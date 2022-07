政變後王毅首訪緬甸，北京對敏昂萊軍政府的盤算為何？

🇨🇳SC&FM #WangYi met w/🇲🇲#Myanmar's FM U Wunna Maung Lwin on Jul 3, saying 🇨🇳is ready to import more #agri products, expand #financial coop, launch #povertyreduction demonstration projects, &increase more direct #flights for local #students return to China. https://t.co/jFSNMyLIDY pic.twitter.com/3HizMb3nva