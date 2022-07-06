【國際大風吹】美國在墮胎權上開倒車，其他國家會不會開始「有樣學樣」？
我們想讓你知道的是
美國最高法院推翻羅訴韋德案之後，墮胎權將由各州自決，諸如同性婚姻與避孕藥物等權利也恐將面臨挑戰，不只讓美國墮胎權開放度淪落到中段班以後，甚至可能引發其他國家收回身體自主權的後續效應。
美國大法官6月做出歷史性的決定，推翻了最高法院在半世紀以前的重大判決，認定憲法並不保障婦女有墮胎權，頓時引發全美國以至於全世界一片譁然。大西洋另一頭，才剛剛當選的法國史上第一位女性國會議長，就呼籲沒有任何人權是理所當然的。
這一集就來看看，向來講究自由人權的美國，卻在墮胎權上開倒車，之後還會不會有更多人權失去憲法保障呢？另一方面，全世界其他國家，對於墮胎權又有什麼樣的規定呢？
收回墮胎權後，美國更多人權不保？
美國九位大法官以六比三的投票結果，推翻羅訴韋德案的那一刻，力挺墮胎權的人士非常激動，因為在失去憲法保障之下，將由各州來自行規範墮胎是否合法，估計全美50州有一半左右會禁止或嚴格限制墮胎。在保守派主政的州，現在還在營業的合法墮胎診所，很可能今年內就會被迫結束營業。
因應這項判決，從高盛集團、美國銀行，到微軟、網飛、蘋果、聯合利華等超過50家大公司，都已經宣布，如果員工要跨州進行合法墮胎手術，公司願意承擔或補助相關費用。
在此同時，像Google、亞馬遜、臉書母公司Meta等等的科技巨頭也擔心，未來可能會被各州的警方或檢方要求提供用戶的搜尋歷史、購買紀錄、定位紀錄等隱私個資，來判斷用戶是否企圖尋求非法墮胎。本來是為了提供服務而蒐集的網路足跡，如今有可能成為追查非法墮胎的證據。
不只如此，除了墮胎權以外，法律專家也分析，關於同性婚姻、同性性行為，以及取得避孕藥物等等，透過幾十年前最高法院重大判例而獲得憲法保護的各種權利，接下來都可能遭到挑戰、甚至推翻。
他們會開始質疑所有基於隱私權的判例，因為隱私權是從憲法各處條文衍生的，我想包含避孕藥、同性婚姻、同性關係的保障，根據大法官湯瑪斯的意見書，這些判例現在都有危險。
哥倫比亞公衛學院教授 麥考文（Professor Terry McGovern）
各國大不同，至少10國孕婦瀕危也不能墮胎
墮胎爭議並不止於美國，你可能會好奇，全世界200多個國家和地區，又是怎麼規範墮胎這件事呢？
美國非政府機構生育自主權中心，大致把各國規定分成幾類。
除了美國各州規定不一以外，藍色國家只要孕婦有需求就可以合法墮胎，只是可能有懷孕週數限制，而綠色國家，則是基本上合法，只是要符合一定社會或經濟條件，例如要經過配偶同意，或嚴重影響母親或家庭成員的身心健康等等，台灣屬於這一類。
至於黃色國家，規定又更嚴格，例如必須要孕婦的身心健康受到影響才能墮胎，而紅色國家則原則上不合法，除非孕婦生命受到威脅才能墮胎。深紅色國家則是禁止因為任何理由墮胎，就連孕婦可能因此重傷或失去性命也不行。目前這一類國家和地區有10個，包含菲律賓在內。
可以看到，大致上來說，亞洲、歐洲、北美洲國家，墮胎法規相對開放，而非洲、中南美洲和部分東南亞國家，就相對嚴格。
最近就有一個活生生的案例。一對美國夫妻為了慶祝懷孕成功，今年6月飛到地中海島國馬爾他度假，沒想到媽媽卻出現流產現象，肚子裡僅僅16週的胎兒確定不保，而且如果不動手術，很可能會引發嚴重細菌感染。不幸的是，馬爾他剛好是少數全面禁止墮胎的國家之一。
