給予書本再次被閱讀的機會——玫瑰色二手書店

文：見域CitiLens／陳慶容；攝影：程天佑

玫瑰色二手書店位於新竹的集賢街上，透過老屋活化打造一處讓二手書再生的文化空間。書店由兩棟屋齡50年的老透天打通，寬闊的門面以舒適的白色與原木色調為基調，保留下來的老窗拼接成一大片的落地窗，引領暖陽照進店內。

入口處的菱形鐵窗花，是店主阿金和姵汝花費兩週的時間，將它從鏽色磨成如今典雅黑亮的樣貌。在玫瑰色，處處都能觀察到兩人愛物惜物的精神，也讓走進的人不禁輕巧、愛惜地翻閱每一本書籍。

Photo Credit: 截圖自作者

翻開新竹全新的閱讀篇章

分別來自台中和高雄的阿金和姵汝，當初來到新竹落腳開設二手書店，是因為看見新竹書店稀零，人們缺乏逛二手書店習慣與經驗，便抱持著開拓市場的心態一試。沒想到不僅收書量龐大，三年來更累積了數千名會員，打開新竹二手書市場的潛力，許多人偶然經過玫瑰色，都會驚呼新竹竟然有這樣子的文化空間。

過去曾在二手書店工作、並因此相識與開啟創業緣分的兩人，對於經營一間二手書店並不陌生。二手書與新書最大的差異，便是需要花費許多時間與人力，篩選、上架龐雜的書籍，因此買賣和流通循環的速率，相較於新書更為緩慢，也難以規模化。

不過玫瑰色一排排井然有序的書架上，藝術人文、世界歷史等類別都清楚標明，與一般書店並無太大的差異。老屋雖不是方正的格局，但走進不同隔間就來到不同的知識領域，社會科學、童書漫畫、影音唱片專區應有盡有，不難感受到兩人的用心整理與經營。

透過一目瞭然的分類找到喜歡的書籍後，擅長打造舒適閱讀空間的阿金和姵汝，讓每一位來到玫瑰色的人，都可以找到一個安心閱讀的小角落。許多全職媽媽會在正中午鐵門一開，就帶著學齡前的孩子走進玫瑰色，坐在河馬造型的小矮凳上，開啟午後的親子閱讀時光。

而店內最受歡迎也最夢幻的空間，莫過於挑高寬闊的天井中庭，一盆盆翠綠植栽和玫瑰色的粉彩牆面相互輝映，當天氣晴朗，陽光透過上方玻璃灑落之際，置身其中的人們彷彿就能拋下紛擾，就此凝滯在靜謐的時光中，心無旁鶩地旅行到書中的遠方。

Photo Credit: 截圖自作者

與「色員」開創閱讀的不同可能

玫瑰色流動、自在的空間氛圍，加上阿金和姵汝享受生活、開放討論的個人特質，吸引許多客人們相互交流，共同開創多元的閱讀實踐。阿金和姵汝都會自稱「雜工」，並暱稱客人們為「色員」。

「色員」們各個臥虎藏龍，辦過三四場畫展與攝影展，每次呈現的位置與方式都不一樣，更有製片團隊看上玫瑰色的場地，在此進行音樂錄影帶的拍攝。

而今年初的《溫柔閱讀指南》，表演藝術合作社「小事製作」的舞者玉米找上玫瑰色進行跨界合作，阿金與姵汝先是精選出五本書籍，再由玉米轉譯為舞蹈表演，讓舞蹈成為書店風景的一部份，並創作出五感齊發的閱讀體驗，開展觀眾們對於閱讀的想像。

姵汝驕傲地說，在玫瑰色，空間的氛圍和感覺都是互動式的，對他而言在書店工作最有趣的，就是能夠和「色員」們一同創造無限的可能性，「雖然我們取名玫瑰色，但這三年來還沒有固定的形狀和顏色，還是一個問號，不同人來就會變化成不同的色彩。」

Photo Credit: 截圖自作者

延續書店文化，打造在地循環平台

近年來書店與出版產業衰微，二手書更是一個艱難的戰場，為什麼玫瑰色還要投入這項夕陽產業呢？阿金和姵汝其實也多次探究這個問題，但答案其實很簡單：想讓書和書店的生命在社會上延續下去。「我很喜歡被書包圍的感覺，這就是我喜歡做的事情，想要繼續組裝不同的技能，看看我們能夠走到多遠、多久。」阿金堅定地說。

姵汝則分享，曾經有一位客人，環顧一圈書店後向他們詢問書籍來源，驚訝地說：「沒想到新竹人看書這麼有深度！」每一本書都是兩位「雜工」跑遍大新竹地區收購回來的，兩人因此了解到，玫瑰色作為一間在地書店，確實創造了一個平台讓更多人看見二手書的價值。

玫瑰色的意涵來自一句英文俗諺：rose- colored glasses（玫瑰色的眼鏡）。原本帶著些許貶意，形容一個人對世界的理解極度樂觀、過於幼稚。不過對阿金和姵汝而言，在面對困難時，他們反而選擇戴上玫瑰色的眼鏡，以正向的眼光去理解世界、去實踐理想，獲得力量後也許就能持續前進，尋找自己想要的答案。跟玫瑰色的讀者們一起。

Photo Credit: 截圖自作者

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航