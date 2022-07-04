【2022金曲獎】「不說中文」的最佳新人珂拉琪，創作出一張無法被金曲獎「分類語言」的專輯？

文：歪文系why_literature

今（2022）年第33屆金曲獎在7月2日舉行，也已順利畫下句點。然而，其中關於語言分類的爭議早已存在許多年：有人認為將專輯與演唱人區分華、台、客、原獎項，是為了鼓勵或保護相較弱勢語言的音樂創作者；然而另一些人卻覺得，平時沒有實質資源挹注到「弱勢語言」的音樂作品上，分類僅只是做出區隔，對弱勢語言的音樂並沒有太大的幫助，甚至變相將客、原等語言推入「冷門」項目。

以往不同立場間爭論的重點在於，「分類」對非主流語言的音樂創作，究竟有益還是一種侷限；然而今天如果有一張專輯，使用的是台灣社會確實存在的語言，但卻無法被納進金曲獎「華／台／客／原」專輯的獎項裡，是不是更彰顯了以語言區分音樂的尷尬之處？

今年入圍、並獲得金曲獎最佳新人的獨立音樂團體珂拉琪，就是「無法被分類語言」的最好例子。他們的首張專輯《MEmento・MORI》，一半的歌曲以台語寫成，另一半則是阿美族語加上日語。依照金曲獎「最佳華／台／客／原專輯」的規定，《MEmento・MORI》可能無法被劃分進任何一個類別裡，成為了「無法被分類語言」的專輯。

《MEmento・MORI》的出世同樣延續了近幾年金曲獎語言分類的爭議：音樂的感動真的會被語言框限住嗎？現今強調多元文化，且台灣的社會發展、歷史脈絡，本來就是一個經歷過許多語言的地方，同一張專輯、同一個人，難道只能演唱同一種語言嗎？

「無法被定義語言」的專輯

珂拉琪是從街聲（Streetvoice）起家，由主唱夏子以及吉他手家權組成的雙人團體。在尚未發行專輯前，珂拉琪在獨立音樂圈的討論度極高，他們的YouTube總點閱率已經破兩千萬，目前最高觀看的單曲〈萬千花蕊慈母悲哀〉點閱率則來到八百多萬。

夏子的爸爸是阿美族，家權小時候也常常聽著阿嬤的台語長大，因此兩人各自以族語和台語作為創作的語言。而在去（2021）年底發行的《MEmento・MORI》分別收錄了四首台語、四首阿美族語混雜日文的歌曲。依照金曲獎規定，這張專輯卻無法角逐最佳台語或原住民語專輯：

最佳台語專輯獎：以演唱台語流行歌曲為主，且該專輯應有曲數六首以上或音樂總長度三十分鐘以上（不含伴唱版本）為全新編曲演唱之作品。

最佳客語專輯獎：以演唱客語流行歌曲為主，且該專輯應有曲數六首以上或音樂總長度三十分鐘以上（不含伴唱版本）為全新編曲演唱之作品。

金曲獎規定的「最佳台／原語專輯」，似乎必須以演唱台語或原住民語為主。姑且先不論四首阿美族語的歌曲裡頭，有三首混了近半日文的歌詞到底能否被算作「原住民語」歌曲。光是台語與族語各半的比例，就讓《MEmento・MORI》成為了非單一語言的專輯，甚至可能沒辦法被報進任何一個類別裡。

《MEmento・MORI》不小心成為了另類的「外語專輯」，受到與外語專輯同樣的待遇——外語專輯無法報名金曲獎「華／台／客／原」最佳專輯與演唱人獎，但仍能按照規定角逐年度歌曲等獎項。

珂拉琪明明唱著這塊土地上語言的歌曲，結果因為單一語言的規定，成為了金曲獎語言分類中的異數，變成一張無法被劃分語言的專輯。

Photo Credit: 台視提供 左至右：主唱夏子、吉他手王家權

找回自己的舌頭與歷史

然而珂拉琪的創作，是為了找回自己曾經的「舌頭」、找回自己與長輩溝通的語言，所以才使用台語創作、在族語中混著日文，並非是為了追求日本文化或近年台灣台語歌增多的趨勢。

夏子的阿嬤生在日治時期，當夏子的阿嬤在與她說話時常常混著族語、日語，就連夏子阿嬤呼喚她的小名「夏子」（Natsuko），其實也是來自於日文。但對夏子與她阿嬤而言，不論日語、族語，都是「她們彼此溝通的語言」。因此當夏子長大後試著找回自己曾經流利的族語，又學會了日文後，才將兩種語言寫進歌裡。

這樣混雜阿美族語與日語的歌詞，不僅重現了幼時夏子與阿嬤溝通的話語，也帶我們重回了日治時期的台灣，一聽那時候社會的多語混雜樣貌。至於吉他手家權，小時候同樣聽著奶奶的台語長大，卻在成年後「舌頭」也漸漸生疏，邊創作的同時要邊學台語，才能把曾經熟悉的語言「撿回來」。

珂拉琪的音樂除了有找回自己的語言、自身家族記憶的個人動機外，由於歌曲訴說的是父祖輩的故事，使得歌詞不可避免地談及了台灣被壓抑的歷史記憶。這造就了珂拉琪在歌曲上找回自己語言的同時，卻也唱出了台灣的歷史故事。

〈萬千花蕊慈母悲哀〉是家權為主創作的四首歌裡頭，最為標誌性指向白色恐怖的一首歌。整首歌簡單來說是有一個「我」，在等待摯愛回來的故事。然而歌曲中的細節卻透露出這個人的摯愛，是突然地「被消失」後，成為「亡魂」。而被消失的摯愛是沉默卻又有說不完的話；有個「他們」開不完的槍，讓人去樓空。

如果是對台灣歷史比較敏銳的人，看到「突然被消失後回來的是屍體」、「使人噤聲沉默」、「寫不完的遺書」這些關鍵的意象，大概就能知道歌詞中的「烏暗時代」指的就是白色恐怖時期的極權統治了。這首歌中段配上夏子的金屬樂吼腔合聲，甚至讓人聯想到這聲怒吼彷彿代表著對時代的不滿。

〈TALACOWA〉則是夏子以阿公的親身經歷為出發點，唱出了日治時期高砂義勇軍的悲傷故事。日本政府在二戰期間為了到南洋打仗，徵召了擅長在雨林作戰的台灣原住民作為「高砂義勇軍」。對於當時的原住民來說，有被迫、有自願，或根本也不知道自己即將替日本政府打一場與自己無關的戰役。

夏子從父親那輾轉聽說了阿公的故事後把它寫進歌裡：1945終戰那一年，在軍營的夏子阿公聽聞可能要被徵召上戰場，不想再替日本人作戰，便徒步從軍營中逃跑，一路從台中翻山越嶺逃回台東躲起來，直到戰爭結束。