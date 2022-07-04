今日本土新增2萬3045例、死亡69例：邊境管制維持一週總量2.5萬，新加坡、日本因BA.4、BA.5疫情回溫

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬3118例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3045例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬3045例本土病例中，有1萬929例男性、1萬2087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（3438例）、台中市（3217例）、高雄市（2719例）、桃園市（2411例）、台北市（1992例）。

發言人莊人祥表示，本日新增69名死亡個案，其中64人有癌症等重大疾病或慢性病史，48人沒有打滿3劑疫苗，40人超過80歲以上。

1歲女童腦炎過世、新增2名兒童特殊重症

醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案年齡從90多歲到小於10歲，小於10歲的個案是1歲女童，本身沒有慢性疾病，6月28持續高燒到41-42度，隔天開始抽搐、嘴唇發紫，前往急診照X光顯示有肺炎，並陽性確診。

在急診期間，醫師發現有高燒、抽搐的情形，懷疑是腦炎，再加上呼吸困難，因此緊急插管收住到加護病房治療。不過在救治過程中，女童不幸因為嚴重的低血壓、休克而治療無效，最後出現腦炎、肺炎合併休克，不幸在7月1日過世。目前累積兒童重症死亡人數是21位，其中7位是腦炎。

本日新增兩名小朋友的特殊重症，羅一鈞表示，有一名3歲男童沒有慢性疾病，早在6月2號就確診過，過了3個禮拜後，卻於6月27出現發燒、紅疹、眼睛紅還有輕微的步態不穩。7月1日到急診發現發炎指數和肝功能指數偏高，懷疑有MIS-C。男童後續持續治療、住院，目前還在加護病房、沒有脫離險境。

羅一鈞指出，另外一名4歲女童本身有慢性心肺系統疾病，長期使用呼吸器、在家中使用氧氣，29號在家發燒、氧氣下降，送到急診後確診，X光顯示有肺炎還合併呼吸困難、呼吸窘迫，目前接受治療中，病況穩定。

這2位重症加上今天公布另外1例死亡，目前兒童重症數累積到83例，腦炎22例、肺炎16例、MIS-C則有26例。

邊境持續攔截BA.4、BA.5，日本、新加坡因變異病毒病例數回升

指揮中心每週一固定公布上週基因定序結果，在182例境外移入中，今天總共新增112例BA.4、BA.5的變異病毒，BA.4增加17例、BA.5增加95例，在國際上跟邊境上都是BA.5較多。

羅一鈞表示，國際上陸續有BA.4、BA.5變異病毒造成社區感染，至於國內，本土從5月1日到現在，總共定序了476本土病例，都沒有驗出任何BA.4、BA.5。鄰近國家的新加坡、日本因BA.4、BA.5造成社區疫情回溫，尤其因為BA.5的關係，病例數從低點回升。

莊人祥表示，目前看起來北部、中南部的疫情持續在下降，但先前第一波北部（雙北、桃園、基隆）的下降幅度變緩，尤其北部現在已經進入暑假，人流的部分有一點回升。

據莊人祥的觀察，過去前兩個禮拜中，每個禮拜大概都較前一個禮拜下降8萬例，上個禮拜跟前一個禮拜相比，只有差到59000左右。當然，下降幅度降低也可能是因為個案數已經降到3萬例左右，但暑假的人流也有蠻大的可能性。莊人祥表示，未來疫情下降還是算樂觀，但需要民眾的配合。

至於邊境是不是能放寬總量管制，莊人祥指出，今天有召開跨部會會議討論，但考慮近日全球疫情回升，以及暑假旅遊和持續增加的BA.4、BA.5病毒株，還是暫時維持一週總量2.5萬的管制。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航