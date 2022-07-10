南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展大受歡迎，但台灣本土的妖怪創作才剛剛起步
我們想讓你知道的是
在台灣，本土的妖怪書寫、妖怪文學這個領域算是剛剛起步，即使在民間已經廣為流傳的故事，化為文字卻變得較少人閱讀。到底這個大眾主題，能不能在文學領域闖出一片自己的天，確實還有待觀察。
文：李拓梓（國藝會副執行長）
近來台南市美術館的「亞洲的地獄與幽魂」特展因為頗具話題而大受歡迎，排隊的人比展出的鬼還多，許多過去不會進美術館的人們也因此去了美術館，也是意外的驚喜。
趕著這波熱潮，一向被認為是宮廟之都的台南各宮廟也跟著推出周邊活動，收驚、保平安皆有之，也有許多人把參觀麻豆代天府十八層地獄拿出來講，殊不知該府現在最熱門的遊戲並非地獄，而是滾輪溜滑梯。因為這波「亞洲的地獄與幽魂」，還沒到鬼月，鬼的話題就充滿周邊。
法國東來，加入本土的亞洲鬼魂展
這波展最早是在法國展出，主要是想談亞洲的鬼神信仰和社會生活關聯。此番真正來到亞洲，尤其又到了最具傳統特色的城市台南，對策展人最大的挑戰，必然是非得融入一些台灣特色。
不過也有些批評者認為，來自歐洲的展若加入台灣元素，好像就不原汁原味；但相信有更多人覺得，既然來到台灣，就更應該融入本地元素，才能夠讓展覽隨著地方的遷移，變得更豐富有趣。我是支持後者的，展覽本身就是一種互動，觀眾和展覽之間的對話很重要，也能夠激盪出更鮮活的想法。
可真的要談談台灣特色，該談什麼？我們有什麼可以登的上藝文舞台的鬼故事呢？我輩中人，第一個想到的應該都是聊齋，不過腦中浮現的畫面多半是美麗的王祖賢。作為一個擁有豐富民間鬼魅記憶的島嶼，大家腦中浮現的卻是來自香港的電影，以及康熙時代的清國原著，想來真的是有點慚愧。究竟台灣本地的鬼故事在哪？又有哪些是藝文舞台上著名的故事呢？
人生已屆中年，鬼故事多少都聽過一些。有時半夜上廁所不經意想起，心裡也不禁毛毛了起來；更不用提當兵時雖然手上提著槍，孤單站夜哨時心裡的忐忑。但仔細回想，心中那些鬼故事，到底都是哪來的？台灣人是如何口傳、閱讀與記憶這些故事呢？
我自己對鬼故事有比較恐怖的印象，大概是從小時候世一書局的一系列兒童讀物裡的《日本鬼故事》而來，皿屋敷的阿菊、四谷怪談的阿岩，還有牡丹燈籠的奇艷故事，都讓人印象深刻，偶而遇到有插圖的版本，翻開有鬼那頁還真的會嚇一跳。再稍微大一點，趕上了司馬中原用錄音帶講鬼的時代，印象比較深刻的就是「湘西趕屍」，然後就是一些「軍中鬼故事」、「玫瑰之夜」之類的電視節目，半夜把小孩嚇得不敢自己睡覺。
浮世繪催促了鬼神文化
年紀稍長之後，對怪談失去了興趣，不過書讀得比以前多了，才知道小時候看那些世一的鬼故事，每個都是赫赫有名的妖怪傳說。那些嚇到我的鬼怪插圖，也常是仿浮世繪畫師的鬼怪作品。
從江戶到明治，鬼怪一直是許多浮世繪畫師的愛，北齋的《百物語》畫皿屋敷的阿菊，稍晚點的月岡芳年畫四谷怪談的阿岩，還有河鍋曉齋的各種女鬼圖，其實都蠻恐怖的。浮世繪師愛鬼，是因為鬼故事受歡迎，浮世繪本就是大眾娛樂之作，登上藝文舞台是從法國出口轉內銷才有的事，民間喜歡鬼故事，畫師和出版商自然也喜愛拿鬼來賣。
除了浮世繪，鬼故事也在各種民間娛樂舞台上演出。早年日本有「八百萬神」之說，鬼故事多的不得了，石頭草木、飛禽走獸皆有靈。像是紀錄平安時代故事的《今昔物語集》，就是江戶時學者收集流傳民間的各種奇譚故事所編成，原本也只是口傳，編輯潤飾後才成文字，如今已經是日本古典文學的重要作品。
明治之後的學者，也有像是柳田國男蒐集東北的遠野地區民間故事改寫成《遠野物語》，或者小泉八雲整理各種民間傳說寫在《幽冥日本》、《怪談》等著作當中，這些作品都已經把民間傳說寫到文學作品的水準。
在《不為人知的日本面容》當中，小泉八雲也提到他和好友金十郎談妖怪，也一起去參觀妖怪祭典的事。由演員扮演的妖怪們被集中在24個房間裡，多半取材至各種民間故事，貍和尚、山姥姥，時不時還要跑來嚇嚇遊客，但不出各種動植物化身妖怪，以及幽靈的故事，但多半有教人行善的故事內涵。
這種教化風格，也散見在方才說過的四谷怪談、皿屋敷等故事當中，在中國、台灣的奇譚鬼故事中，教人向善這樣的概念也通常是鬼故事的主要背後意涵，和東亞區域普遍流傳的淨土宗、人間佛教意義，其實還蠻相近的。
日治台灣已有民間傳奇的搜羅
台灣的鬼故事也不少，各種民間傳奇早年也有人搜羅，日本殖民後，殖民者仿效他們在日本的做法，也編輯起《台灣民俗誌》，台灣最赫赫有名的鬼故事「林投姐」就被收錄其中。稍晚則有作家王詩琅重新整編民間傳奇，寫就《台灣民間故事》，王詩琅的作法頗有柳田國男或小泉八雲遺風，文字經過整理，也更有文學價值。當然也有像是佐藤春夫這樣的文學家，以台灣旅遊的見聞直接寫了不恐怖的浪漫綺想鬼故事《女誡扇綺譚》。
不過戰後國民黨來台後，基於法統，以台灣為主體的搜羅不受重視，大多數的民間故事都被重新系統化的搜羅在中國民間故事的架構來敘說。比如漢聲出版社的成套《中國童話》，就收錄了一些台灣民間傳說在內，像是廖添丁、白賊七，以及鄭成功和鶯歌劍潭龜山島之類，都是這套中國童話的內容。只是漢聲選書多以正面為主，傳奇雖偶有神怪，但少有怨靈，像是林投姐這類型的故事，當然絕對沒有，才能符合政府健康清新的意識形態需求。
但林投姐實在是太恐怖、太讓人印象深刻了，就算各種能登大雅之堂的文學作品不寫，民間自己流傳的恐怖鬼故事一樣會口耳相傳下去。而且不只是林投姐，隨著時代演變，各種鬼故事也會跟著進化，加上電視節目推波助瀾，各種都市傳說也開始被加油添醋的記憶下來，只是因為不登大雅，漸漸成為民間次文化的一環，也因此我們一直沒有發展出自己的本土鬼怪論述。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。