中華郵政子公司「中華快遞」發起罷工要求加薪：年資17年月薪還不到3萬元，外包派遣卻領3萬8000元

中華郵政的子公司「中華快遞」企業工會在今（4）日發起罷工，抗議薪水長年未調整，要求立刻加薪5000元，且正職員工的薪資不應低於外包派遣。

中華快遞工會認為，公司雖年年賺錢卻鮮少調薪，工會調查顯示，年資5年的會員年薪約2萬6000元、7年約2萬7000元，年資達17年的會員月薪也只有2萬9000元，都只有在基本工資邊緣。除此之外，在中華快遞的外包派遣廣告中，3萬8000元的外包人力薪資，還遠高於正職員工，讓員工忿忿不平。

同時，《央廣》的報導指出，被用來酬庸郵政退休高層的中華快遞董事長，月薪高達16萬元，還能領中華郵政的月退俸4萬元。

根據《ETtoday》的報導，勞工不滿薪資問題向主管抗議，卻遭回應「不爽不要做」、「那你就走啊」。昨（3）日工會與董事長和兩位董事召開勞資協調會，欲爭取調薪5000元，卻協調破裂，導致工會通過罷工投票，從今日上午5時30分起開始第一波罷工。

這場警告性罷工，由北部的台北、桃園、新竹辦事處以及派駐宜蘭的會員開始，要求交通部能給予具體的承諾，否則接下來恐成為全台總罷工。

董事長出面回應，認為罷工傷害與銀行的信任

中華快遞董事長黃振忠出面回應，中華快遞成立的23年來，除了在2015年調過6、700元之外，在他上任的一年內也曾分別調薪1-5％。他表示自己會爭取在本月份召開臨時董事會，爭取董事的支持，「我們也會朝這個目標去把資料跟股東詳細地分析，所以資料要準備充分一點，你不能說5千元，他就給你。」

不過，中華快遞負責金融票據往來，與金融產業相關，黃振忠指出，業務往來是一種誠信，罷工會影響銀行的資金調度，目前只好由銀行自行派送。黃振忠呼籲，工會不要為了一些可以解決的小事情罷工，多年來與銀行建立的信任已經造成傷害。

至於3萬8000元的派遣薪資，根據《央廣》報導，黃振忠表示，實際上扣掉勞健保、油資津貼和稅金，也和正職員工的薪資相去不遠。

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責任編輯：李芯

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