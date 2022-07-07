三情況解析「試行綱要」：解放軍已取得在台海進行「灰區作戰」的法源基礎

文：王臻明

習近平日前簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，賦予解放軍在承平時期出動，執行戰爭以外任務的法源基礎。由於俄羅斯入侵烏克蘭，也以「特別軍事行動」為藉口，而引起周邊國家的警覺。特別是中國政府同時宣稱，台灣海峽是其內海，更讓台灣憂慮這是不是在為武力犯台做準備。

由於這份「試行綱要」並未公布詳細內文，中方媒體的報導也極為簡略，因此外界的分析有各種不同的猜測與看法。有人認為這是要強化對內的控制，有人認為這是要積極向外擴張，就目前看來都有其道理。

三情況解析「試行綱要」

或許可以這麼說，中國這份「試行綱要」有多種目的，分別規範承平時期在國內進行的維穩工作，在國外推動的各種安全合作任務，並針對與中國有主權紛爭的國家，展開灰區作戰（Grey Zone Warfare），甚至以灰區作戰為基礎，完成開戰前的準備。

所以討論這份試行綱要，可能要切成三個不同階段來看，分別是承平時期、區域衝突、開戰準備三種情況。在對內方面，讓解放軍更進一步介入維穩工作，變成常態化制度，並不令人意外。畢竟疫情的控制，習近平的續任準備，對新疆的鎮壓，都是比以前更棘手的問題。

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至於承平時期，讓解放軍在國外執行安全合作任務，則可以從此次中國外交部長王毅的出訪之行看出一些端倪。中國之前在美、澳等國的質疑下，成功與索羅門群島簽署合作協議，在外交戰上有所斬獲，接下來王毅馬上出訪10個太平洋島國，希望循同樣模式擴展中國在太平洋的影響力。

雖然最後因為部分國家有疑慮，讓中國的野心暫時未能得逞，但從中國與索羅門群島的協議中，可以發現中國除了提出常見的經濟援助與基礎建設外，也嘗試以跨國安全合作的新方式，讓解放軍的活動範圍進一步跨入太平洋。

這些合作協議可能包括協助訓練軍警部隊，在遇到天災時的人道救援，出現動亂時的維和工作。過去這些與澳洲關係匪淺的太平洋島國，在遇到天災人禍時往往會向鄰近的澳洲求援，比如之前索羅門群島陷入動亂，澳洲就派遣軍警前往協助，東加王國的火山爆發時，澳洲也派出兩棲突擊艦，緊急運送物資前往協助。

中國積極想要取代澳洲的地位，就必須建立緊急海外派遣能力，一般的公安消防系統難以趕赴千里之外，只有解放軍可以做到這件事。所以必須賦予解放軍出動的法律地位，好方便與他國簽署合作協議。

中國爭取與太平洋島國建立更緊密的關係，並不是特例，而是建立全球活動據點的起步。自從中國在東非的吉布地，建立第一個海外軍事基地後，尋覓第二個海外基地的說法一直甚囂塵上。

美國最近就指控中國協助柬埔寨擴建的雲壤海軍基地，未來很可能會提供給解放軍使用。雖然柬埔寨政府已否認，但即使中國不會直接在這個緊臨泰國灣的海軍基地駐軍，也一定會以友好訪問、聯合演習、入港補給或人道救援等名義，頻繁出現。這份「試行綱要」為解放軍在承平時期如何進行這種任務，做出了指引。

灰區作戰則是過去幾年來中國非常善於使用的非軍事手段，用來悄悄擴張自己的勢力範圍。這種平日不容易察覺的灰區作戰，會以海警、漁政、邊防、具備民兵身份的漁民與百姓，互相配合，以民間活動或司法管轄權來掩護，令人防不勝防。

不過這也是灰區作戰的最大缺點，因為海警、漁政、邊防等單位的編制與裝備，都遠遜於解放軍，執行正常的執法工作，或許還可以勝任，但要介入有一定強度的對峙活動，就常常力有未逮。這份「試行綱要」可以讓解放軍擁有參與灰區作戰的權限，以彌補不足之處。

解放軍有可能直接取代海警、漁政、邊防等單位，將灰區作戰擴展到更遠的海域或邊疆地區，但也有可能會以支援或間接協助的方式，做為中國執行司法管轄權的後盾。

這種情況其實在國外也不罕見，就以台灣為例，海巡署的艦艇在執行較政治性、爭議性或危險性的任務時，海軍常會在背後監控，以海軍的戰情系統，協助海巡署的艦艇掌握周邊海域狀況。但不具備司法警察權的海軍不會直接介入，以避免無謂的紛爭。未來可以觀察這份「試行綱要」賦予解放軍多少權限，在與中國的行政、司法機關配合時，參與到什麼程度。

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中國灰區作戰，我們務必留神

中國的灰區作戰之所以危險，在於平日的逐步蠶食，能隨時轉換成戰前的準備工作。比如中國海警會以登船臨檢的方式，來宣誓台灣海峽是其內海，並藉此達成封鎖台灣的目的。這樣的騷擾與封鎖，究竟會有多大的範圍，可能取決於當時的政治氛圍，但也可能突然擴大到台灣不能接受的程度，並演變成武力犯台前的聯合封鎖行動。

以目前中國海警或漁政等單位的艦艇規模，是無法封鎖整個台灣海峽的，所以解放軍的支援與協助就很重要。國軍接下來必須更注意一些可疑行動背後是否有解放軍的身影，以為因應。

中國一向是黨指揮槍，解放軍對於共產黨政權有極為重要的意義，在進行內外鬥爭時，第一件事都是緊抓軍權。當美中關係陷入緊張，社會內部出現動盪不安時，中國試圖讓解放軍扮演更積極的角色，這不難理解。同時在這幾年的積極建軍下，解放軍的質與量，都有長足的進步，這當然也會讓中國更進一步運用這支力量。

無論這份「試行綱要」確實的內容為何，解放軍在各個層面變的更加活躍，是必定會出現的情況。台灣要關注並預想可能的情況，推演反制的方法，但無須過度恐慌，以免正中敵人的下懷。