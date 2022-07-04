中華棒協理事長辜仲諒當選「亞洲棒球總會」會長，U-12世界盃爭二連霸為首要重任
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中華棒協理事長辜仲諒當選亞洲棒球總會會長，將從即將卸任的台灣籍、亞洲棒球總會會長彭誠浩的手中接棒，繼續在國際棒壇發揮影響力。
2022第4屆世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation，WBSC）會員大會7月3日至5日舉行。亞洲棒球總會（BFA）首日進行改選，由中華民國棒球協會理事長辜仲諒，當選亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia，BFA）會長一職，接下來代表中華棒協角逐WBSC棒球部第一副會長。
辜仲諒接棒彭誠浩，當選亞洲棒球總會會長一職
世界棒壘球總會於2022年7月3日至5日在臺北萬豪酒店舉行，全世界共有138個會員國、共200多名代表及工作人員齊聚台灣，在跨部會協調解決入境與防疫問題後，採取專案泡泡模式進行會議。同時這也是全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，首場在台灣辦理參與國家數最多、最大型的國際體育會議。
該會議多聚焦於世界棒壘球總會會長、執委會、各洲際棒球總會相關職務改選事宜。剛在今（2022）年5月底完成連任中華民國棒球協會理事長的辜仲諒，這次代表棒協角逐世界棒壘球總會棒球部第一副會長及亞洲棒球總會會長職務，力拚延續台灣在世界棒壇的重要地位。
亞洲棒球總會昨（3）日召開會員大會進行改選，辜仲諒角逐會長一職。因競爭對手韓國會長放棄，形成同額競選，由辜仲諒當選亞洲棒球總會會長，將從即將卸任的台灣籍、亞洲棒球總會會長彭誠浩的手中接棒，繼續在國際棒壇發揮影響力，帶領台灣棒壇邁向新的里程碑。
辜仲諒曾說，「打球贏球、輸球是結果，過程是打球的態度，棒球是台灣人最愛的球類，建立良好的發展環境，少棒、青少棒到職棒，對國家很重要，我們台灣資源不多，就靠這個，愛棒球不分任何背景，這就是台灣的價值，台灣人愛棒球，我們一定支持」。
接下來辜仲諒將在7月5日舉行的世界棒壘球總會改選中，繼續角逐第一副會長職務。
7月底開打「U-12世界盃棒球賽」台灣爭二連霸，辜仲諒視首要重任
亞洲棒球總會成立於1954年5月7日，為世界棒壘球聯盟轄下組織；中華民國、日本、韓國、菲律賓四國為創始會員國，會員包括日本、韓國、中國大陸、香港、菲律賓、泰國、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡等國。目前會址設於台灣台北，主要任務是在推動亞洲地區棒球相關事宜，並辦理亞洲棒球錦標賽、亞洲盃棒球賽以及亞洲地區三級棒球相關賽事。
另外，由世界棒壘球聯盟主辦的「U-12世界盃棒球賽」，首屆於2011年開打，每兩年舉行一次。第六屆賽事原訂於2021年舉行，但受到疫情影響延到今（2022）年7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉辦。這已是第4屆連續在台南開打，這也將成為台灣在疫情過後首次舉辦的國際棒球賽事。
台灣分別在2011年第一屆、2019年第五屆「U-12世界盃棒球賽」中奪冠。辜仲諒表示，U-12世界盃棒球賽7月底將在台南開打，這是他上任亞洲棒球總會會長後首要重任，讓棒球運動在亞洲紮根，U-12世界盃棒球賽成為全球愛棒球的大小朋友們最想參與的國際賽事。
辜仲諒更向世界棒壘球總會喊話：「亞洲棒球總會永遠是最值得信賴的工作夥伴」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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