《海獅說歐洲王室羅曼死》：許多人一輩子渴望的人生成就，茜茜公主15歲就全部解鎖了

文：神奇海獅

她是歐洲最美的皇后，不幸卻在華麗婚禮後悄然來臨——茜茜公主

她是歐洲最美的皇后，也是最不幸的皇后。

她的美貌能平息叛亂；她與奧地利皇帝法蘭茨．約瑟夫一世（Franz Josef I）的故事，是整個歐洲宮廷史上最動人心弦，也最引人傷感的羅曼史。甚至，許多人一輩子渴望的人生成就，我們的主角——茜茜公主（Sisi），在15歲時就已經全部解鎖了。

茜茜公主到底是何許人呢？1837年的聖誕節，小名茜茜的伊莉莎白．歐根妮出生在南德的慕尼黑。她的父親雖然貴為公爵，但其實就是個長期賦閒在家的貴族，平常只喜歡寫寫詩、彈彈琴；某天閒來無事，他甚至在院子裡蓋起一座馬戲團。

從小在這種環境下長大的茜茜公主，很自然地習慣了這種自由自在的生活方式。不過命運就是這麼愛捉弄人，隨著時間流逝，1853年時，在遠方的帝都維也納，茜茜的姨媽，同時也是奧地利帝國的皇太后蘇菲，正為兒子法蘭茨．約瑟夫一世的婚事操碎了心。

照理來說，皇帝當時年僅23歲，確認帝位繼承人本應不是這麼緊急的事才對，但皇帝剛好遇上了一次暗殺行動。那年二月的某天，法蘭茨．約瑟夫皇帝正沿著皇宮城牆散步時，一名手持匕首的人正打算從背後攻擊他。

不過很幸運的，當時正好有一名婦人遠遠看見有人拿著匕首靠近皇帝，立刻大聲叫了出來。聽到叫聲，皇帝正轉身想看看發生什麼事，沒想到匕首迅雷不及掩耳地迎面而來，不偏不倚刺中皇帝軍裝上的金飾。

雖然整場刺殺行動有驚無險地結束了，但從那天起，擔心受怕的太后更勤奮地想為約瑟夫物色一位皇后。左思右想，她找上了自己的妹妹，也就是茜茜的母親，並打算把茜茜的姊姊海倫娜送到皇帝身邊。

幾個月後，皇帝會在德奧邊界的皇家避暑勝地舉辦家庭聚會。在這個山明水秀、鳥語花香的地方，盛裝出席的海倫娜翩然出現在皇帝眼前，接著一切就水到渠成了。

不過這時，意外卻發生了——

海倫娜確實盛裝出現在皇帝的晚會上，但皇帝完全沒有按照預定計畫喜歡上她，而是整晚都看著穿著樣式簡單的粉紅色長裙、臉上帶著天真浪漫神情的茜茜公主。皇帝和她跳了一支又一支舞，等到舞會結束時，也把花束獻給了她。

後來，皇帝請求母親去探探姨媽的口風，想知道茜茜對他是否也有一樣的意思。

茜茜同意了。因此在隔天——真的是隔天，兩人就舉行了官方訂婚儀式，並且訂在隔年的1854年4月24日舉行婚禮。舉行婚禮的日子很快來到，在婚禮前三天，整個慕尼黑特別為了茜茜公主舉辦了盛大的歡送儀式，她也一一向自己的親人告別。最後在眾人揮手祝福中，淚流滿面地和父母登上馬車，開始為期三天的旅程。

眾人豔羨、主角崩潰的世紀婚禮

茜茜公主一行人終於抵達維也納後，整個城市的鐘都響了起來。第二天下午四點，在維也納總主教的主持下，婚禮在奧古斯丁大教堂舉行。這座14世紀建成的教堂已用紅色的天鵝絨裝飾，並在1萬5000枝蠟燭的光輝照耀下，由50名主教共同見證婚禮的宣誓儀式。雙方交換戒指後，教堂屋頂響起了禮砲，來自巴伐利亞的伊莉莎白女公爵，正式成為奧地利的伊莉莎白皇后。但是外表會騙人，看似夢幻的婚禮，其實遠遠不如表面上這麼美好……

其實大家想想看就知道了，這一切對一個16歲的小女孩來說壓力有多大。在沒有高速公路的19世紀舟車勞頓三天後，先是在林茨歌劇院觀看了以她為名的劇目《伊莉莎白的玫瑰》，接著是合唱團表演和盛大的火炬遊行。當時茜茜想必已經筋疲力盡了，但她還是努力打起精神。

好不容易等到婚禮結束，茜茜公主的任務卻還沒完，她還得回到宮殿去接受貴族婦女的祝賀。根據當時的場景描述，此時的茜茜早就已經體力透支了。她筋疲力竭、面無表情，而且完全詞不達意。但根據宮廷規矩，在皇后沒有開口前，任何人都不得隨便開啟話題，整個儀式只好在一片尷尬下繼續進行。到最後，終於有兩位茜茜公主認識的表哥來到她面前。

茜茜簡直就像在汪洋中找到一塊浮木似的。她立刻收回自己的手，跳下座位親吻他們的臉頰、擁抱他們。這樣的行為讓侍從官極為震驚，立刻嚴厲地制止了茜茜，表示在這樣的儀式中，皇后只能伸手讓他人親吻。

也許是因為連日的疲憊，再加上在大庭廣眾下被糾正的羞恥，終於讓茜茜崩潰了。她淚眼汪汪地離開大廳，留下一整群貴族面面相覷；而這也為接下來的各種八卦花邊提供了養分，將讓她在接下來好幾個月裡成為眾人的笑柄。事情還沒結束，給茜茜最後一擊的，正是自己的婆婆─皇太后蘇菲。

當她在房間裡終於等來自己的夫婿時，沒想到卻是婆婆帶著自己的兒子走到床榻前，還一直待到他們就寢後才離開。隔天早上，夫妻倆吃早餐時，她又看見婆婆走了進來。這一切在在告訴茜茜：宮廷沒有隱私，他們夫妻永遠沒有獨處的時候。不管什麼時候，婆婆都會一腳插進他們之間。

Photo Credit: 究竟 茜茜公主

皇冠、珠寶、華服，還不如一個好婆婆

結婚才沒幾個月，茜茜簡直就要發瘋了。她這樣形容自己的婆婆：「我真是受夠了那個惡毒的女人！我做的所有事情都是錯的，她不斷批評所有我愛的人，而且會不斷不斷挖出你所有的事情。」

這中間到底發生了什麼事？根據媒體的統計，有七種婆婆特質是媳婦最無法接受的，諸如控制欲超強啦、超愛嘮叨啦、有嚴重傳統思想、把媳婦當空氣、怕兒子被搶走、潔癖，還有一天到晚問「什麼時候要生小孩」之類。通常只要出現其中一種，整個家就可以被鬧得雞犬不寧。