中的第五級管制毒品，一般民眾不可使用。
直到今年，泰政府再鬆綁大麻的管制，將大麻從毒品的管列單中移除，也就是正式的合法化。新的大麻管理法案上路後，大麻成為新興綠色經濟作物，許多人也開始向政府爭取種植的機會。不過這個新法案並非完全允許民眾可以任意使用大麻，在目的、地點上仍有所限制，高於0.2% THC（四氫大麻酚）含量的大麻產品仍是禁止使用，也嚴禁使用在娛樂用途，民眾禁止在公眾場合抽大麻，否則將被罰款2萬5000泰銖（約新台幣2萬849元）或坐牢3個月。
新加坡與馬來西亞嚴防泰國大麻流入
如今泰國已是第一個大麻合法化的東南亞國家，那周邊鄰國對泰國的政策反應為何呢？
《The Straits Times》報導，新加坡政府表示，若因為吸食大麻而違反毒品相關法規，中央肅毒局（CNB）可能會處以高達10年的監禁或2萬美元（約新台幣59萬5182元）的罰款。
雖然有部分新加坡群眾支持大麻的合法使用，宣稱大麻是醫療效用的軟性藥物（"soft" drug），但新加坡官方依舊堅持大麻仍是非法使用，認為大麻具有嚴重的成癮性，會對人體造成危害；新加坡政府警告，在其它國家製作含有大麻成分的食品，如糖果或蛋糕，可能會對年輕人造成過度食用的風險，民眾都要密切注意勿帶入境內，以免觸法。
至於邊境與泰國相連的馬來西亞，當地警方宣布將加強對馬泰邊境的管制，以避免大麻走私活動日益猖獗。《亞洲電視新聞》報導，馬來西亞自從泰國大麻合法化後更加積極管制邊境的貨物進出，期望禁止大麻從泰國流入，因為馬來西亞仍規定大麻為非法毒品。報導指出，馬國警方甚至在6月11日單日就查扣了860公斤的大麻。警方也警告，民眾若吸食大麻後入境可能會驗出尿液陽性，也會受到法律制裁。
《The Straits Times》報導，馬來西亞在今年4月也針對大麻的合法化進行一系列的討論，因為面對世界已有多國開放醫用大麻的經驗，馬來西亞也希望針對大麻進行有限度地開放。報導指出，一名馬來西亞民眾Yasin因個人醫療需求，而種植了17株大麻，以及運送214克大麻而被逮捕，此事件也引起了大麻合法化的討論。馬來西亞衛生部長凱里（Khairy）就建議醫用大麻應該可以合法輸入馬國，且必須搭配相對應的法律措施補足。
緬甸與寮國依然不合法，緬甸青年積極發聲
根據《Mugglehead》的報導，緬甸在2019年有大量的民主示威遊行，當時就有團體提倡要讓緬甸的大麻合法化。這些倡議團體認為，食用大麻是緬甸的文化，會用來做衣服或入菜，大麻等相關可以做為醫療用途或是原本就是傳統文化的藥物。
《網易》報導，緬甸民間部分團體期望大麻可以有限度的使用，讓0.3% THC（四氫大麻酚）以下的大麻食品可以不列為毒品範圍，也希望引進工業大麻種植，讓在乾旱時期的農民也有生計來源。同年11月，又有青年上街遊行提倡大麻合法使用規範應該入法，不過當時緬甸政府也有顧忌，認為大麻可能會有濫用行為。由於緬甸文人政府在2021年2月遭軍方推翻，對於鄰國已讓大麻合法化，緬甸軍政府的立場為何仍不得而知。
根據《Tilleke & Gibbins》的文章指出，寮國在2021年也有針對大麻的使用進行一番討論。截至2021年，寮國仍然全面禁止大麻和大麻植物，意即大麻提煉出THC不論高低含量的毒品都會列為非法毒品，另外大麻植物比較沒有傷害的CBD物質也被禁止，因為是來自大麻植物。
新聞來源：
- Authorities worldwide give warnings after Thailand legalises weed（The Straits Times）
- Legalising medical cannabis under spotlight in Malaysia（The Straits Times）
- 東南亞第一個「醫用大麻合法化」國家 泰國新法准民眾以醫療目的在家種大麻（CTWANT）
- 泰國大麻合法化後 大馬警方嚴加管制邊境（亞洲電視新聞）
- Cannabis advocates at the forefront of Myanmar democracy protests（Mugglehead）
- 泰國大麻合法化，民眾可在家種，食物和飲料也能添加！緬甸‧‧‧（網易）
- Outlook for Cannabis Liberalization and CBD Market Authorization in Laos（Tilleke & Gibbins）
延伸閱讀：
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責任編輯：曾喜民
核稿編輯：杜晉軒
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