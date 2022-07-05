【圖解】看看烏克蘭與俄羅斯的克赤大橋，想想台灣與中國的金廈大橋

文：王臻明

是說克里米亞半島與俄羅斯本土之間，有座大橋，橫跨了連結亞速海與黑海的克赤海峽（Kerch Strait），一般稱這座大橋為克赤大橋（Kerch Bridge）或克里米亞大橋（Crimean Bridge），可以從（圖一）看到這座大橋的位置。

Photo Credit: 王臻明

不過在俄烏戰爭爆發後，這座大橋變得很不平靜，有民眾拍到俄羅斯部隊的煙幕車，近日在克赤大橋附近進行演練，以大量煙幕覆蓋這座大橋，避免遭到烏克蘭部隊的攻擊。下面（影片二）可以看到人造的煙幕，遮蔽了半個天空。

其實這座大橋背後有許多故事。第一次興建是在二戰時期，當時德軍占領克里米亞半島，開始規劃興建這座大橋，好向高加索地區進軍，再南下攻擊伊朗。但沒多久二戰結束，德軍戰敗，蘇聯接手了大橋的興建計畫。可惜蘇聯的工程水準低落，再加上惡劣的海象，大橋沒有多久就崩塌，不堪使用。圖三為當時興建中的第一代克赤大橋。

Photo Credit: 王臻明

蘇聯時代雖然多次舊案重提，希望重建克赤大橋，但苦於經費與工程問題而一直未能真正定案，一直到蘇聯解體，烏克蘭獨立以後，仍然沒有下文。但想要併吞克里米亞半島的俄羅斯，卻在近年來態度轉為積極，多次與烏克蘭政府協商合作興建克赤大橋。

2010年親俄的亞努科維奇當選烏克蘭總統後，與俄羅斯總統普亭簽署備忘錄，確認將一起合作興建克赤大橋，以做為兩國和平的象徵。圖四可以看到親俄的亞努科維奇多次訪問俄羅斯，並與普亭會談。

Photo Credit: AP / 達志影像

烏克蘭與俄羅斯合作興建克赤大橋，無異是與虎謀皮。極度親俄的亞努科維奇不久後引發了國內的抗議，在2014年遭到罷免，潛逃到俄羅斯。俄羅斯也在稍後兵不血刃地併吞克里米亞半島，並煽動頓巴斯的兩個親俄地區脫離烏克蘭，導致了八年的烏東戰爭。

俄羅斯在併吞克里米亞半島後，將興建克赤大橋當成是徹底控制克里米亞半島的象徵，加快速度趕工，並在2018年部份完工通車。圖五可以看到普亭在通車那天，親自駕駛運補卡車從俄羅斯進入克里米亞半島。

Photo Credit: AP / 達志影像

完工以後的克赤大橋，讓俄羅斯從本土進入克里米亞半島變的更為便捷，也讓俄羅斯進一步控制克里米亞半島。對俄羅斯來說，這座橋代表了「收復」克里米亞半島的歷史功蹟，但對烏克蘭來而，則代表了失去國土的恥辱。圖六可以看到克赤大橋完全通車後的樣子。

Photo Credit: AP / 達志影像

在俄烏戰爭中付出慘痛代價的烏克蘭人，非常希望能收復克里米亞半島，並摧毀克赤大橋。烏克蘭網友曾仿照之前紀念蛇島守軍，發行郵票的方式，製作了摧毀克赤大橋的紀念郵票合成圖，就可以說明在烏克蘭人心中，想把這座橋除之而後快。也難怪俄羅斯部隊要進行防護演練，以避免烏克蘭部隊的可能攻擊。圖七可以看到這張在網路上流傳很廣的合成圖片。

Photo Credit: 王臻明

太陽底下沒有新鮮事，當台灣政客也用和平、溝通、釋出善意等美麗詞藻，來推銷金廈大橋時，其實台灣人可以想想克赤大橋的故事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航