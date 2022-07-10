給予書本再次被閱讀的機會——玫瑰色二手書店
我們想讓你知道的是
玫瑰色的意涵來自一句英文俗諺：rose- colored glasses（玫瑰色的眼鏡）。原本帶著些許貶意，形容一個人對世界的理解極度樂觀、過於幼稚。不過對阿金和姵汝而言，在面對困難時，他們反而選擇戴上玫瑰色的眼鏡，以正向的眼光去理解世界、去實踐理想，獲得力量後也許就能持續前進，尋找自己想要的答案。跟玫瑰色的讀者們一起。
文：見域CitiLens／陳慶容；攝影：程天佑
玫瑰色二手書店位於新竹的集賢街上，透過老屋活化打造一處讓二手書再生的文化空間。書店由兩棟屋齡50年的老透天打通，寬闊的門面以舒適的白色與原木色調為基調，保留下來的老窗拼接成一大片的落地窗，引領暖陽照進店內。
入口處的菱形鐵窗花，是店主阿金和姵汝花費兩週的時間，將它從鏽色磨成如今典雅黑亮的樣貌。在玫瑰色，處處都能觀察到兩人愛物惜物的精神，也讓走進的人不禁輕巧、愛惜地翻閱每一本書籍。
翻開新竹全新的閱讀篇章
分別來自台中和高雄的阿金和姵汝，當初來到新竹落腳開設二手書店，是因為看見新竹書店稀零，人們缺乏逛二手書店習慣與經驗，便抱持著開拓市場的心態一試。沒想到不僅收書量龐大，三年來更累積了數千名會員，打開新竹二手書市場的潛力，許多人偶然經過玫瑰色，都會驚呼新竹竟然有這樣子的文化空間。
過去曾在二手書店工作、並因此相識與開啟創業緣分的兩人，對於經營一間二手書店並不陌生。二手書與新書最大的差異，便是需要花費許多時間與人力，篩選、上架龐雜的書籍，因此買賣和流通循環的速率，相較於新書更為緩慢，也難以規模化。
不過玫瑰色一排排井然有序的書架上，藝術人文、世界歷史等類別都清楚標明，與一般書店並無太大的差異。老屋雖不是方正的格局，但走進不同隔間就來到不同的知識領域，社會科學、童書漫畫、影音唱片專區應有盡有，不難感受到兩人的用心整理與經營。
透過一目瞭然的分類找到喜歡的書籍後，擅長打造舒適閱讀空間的阿金和姵汝，讓每一位來到玫瑰色的人，都可以找到一個安心閱讀的小角落。許多全職媽媽會在正中午鐵門一開，就帶著學齡前的孩子走進玫瑰色，坐在河馬造型的小矮凳上，開啟午後的親子閱讀時光。
而店內最受歡迎也最夢幻的空間，莫過於挑高寬闊的天井中庭，一盆盆翠綠植栽和玫瑰色的粉彩牆面相互輝映，當天氣晴朗，陽光透過上方玻璃灑落之際，置身其中的人們彷彿就能拋下紛擾，就此凝滯在靜謐的時光中，心無旁鶩地旅行到書中的遠方。
與「色員」開創閱讀的不同可能
玫瑰色流動、自在的空間氛圍，加上阿金和姵汝享受生活、開放討論的個人特質，吸引許多客人們相互交流，共同開創多元的閱讀實踐。阿金和姵汝都會自稱「雜工」，並暱稱客人們為「色員」。
「色員」們各個臥虎藏龍，辦過三四場畫展與攝影展，每次呈現的位置與方式都不一樣，更有製片團隊看上玫瑰色的場地，在此進行音樂錄影帶的拍攝。
而今年初的《溫柔閱讀指南》，表演藝術合作社「小事製作」的舞者玉米找上玫瑰色進行跨界合作，阿金與姵汝先是精選出五本書籍，再由玉米轉譯為舞蹈表演，讓舞蹈成為書店風景的一部份，並創作出五感齊發的閱讀體驗，開展觀眾們對於閱讀的想像。
姵汝驕傲地說，在玫瑰色，空間的氛圍和感覺都是互動式的，對他而言在書店工作最有趣的，就是能夠和「色員」們一同創造無限的可能性，「雖然我們取名玫瑰色，但這三年來還沒有固定的形狀和顏色，還是一個問號，不同人來就會變化成不同的色彩。」
延續書店文化，打造在地循環平台
近年來書店與出版產業衰微，二手書更是一個艱難的戰場，為什麼玫瑰色還要投入這項夕陽產業呢？阿金和姵汝其實也多次探究這個問題，但答案其實很簡單：想讓書和書店的生命在社會上延續下去。「我很喜歡被書包圍的感覺，這就是我喜歡做的事情，想要繼續組裝不同的技能，看看我們能夠走到多遠、多久。」阿金堅定地說。
姵汝則分享，曾經有一位客人，環顧一圈書店後向他們詢問書籍來源，驚訝地說：「沒想到新竹人看書這麼有深度！」每一本書都是兩位「雜工」跑遍大新竹地區收購回來的，兩人因此了解到，玫瑰色作為一間在地書店，確實創造了一個平台讓更多人看見二手書的價值。
玫瑰色的意涵來自一句英文俗諺：rose- colored glasses（玫瑰色的眼鏡）。原本帶著些許貶意，形容一個人對世界的理解極度樂觀、過於幼稚。不過對阿金和姵汝而言，在面對困難時，他們反而選擇戴上玫瑰色的眼鏡，以正向的眼光去理解世界、去實踐理想，獲得力量後也許就能持續前進，尋找自己想要的答案。跟玫瑰色的讀者們一起。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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