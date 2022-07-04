【2022金曲獎】典禮收視率出爐：陳美鳳稱霸電視紅毯與頒獎段落，網路觀眾創新高偏愛表演項目

今（2022）年第33屆流行音樂金曲獎從台北移師至高雄巨蛋，於上週六（7/2）順利落幕。金曲獎長年在北台灣舉行，僅曾於第12、13及16屆三度在高雄舉辦。睽違16年後，第33屆金曲獎將第4度前進高雄，成為南台灣一大音樂盛事。

而本屆金曲獎頒獎典禮的收視率也出爐，於電視頻道播出的整體平均收視來到3.48，有效平均收視則為3.55，總收視人口達316萬4000人，其中45歲到54歲的男性收視高達5.24，表現最為突出。至於典禮平均最高收視為4.88，落在陳美鳳、蔡昌憲頒發「最佳台語專輯獎」，共有106萬人收看。

此外，截至7月4日上午10點為止，YouTube官方網路平台總點擊數為441萬7879次，而LINE TODAY、LINE MUSIC、LINE TV等LINE三大內容平台獨家直播，觀看次數也突破300萬；新媒體平台總點擊率近750萬人次，創下新媒體觀看歷年新高。

電視頻道收視

由陳美鳳、蔡昌憲頒發的「最佳台語專輯獎」，成為典禮當晚電視頻道最多人觀看的段落；次高收視則是4.77，落在「最佳台語女歌手獎」江惠儀上台領獎致詞，共103萬6000人收看；第三高收視也有4.22，是由「最佳編曲人獎」黃少雍上台領獎致詞、以及連莊拿下「最佳作曲人」的HUSH上台領獎致詞並列，共91萬7000人收看。最後，拿下「最佳演唱組合獎」的新寶島康樂隊上台領獎致詞，收視其實也有4.22，共有91萬6000人收看。

Photo Credit: 台視提供 陳美鳳（左）、蔡昌憲（右）頒發的最佳台語專輯獎，在電視頻道取得收視率4.88，共計106萬人收看，為頒獎典禮觀看數最多。

揮別頒獎段落，來到表演節目。表演節目以徐佳瑩、艾怡良的演出收視率最高，收視達4.26，共有92萬6000人觀看；次高收視4.06則落在榮獲「最佳新人獎」的珂拉琪而後演唱〈葬予規路火烌猶在〉的表演，吸引88萬1000人觀看。

再來第三高則是Matzka、大淵的表演合作，收視4.00，共計87萬人觀看；第四高則為魏如萱、米莎的演出，收視3.92，吸引85萬2000人觀看。最後林宥嘉單人的演出收視也有3.37，共73萬2000人收看。

Photo Credit: 台視提供 徐佳瑩（左）、艾怡良（右）

至於台視轉播的星光大道部分，主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。整體平均收視為1.59，有效收視1.41。收視最高點同樣落在陳美鳳身上，陳美鳳於星光紅毯受訪時，收視達3.06，共吸引66萬4000人收看；排在第二的則是韋禮安的紅毯受訪，收視2.87，共62萬3000人收看；第三名則是今年奪下4大獎項的蔡健雅紅毯受訪，收視2.82，共61萬2000人收看。

小結而言，透過電視頻道收看金曲獎的觀眾，對於頒獎橋段以及表演節目算是都有支持，落差不算太大，而其中更以陳美鳳最為吸睛，除了成為典禮進行時最多人收看的段落，也稱霸星光紅毯的收視。

Photo Credit: 台視提供 陳美鳳於星光紅毯受訪

新媒體收視

近年來，由於觀眾收視習慣的改變，新媒體觀看次數的指標也更為重要，而攤開金曲獎頒獎典禮YouTube官方平台的點擊次數，也與電視頻道大有不同，「表演項目」的觀看次數就明顯壓過「頒獎段落」。

截止至今（4）日下午6點，「表演項目」觀看次數前五名都有突破25萬大關，依序為徐佳瑩、艾怡良的表演節目（觀看次數58萬）；羅時豐、karencici的開場表演（觀看次數42萬）；林宥嘉的表演節目（觀看次數38萬）；9m88的表演節目（觀看次數33萬）；韋禮安的表演節目（觀看次數25萬）。

至於「頒獎段落」前五名則僅有陶晶瑩、小S、具俊曄頒發、茄子蛋獲得的年度歌曲獎一支獨秀，觀看次數來到28萬，其餘皆未突破10萬大關。依序為「HUSH」頒發、熊仔獲得的最佳作詞人獎 （觀看次數9萬）；「壞特?te」頒發、珂拉琪獲得的最佳新人獎 （觀看次數7.8萬）；蕭亞軒頒發、蔡健雅獲得的最佳華語女歌手獎（觀看次數6.9萬）；頑童MJ116頒發、崔健獲得的最佳華語男歌手獎（觀看次數4.7萬）。

「表演項目」與「頒獎段落」在YouTube觀看次數上的大幅差距，應該與YouTube的觀看習慣、受眾年齡有關。而值得一提的是，在電視頻道相當吸睛的陳美鳳，在YouTube平台相對就黯淡不少；而徐佳瑩、艾怡良這對雙金曲歌后的表演，無論是在電視頻道還是在YouTube平台，都成功吸引觀眾收看，獲得大眾廣傳。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航