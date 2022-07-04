政變後王毅首訪緬甸，北京對敏昂萊軍政府的盤算為何？
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中國外長王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間，與緬甸外長溫納貌倫舉行雙邊會談。這是緬甸軍2021年政變後，中國高層首度到訪，這對中緬關係有何意義，北京有什麼考量？
（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週日（7月3日）訪問緬甸，並與緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）舉行會談，他呼籲緬甸軍政府與反對派舉行會談。中國外交部的聲明中，並未提及雙方是否有討論遭關押的的翁山蘇姬，也沒有提到王毅是否有和緬甸軍政府領導人敏昂萊會面。
中國外交部在週一（7月4日）發表聲明稱，王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間同溫納貌倫舉行雙邊會談。王毅說，雙方關係「始終堅如磐石、牢不可破」，緬甸方面則表示堅定支持中方在台灣、涉港、涉藏、涉疆、人權等問題上的正當立場。
王毅也在會談上呼籲緬甸各方理性協商，他說：「希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，期待緬各方以國家大局和人民利益為重，堅持理性協商，在憲法和法律框架下早日實現政治和解和國家長治久安。」
有學者認為，中國在與緬甸關係上表現克制且小心翼翼。北京並未明確公開表示支持緬甸軍的政權，當前應該只是要繼續維持雙邊關係。
緬甸學者阿爾卡‧海因（Arkar Hein）向德國之聲表示，緬甸目前的局勢——殘酷的軍事統治和隨後的反政變抵抗和動亂，肯定不是中國想要的，因此他認為，「無論權力由誰掌握。目前中國對緬甸的政策是維持雙邊的外交關係」。
他說：「顯然，我們可以看到，自去年以來，王毅或任何高級中國官員都沒有與政變領導人敏昂萊將軍會面。王毅目前的訪問也沒有這樣的議程。」
溫納貌倫今年4月也曾應邀訪問中國，當時王毅對他說：「無論形勢如何變化，中方都將支持緬方維護主權、獨立和領土完整。」
中國對緬態度
2021年2月緬甸發生軍事政變，軍政府推翻了民選政府重新執掌大權。之後幾週，中國駐緬甸大使館前及在緬甸的中資工廠，幾乎天天都有抗議活動，原因是中國是緬甸最大的貿易夥伴，最大的軍火供應商以及第二大的外來投資者。
同年6月，聯合國（UN）罕見地通過決議敦促各國停止向緬甸出售武器，以回應年初的軍事政變，但有當時包括中國、俄羅斯、泰國及柬埔寨等36個國家棄權。
事實上，北京過去曾經支持過緬甸以前的軍政府，並通過貿易手段為遭西方制裁的軍政府解決燃眉之急。不過，北京同已遭罷黜的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬也保持著良好的關係。
當時，國際危機組織駐緬甸分析師理霍西（Richard Horsey）在接受法新社採訪時說：「中國並不在意在緬甸上台的是哪一個政府，但是它想要的是一個能保護中國項目和中國利益的緬甸政府。」
他說：「但是北京方面不認為軍政府會給緬甸社會帶來穩定。而且中國越加強同軍政府之間的關係，就越會將緬甸民眾推向另一端。」
中國背後的考量
緬甸媒體《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）引述去年美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的緬中關係專家孫雲（音譯）說法稱，他認為中國會看到這場軍事政變是成功的，而且會一直持續掌權。
分析報導稱，中國是緬甸最大的投資者之一（也是主要的武器供應商），並在該國擁有戰略性的基礎設施項目，包括為北京提供通往印度洋的重要通道的能源管道。因此北京對緬甸軍政府的態度「最終歸結為：誰能保護其利益和地緣？誰能保護它在緬甸的利益和地緣政治目標？」
文章指出：「鑑於中國巨大的海外利益和全球經濟實力，它將採取必要的措施來保護其商業利益和應對安全威脅。緬甸也不例外。」因此，中國需要該政權保證中方在緬甸的利益，不受那些現在對中國項目構成直接威脅的民族武裝團體和新成立的抵抗組織的影響。
緬軍政府尋求盟友？
根據馬新社報導，自2021年2月緬甸發生軍事政變以來，已有2000多名平民遭殺害，14000多人被拘留，另有超過100多萬人無家可歸或逃亡。這場危機使緬甸陷入經濟和人道主義危機，威脅到數百萬人的生命和福祉。
英國《衛報》指出，緬甸不斷增加的暴力事件及對異議人士進行暴力鎮壓，引發鄰國關注。隨著西方政府在政變後實施制裁，被孤立的軍政府越來越多地轉向包括中國和俄羅斯在內的盟友。
今年二月俄羅斯入侵烏克蘭時，緬甸軍政府對其武器供應主要來源國俄羅斯展現支持，表示俄國入侵烏克蘭是「正當的」，這並展現莫斯科作為世界大國的地位。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）當時在一項聲明中表示，俄國軍方「採取了有利於他們國家主權的永續行動。」
（綜合報導）
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本文經《德國之聲》授權轉載，標題為編輯所擬，原文 政變後王毅首訪緬甸 北京背後有何盤算？發表於此。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
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瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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