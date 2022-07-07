三情況解析「試行綱要」：解放軍已取得在台海進行「灰區作戰」的法源基礎
我們想讓你知道的是
中國這份「試行綱要」有多種目的，分別規範承平時期在國內進行的維穩工作，在國外推動的各種安全合作任務，並針對與中國有主權紛爭的國家，展開灰區作戰（Grey Zone Warfare），甚至以灰區作戰為基礎，完成開戰前的準備。
文：王臻明
習近平日前簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，賦予解放軍在承平時期出動，執行戰爭以外任務的法源基礎。由於俄羅斯入侵烏克蘭，也以「特別軍事行動」為藉口，而引起周邊國家的警覺。特別是中國政府同時宣稱，台灣海峽是其內海，更讓台灣憂慮這是不是在為武力犯台做準備。
由於這份「試行綱要」並未公布詳細內文，中方媒體的報導也極為簡略，因此外界的分析有各種不同的猜測與看法。有人認為這是要強化對內的控制，有人認為這是要積極向外擴張，就目前看來都有其道理。
三情況解析「試行綱要」
或許可以這麼說，中國這份「試行綱要」有多種目的，分別規範承平時期在國內進行的維穩工作，在國外推動的各種安全合作任務，並針對與中國有主權紛爭的國家，展開灰區作戰（Grey Zone Warfare），甚至以灰區作戰為基礎，完成開戰前的準備。
所以討論這份試行綱要，可能要切成三個不同階段來看，分別是承平時期、區域衝突、開戰準備三種情況。在對內方面，讓解放軍更進一步介入維穩工作，變成常態化制度，並不令人意外。畢竟疫情的控制，習近平的續任準備，對新疆的鎮壓，都是比以前更棘手的問題。
至於承平時期，讓解放軍在國外執行安全合作任務，則可以從此次中國外交部長王毅的出訪之行看出一些端倪。中國之前在美、澳等國的質疑下，成功與索羅門群島簽署合作協議，在外交戰上有所斬獲，接下來王毅馬上出訪10個太平洋島國，希望循同樣模式擴展中國在太平洋的影響力。
雖然最後因為部分國家有疑慮，讓中國的野心暫時未能得逞，但從中國與索羅門群島的協議中，可以發現中國除了提出常見的經濟援助與基礎建設外，也嘗試以跨國安全合作的新方式，讓解放軍的活動範圍進一步跨入太平洋。
這些合作協議可能包括協助訓練軍警部隊，在遇到天災時的人道救援，出現動亂時的維和工作。過去這些與澳洲關係匪淺的太平洋島國，在遇到天災人禍時往往會向鄰近的澳洲求援，比如之前索羅門群島陷入動亂，澳洲就派遣軍警前往協助，東加王國的火山爆發時，澳洲也派出兩棲突擊艦，緊急運送物資前往協助。
中國積極想要取代澳洲的地位，就必須建立緊急海外派遣能力，一般的公安消防系統難以趕赴千里之外，只有解放軍可以做到這件事。所以必須賦予解放軍出動的法律地位，好方便與他國簽署合作協議。
中國爭取與太平洋島國建立更緊密的關係，並不是特例，而是建立全球活動據點的起步。自從中國在東非的吉布地，建立第一個海外軍事基地後，尋覓第二個海外基地的說法一直甚囂塵上。
美國最近就指控中國協助柬埔寨擴建的雲壤海軍基地，未來很可能會提供給解放軍使用。雖然柬埔寨政府已否認，但即使中國不會直接在這個緊臨泰國灣的海軍基地駐軍，也一定會以友好訪問、聯合演習、入港補給或人道救援等名義，頻繁出現。這份「試行綱要」為解放軍在承平時期如何進行這種任務，做出了指引。
灰區作戰則是過去幾年來中國非常善於使用的非軍事手段，用來悄悄擴張自己的勢力範圍。這種平日不容易察覺的灰區作戰，會以海警、漁政、邊防、具備民兵身份的漁民與百姓，互相配合，以民間活動或司法管轄權來掩護，令人防不勝防。
不過這也是灰區作戰的最大缺點，因為海警、漁政、邊防等單位的編制與裝備，都遠遜於解放軍，執行正常的執法工作，或許還可以勝任，但要介入有一定強度的對峙活動，就常常力有未逮。這份「試行綱要」可以讓解放軍擁有參與灰區作戰的權限，以彌補不足之處。
解放軍有可能直接取代海警、漁政、邊防等單位，將灰區作戰擴展到更遠的海域或邊疆地區，但也有可能會以支援或間接協助的方式，做為中國執行司法管轄權的後盾。
這種情況其實在國外也不罕見，就以台灣為例，海巡署的艦艇在執行較政治性、爭議性或危險性的任務時，海軍常會在背後監控，以海軍的戰情系統，協助海巡署的艦艇掌握周邊海域狀況。但不具備司法警察權的海軍不會直接介入，以避免無謂的紛爭。未來可以觀察這份「試行綱要」賦予解放軍多少權限，在與中國的行政、司法機關配合時，參與到什麼程度。
中國灰區作戰，我們務必留神
中國的灰區作戰之所以危險，在於平日的逐步蠶食，能隨時轉換成戰前的準備工作。比如中國海警會以登船臨檢的方式，來宣誓台灣海峽是其內海，並藉此達成封鎖台灣的目的。這樣的騷擾與封鎖，究竟會有多大的範圍，可能取決於當時的政治氛圍，但也可能突然擴大到台灣不能接受的程度，並演變成武力犯台前的聯合封鎖行動。
以目前中國海警或漁政等單位的艦艇規模，是無法封鎖整個台灣海峽的，所以解放軍的支援與協助就很重要。國軍接下來必須更注意一些可疑行動背後是否有解放軍的身影，以為因應。
中國一向是黨指揮槍，解放軍對於共產黨政權有極為重要的意義，在進行內外鬥爭時，第一件事都是緊抓軍權。當美中關係陷入緊張，社會內部出現動盪不安時，中國試圖讓解放軍扮演更積極的角色，這不難理解。同時在這幾年的積極建軍下，解放軍的質與量，都有長足的進步，這當然也會讓中國更進一步運用這支力量。
無論這份「試行綱要」確實的內容為何，解放軍在各個層面變的更加活躍，是必定會出現的情況。台灣要關注並預想可能的情況，推演反制的方法，但無須過度恐慌，以免正中敵人的下懷。
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。