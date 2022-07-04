今日本土新增2萬3045例、死亡69例：邊境管制維持一週總量2.5萬，新加坡、日本因BA.4、BA.5疫情回溫
我們想讓你知道的是
國際上陸續有BA.4、BA.5變異病毒造成社區感染，至於國內，本土從5月1日到現在，總共定序了476本土病例，都沒有驗出任何BA.4、BA.5。
中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬3118例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3045例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬3045例本土病例中，有1萬929例男性、1萬2087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（3438例）、台中市（3217例）、高雄市（2719例）、桃園市（2411例）、台北市（1992例）。
發言人莊人祥表示，本日新增69名死亡個案，其中64人有癌症等重大疾病或慢性病史，48人沒有打滿3劑疫苗，40人超過80歲以上。
1歲女童腦炎過世、新增2名兒童特殊重症
醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案年齡從90多歲到小於10歲，小於10歲的個案是1歲女童，本身沒有慢性疾病，6月28持續高燒到41-42度，隔天開始抽搐、嘴唇發紫，前往急診照X光顯示有肺炎，並陽性確診。
在急診期間，醫師發現有高燒、抽搐的情形，懷疑是腦炎，再加上呼吸困難，因此緊急插管收住到加護病房治療。不過在救治過程中，女童不幸因為嚴重的低血壓、休克而治療無效，最後出現腦炎、肺炎合併休克，不幸在7月1日過世。目前累積兒童重症死亡人數是21位，其中7位是腦炎。
本日新增兩名小朋友的特殊重症，羅一鈞表示，有一名3歲男童沒有慢性疾病，早在6月2號就確診過，過了3個禮拜後，卻於6月27出現發燒、紅疹、眼睛紅還有輕微的步態不穩。7月1日到急診發現發炎指數和肝功能指數偏高，懷疑有MIS-C。男童後續持續治療、住院，目前還在加護病房、沒有脫離險境。
羅一鈞指出，另外一名4歲女童本身有慢性心肺系統疾病，長期使用呼吸器、在家中使用氧氣，29號在家發燒、氧氣下降，送到急診後確診，X光顯示有肺炎還合併呼吸困難、呼吸窘迫，目前接受治療中，病況穩定。
這2位重症加上今天公布另外1例死亡，目前兒童重症數累積到83例，腦炎22例、肺炎16例、MIS-C則有26例。
邊境持續攔截BA.4、BA.5，日本、新加坡因變異病毒病例數回升
指揮中心每週一固定公布上週基因定序結果，在182例境外移入中，今天總共新增112例BA.4、BA.5的變異病毒，BA.4增加17例、BA.5增加95例，在國際上跟邊境上都是BA.5較多。
羅一鈞表示，國際上陸續有BA.4、BA.5變異病毒造成社區感染，至於國內，本土從5月1日到現在，總共定序了476本土病例，都沒有驗出任何BA.4、BA.5。鄰近國家的新加坡、日本因BA.4、BA.5造成社區疫情回溫，尤其因為BA.5的關係，病例數從低點回升。
莊人祥表示，目前看起來北部、中南部的疫情持續在下降，但先前第一波北部（雙北、桃園、基隆）的下降幅度變緩，尤其北部現在已經進入暑假，人流的部分有一點回升。
據莊人祥的觀察，過去前兩個禮拜中，每個禮拜大概都較前一個禮拜下降8萬例，上個禮拜跟前一個禮拜相比，只有差到59000左右。當然，下降幅度降低也可能是因為個案數已經降到3萬例左右，但暑假的人流也有蠻大的可能性。莊人祥表示，未來疫情下降還是算樂觀，但需要民眾的配合。
至於邊境是不是能放寬總量管制，莊人祥指出，今天有召開跨部會會議討論，但考慮近日全球疫情回升，以及暑假旅遊和持續增加的BA.4、BA.5病毒株，還是暫時維持一週總量2.5萬的管制。
延伸閱讀
- 【疫情週報】6/25-7/1：公布重複感染定義及處置原則、6個月至5歲幼兒獲准接種莫德納疫苗，本週重點一次看
- Omicron變異株BA.4、BA.5擴散快，英、德專家警告秋季將有新一波疫情爆發，流感也可能捲土重來
- 首批45萬劑幼兒莫德納疫苗最快7月中開打，可能產生的不良反應有哪些？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
行政院科技會報辦公室 廣告