【國際大風吹】美國在墮胎權上開倒車，其他國家會不會開始「有樣學樣」？

美國大法官6月做出歷史性的決定，推翻了最高法院在半世紀以前的重大判決，認定憲法並不保障婦女有墮胎權，頓時引發全美國以至於全世界一片譁然。大西洋另一頭，才剛剛當選的法國史上第一位女性國會議長，就呼籲沒有任何人權是理所當然的。

這一集就來看看，向來講究自由人權的美國，卻在墮胎權上開倒車，之後還會不會有更多人權失去憲法保障呢？另一方面，全世界其他國家，對於墮胎權又有什麼樣的規定呢？

收回墮胎權後，美國更多人權不保？

美國九位大法官以六比三的投票結果，推翻羅訴韋德案的那一刻，力挺墮胎權的人士非常激動，因為在失去憲法保障之下，將由各州來自行規範墮胎是否合法，估計全美50州有一半左右會禁止或嚴格限制墮胎。在保守派主政的州，現在還在營業的合法墮胎診所，很可能今年內就會被迫結束營業。

因應這項判決，從高盛集團、美國銀行，到微軟、網飛、蘋果、聯合利華等超過50家大公司，都已經宣布，如果員工要跨州進行合法墮胎手術，公司願意承擔或補助相關費用。

在此同時，像Google、亞馬遜、臉書母公司Meta等等的科技巨頭也擔心，未來可能會被各州的警方或檢方要求提供用戶的搜尋歷史、購買紀錄、定位紀錄等隱私個資，來判斷用戶是否企圖尋求非法墮胎。本來是為了提供服務而蒐集的網路足跡，如今有可能成為追查非法墮胎的證據。

不只如此，除了墮胎權以外，法律專家也分析，關於同性婚姻、同性性行為，以及取得避孕藥物等等，透過幾十年前最高法院重大判例而獲得憲法保護的各種權利，接下來都可能遭到挑戰、甚至推翻。

他們會開始質疑所有基於隱私權的判例，因為隱私權是從憲法各處條文衍生的，我想包含避孕藥、同性婚姻、同性關係的保障，根據大法官湯瑪斯的意見書，這些判例現在都有危險。 哥倫比亞公衛學院教授 麥考文（Professor Terry McGovern）

各國大不同，至少10國孕婦瀕危也不能墮胎

墮胎爭議並不止於美國，你可能會好奇，全世界200多個國家和地區，又是怎麼規範墮胎這件事呢？

美國非政府機構生育自主權中心，大致把各國規定分成幾類。

Photo Credit: 國際大風吹

除了美國各州規定不一以外，藍色國家只要孕婦有需求就可以合法墮胎，只是可能有懷孕週數限制，而綠色國家，則是基本上合法，只是要符合一定社會或經濟條件，例如要經過配偶同意，或嚴重影響母親或家庭成員的身心健康等等，台灣屬於這一類。

至於黃色國家，規定又更嚴格，例如必須要孕婦的身心健康受到影響才能墮胎，而紅色國家則原則上不合法，除非孕婦生命受到威脅才能墮胎。深紅色國家則是禁止因為任何理由墮胎，就連孕婦可能因此重傷或失去性命也不行。目前這一類國家和地區有10個，包含菲律賓在內。

可以看到，大致上來說，亞洲、歐洲、北美洲國家，墮胎法規相對開放，而非洲、中南美洲和部分東南亞國家，就相對嚴格。

最近就有一個活生生的案例。一對美國夫妻為了慶祝懷孕成功，今年6月飛到地中海島國馬爾他度假，沒想到媽媽卻出現流產現象，肚子裡僅僅16週的胎兒確定不保，而且如果不動手術，很可能會引發嚴重細菌感染。不幸的是，馬爾他剛好是少數全面禁止墮胎的國家之一。

在生命隨時會受到威脅的情況下，這位流產婦女已經來不及搭飛機回美國，最後透過很多人和保險公司的協助，才搭乘醫療專機飛到西班牙接受治療，保住媽媽的性命。

世衛：嚴格限制墮胎，並不能降低墮胎率

每個國家或地區，之所以開放或限制墮胎，都有自己的歷史脈絡，有時反映出當地的宗教信仰，有時是社會價值觀，有時是人口發展情形。

例如，中國跟亞洲各國不同，50年代末期到60年代初期就開放墮胎。學者指出，這是為了避免人口成長太快的政策考量。不過，中國政府在2021年9月頒布了新的婦女健康準則，特別提到要促進婚前檢查、孕前檢查，並減少非醫學需要的墮胎。外界解讀，或許是在人口快速老化，以及避免挑選嬰兒性別的現象惡化等考量下，才會做出這樣的指示。

話又說回來，嚴格限制墮胎的國家，通常主要是為了保障胎兒的生命權，不過一份古特馬赫研究所與世界衛生組織，共同進行的研究卻發現，2015到2019年間，開放墮胎的國家和限制墮胎的國家，其實墮胎率差不多。

換句話說，不論當地法規嚴格與否，墮胎數佔懷孕總數的佔比，其實沒有太大的差別。但最大的不同在於墮胎的安全性。世衛組織表示，在開放墮胎的國家，9成墮胎案例是安全的，對母親健康沒有太大影響，但是在嚴格限制墮胎的國家，卻只有兩成五是安全的。

Photo Credit: AP / 達志影像

也就是說，不論出於什麼理由，很多婦女寧願違法也要墮胎。相關法規沒有達到目的，卻逼他們鋌而走險。美國女權團體Jane Collective創辦人，回想50年前，美國大部分地區禁止墮胎的年代，說簡直是不堪回首。

（當年）很多人非常絕望，有些人喝毒藥、老鼠藥或鹼液，有人故意從樓梯上跳下來、從屋頂跳下來、用衣架去製造流產，去結束不想要或因性侵造成的妊娠。 Jane Collective組織創辦人 布斯（Heather Booth）

Jane Collective是當初在芝加哥成立的秘密組織，目的就是專門幫助婦女用安全手段墮胎。事隔半世紀，美國又走回老路，創辦人非常感慨。

這絕對違反了美國精神，也跟我們辛苦爭取的自由背道而馳......我想我們要把憤怒化為行動，如果不能團結行動，大家會感到失望無助，他們會變成受害者，但我們不是受害者，我們是自己故事的英雄。

在美國撤回墮胎權的憲法保障之後，法國街頭出現爭取墮胎權入憲的遊行；天主教盛行的義大利，雖然早就讓墮胎權合法，卻有不少人擔心保守派會因此推動修法，或有更多醫生拒絕進行墮胎手術；同樣以天主教為主要信仰的愛爾蘭，2018年才通過歷史性的公投，讓墮胎合法化，當地反墮胎團體則表示受到很大的鼓勵，希望有一天也能重新修法，讓墮胎重新入罪。

70年代就將墮胎合法化的印度，目前對於墮胎還是有不小的爭議，當地挺墮胎權的醫師說，很多時候大家會把美國當成榜樣，但現在也會擔心，印度會不會也「學壞了」，收回得來不易的身體自主權。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航