在生命隨時會受到威脅的情況下，這位流產婦女已經來不及搭飛機回美國，最後透過很多人和保險公司的協助，才搭乘醫療專機飛到西班牙接受治療，保住媽媽的性命。
世衛：嚴格限制墮胎，並不能降低墮胎率
每個國家或地區，之所以開放或限制墮胎，都有自己的歷史脈絡，有時反映出當地的宗教信仰，有時是社會價值觀，有時是人口發展情形。
例如，中國跟亞洲各國不同，50年代末期到60年代初期就開放墮胎。學者指出，這是為了避免人口成長太快的政策考量。不過，中國政府在2021年9月頒布了新的婦女健康準則，特別提到要促進婚前檢查、孕前檢查，並減少非醫學需要的墮胎。外界解讀，或許是在人口快速老化，以及避免挑選嬰兒性別的現象惡化等考量下，才會做出這樣的指示。
話又說回來，嚴格限制墮胎的國家，通常主要是為了保障胎兒的生命權，不過一份古特馬赫研究所與世界衛生組織，共同進行的研究卻發現，2015到2019年間，開放墮胎的國家和限制墮胎的國家，其實墮胎率差不多。
換句話說，不論當地法規嚴格與否，墮胎數佔懷孕總數的佔比，其實沒有太大的差別。但最大的不同在於墮胎的安全性。世衛組織表示，在開放墮胎的國家，9成墮胎案例是安全的，對母親健康沒有太大影響，但是在嚴格限制墮胎的國家，卻只有兩成五是安全的。
也就是說，不論出於什麼理由，很多婦女寧願違法也要墮胎。相關法規沒有達到目的，卻逼他們鋌而走險。美國女權團體Jane Collective創辦人，回想50年前，美國大部分地區禁止墮胎的年代，說簡直是不堪回首。
（當年）很多人非常絕望，有些人喝毒藥、老鼠藥或鹼液，有人故意從樓梯上跳下來、從屋頂跳下來、用衣架去製造流產，去結束不想要或因性侵造成的妊娠。
Jane Collective組織創辦人 布斯（Heather Booth）
Jane Collective是當初在芝加哥成立的秘密組織，目的就是專門幫助婦女用安全手段墮胎。事隔半世紀，美國又走回老路，創辦人非常感慨。
這絕對違反了美國精神，也跟我們辛苦爭取的自由背道而馳......我想我們要把憤怒化為行動，如果不能團結行動，大家會感到失望無助，他們會變成受害者，但我們不是受害者，我們是自己故事的英雄。
在美國撤回墮胎權的憲法保障之後，法國街頭出現爭取墮胎權入憲的遊行；天主教盛行的義大利，雖然早就讓墮胎權合法，卻有不少人擔心保守派會因此推動修法，或有更多醫生拒絕進行墮胎手術；同樣以天主教為主要信仰的愛爾蘭，2018年才通過歷史性的公投，讓墮胎合法化，當地反墮胎團體則表示受到很大的鼓勵，希望有一天也能重新修法，讓墮胎重新入罪。
70年代就將墮胎合法化的印度，目前對於墮胎還是有不小的爭議，當地挺墮胎權的醫師說，很多時候大家會把美國當成榜樣，但現在也會擔心，印度會不會也「學壞了」，收回得來不易的身體自主權。
延伸閱讀
- 【圖解美國墮胎權】羅訴韋德案被推翻，美國將有13州立刻「觸發」禁令限制墮胎
- 美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，世界各地如何回應美國爭議墮胎裁決？
- 推翻墮胎權恐產生骨牌效應？美大法官：最高法院應「重新考慮」保障同性婚姻、避孕的判決先例
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
經濟部工業局廣告