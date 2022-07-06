《香港保衛戰紀》：印度旁遮普營機槍手李森——負傷渡海，重投戰線
我們想讓你知道的是
李森不僅渾身是膽，鬥志十足，運氣亦非常好，才成功捱到1945年看到香港重光。李森和其他印度兵一樣，留下的個 人資料非常少，但從英國國家檔案館提供的紀錄，可以略略了解到他作戰的經過。
談及英軍，大家可能首先想起白人面孔的典型印象，其實印度兵亦佔了不可或缺的一席位，特別在亞洲。英國東印度公司在印度經營時為節省開支，逐漸開始僱用當地人當兵。1857年印度兵變以後，英國於翌年取消東印度公司體系，建立英屬印度直接管治，印度兵制度獲進一步規範化，並隨英軍征戰各地。一戰期間，上百萬名印度兵遠赴歐洲西線戰場及海外作戰。在戰場遍及全球的二戰，印度兵迎來更大的考驗，更在香港留下足跡。
1941年，香港守軍陸軍主力有四營正規軍，其中有兩營印度兵，分別是第7拉吉普團第5營（5th Battalion, 7th Rajput Regiment）及第14旁遮普團第2營（2nd Battalion, 14th Punjab Regiment），兩營合共約2,000人。
1941年11月16日，兩營加拿大援軍抵港，大大充實了守軍力量。九龍防禦計劃隨即變得更為進取，儘管目標依然是拖延敵軍，但駐守醉酒灣防線的兵力仍由本來的一個營增為三個營。防線左翼是1938年開始駐防的皇家蘇格蘭營，右翼是1937年較早來港的拉吉普營，正中央則是1940年才抵港的旁遮普營。
今次介紹的人物，就是旁遮普營的機槍手李森（Sepoy Resham Khan）。
掩護同袍難自救負傷渡海戰意高
1941年12月8日早上，日軍轟炸香港深水埗軍營及啟德機場，揭開香港保衛戰的序幕。12月11日，敵眾我寡之下，醉酒灣防線左翼難以繼續支撐，守軍大陸旅開始且退且戰，撤回港島。李森所屬的小隊，在往碼頭撤退時被日軍包圍。他和隊友嘗試前往渡海小輪，但日軍經已佔領碼頭附近的建築，並以猛烈火力壓制他們。李森雖然背部中槍，但仍然繼續開火射擊，掩護全部隊友登上渡輪。這個時候，他發現自己已經趕不及上船，亦不可能叫渡輪回頭泊岸，因為日軍開始步步進逼。
李森於是準備從碼頭跳入維港，卻被一名日軍撲上來，壓在地上。幾經掙扎，李森終於成功跳海逃脫。儘管他不擅游泳，依然在12月冰冷的海水中，游過四分三英里到達港島。李森並不是單一例子，當時還有陸軍醫療兵在頸部負傷下，渡海逃離日軍。
抵達港島後，李森獲晉升為印軍下士（Lance Naik），馬上被送到瑪麗醫院。李森接受短暫治療之後，立即重投戰線，繼續作戰。當時旁遮普營負責港島北岸的防衛，由於日軍於港島東北的北角登陸，該營傷亡相對較輕。
李森從香港保衛戰活下來，亦幸而捱過戰俘營歲月。
1945年香港重光以後，夏慤少將（Rear Admiral Cecil Harcourt）領導的香港軍政府，正忙於重建本港，改善民生，安頓社會。與此同時，曾在1941年12月香港保衛戰中擔任駐港英軍司令的莫德庇少將（Major General Christopher Michael Maltby）亦忙於撰寫呈文，記錄部
32下戰時的英勇事跡，為他們爭取功勳，以慰英魂。
莫德庇本來就是英屬印度陸軍的軍官，從醉酒灣防線到大陸旅撤回港島，印度兵都被委以在最前線肩負重任，對之信任有加。以上的故事紀錄，就是來自英國國家檔案館（The National Archives）所收藏的莫德庇呈文。
1946年8月29日，李森獲頒軍功獎章（Military Medal）。
軍功獎章於第一次世界大戰期間的1916年確立，嘉許「砲火下的英勇行為及盡忠職守（Acts of gallantry and devotion of duty under fire）」，頒發對象為陸軍軍官以下的軍階。
英國在1942至1946年期間，就1941年香港保衛戰及後續抵抗，頒發了33面軍功獎章。當中，加拿大援軍獲頒十三面，香港義勇防衛軍獲頒八面，其他陸軍部隊獲頒一至四面。李森是旁遮普營中唯一獲頒的成員，事跡更是發生在從九龍撤退的時候，相當特別。
隨著英國改革授勳及嘉獎制度取消軍階分野，軍功獎章於1993年停止頒發，由本來只頒發予軍官及准尉的軍功十字33勳章（Military Cross）取代。
需知道，在為數約11,000人的香港戰俘中，有2,000人因為營養不良、日軍處決及於里斯本丸沉沒事件1中死亡。李森不僅渾身是膽，鬥志十足，運氣亦非常好，才成功捱到1945年看到香港重光。李森和其他印度兵一樣，留下的個人資料非常少，但從英國國家檔案館提供的紀錄，可以略略了解到他作戰的經過。
2021年7月，李森的後人透過社交媒體表示很高興讀到我們早前為他爺爺所寫的介紹故事。他現時正在香港居住及工作，我們於同年10月初成功與他會面，了解到李森更多的生平故事。
1906年，李森生於現今巴基斯坦北部旁遮普省傑赫勒姆縣（Jhelum），香港保衛戰時他時年35歲。由於英國在東南亞均有殖民地，對軍警需求很大，英屬印度北部的印度人身材普遍比較高大及強壯，於是就有很多到海外工作的機會。他於1914年讀完小學，在21歲的時候來到香港，最初於監獄署工作，駐守赤柱監獄。然後，他加入了皇家海軍船塢警察隊（The Royal Naval Dockyard Police），編號為99，直至戰爭爆發。隨著戰爭迫近，來自旁遮普的他被調歸鎮守
【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。