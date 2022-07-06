《香港保衛戰紀》自序：真實的希望，孕育自真實的回憶和故事
我們想讓你知道的是
生活一旦失去歷史視野，就像小說和沒有內涵的平面一樣，本質上與謊言無異。被抽空故事及歷史視野的社會，人們的溫情、開放、友善和互信會漸漸消失，換來的是緊張、惱怒、焦慮和悲傷，繼而喪失信念。
1941年的香港，是一個美麗但殘酷的時空。
1941年，是香港開埠百周年紀念，港府發行了一套六款精美的紀念郵票回顧本港發展，更舉辦了嘉年華會，喜氣洋洋。同年12月8日，日軍偷襲珍珠港，趁機攻佔東南亞各地，香港被捲入太平洋戰爭。12月25日黑色聖誕節，香港守軍彈盡糧絕，戰火深入維多利亞城灣仔民區，港督楊慕琦決定投降，下啟三年零八個月淪陷歲月。
2016年，為紀念香港保衛戰75周年，我們在尖沙咀、中環及灣仔舉辦了「The Living Monuments」重演活動，讓途人碰見同一土地但另一時空下奮戰抵抗的香港人。往後幾年，我們將重演（Reenactment）融入導賞團中，面對面為超過2,000名公眾、本地及海外學生介紹這場戰事。
2020年，戰時在雞籠灣高射砲台擊落過日軍九四式水上偵察機的蔡彼得先生駕鶴而去，享年98歲。這一年，最後一位參與過香港保衛戰的本地軍人都離開我們了。老兵不死，只是凋零。故事，就由留下來的人繼續傳承了。
2021年，是香港保衛戰80周年紀念。我們在歷時18日戰事裏，精選了18個故事，以人物故事的形式出版一本故事書，多角度闡述這個香港歷史轉捩點，希望令這些「香港故事」不斷流傳下去，成為大家的「共同回憶」。
中立只會幫助加害者，而非受害者。沉默只會鼓勵施暴人，而非受難者。
（Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.）
大家可能因為這句名言而認識已故著名猶太裔作家埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）。身為奧斯威辛集中營倖存者，維瑟爾很強調「回憶」呼喚人性的力量。1944年二戰期間，15歲的維瑟爾與家人被納粹德軍關進集中營，他的左臂被紋上「A-7713」的編號。維瑟爾的父親、母親和妹妹均死於集中營，戰後他把見證人性游走絕望邊緣的親身經歷寫成回憶錄《夜》（Night），成為經典。維瑟爾畢生致力記述納粹大屠殺的故事，經常挺身譴責壓迫及種族主義。1986年，維瑟爾獲頒諾貝爾和平獎，他在致辭時特別提到回憶的重要性:
沒有回憶，我們的存在將會貧瘠而了無光澤，猶如密不透光的監倉，或是拒絕生者的墳墓。如果有任何東 西能夠拯救人性，那就一定是回憶。對我來說，沒有 回憶的盼望，就如沒有希望的回憶。
（Without memory, our existence would be barren and opaque, like a prison cell into which no light penetrates; like a tomb which rejects the living. ...If anything can, it is memory that will save humanity. For me, hope without memory is like memory without hope.）
在演說中，維瑟爾指出對於邪惡和死亡的「回憶」，成為他活下去對抗這兩者的堅盾。同樣活在冷戰時空下的前捷克總統哈維爾（Václav Havel），則在1988年發表論文提出「故事」對自我認知及深刻感知生命價值的重要性:
人類的時間只能透過故事和歷史體驗得到，（失去故事）令時間感漸漸地消失。時間變得一成不變、不斷循環重複及被瓦解成不再是不可或缺的碎片。那些憑空而來的新事件欠缺故事，例如性格和態度，失去了深刻意義。當生活喪失了歷史視野，就會變得虛無。
（Since human time can only be experienced through story and history, the very experience of time itself began to disappear: time seemed to stand still or 17 go around in circles, disintegrate into fragments of interchangeable moments. The march of events that came out of nowhere and went nowhere lost
its story like character and thus lost any deeper meaning as well. When the horizon of historicity was lost, life became nonsense.）
生活一旦失去歷史視野，就像小說和沒有內涵的平面一樣，本質上與謊言無異。被抽空故事及歷史視野的社會，人們的溫情、開放、友善和互信會漸漸消失，換來的是緊張、惱怒、焦慮和悲傷，繼而喪失信念。
哈維爾的建議是，人們要說出自己的故事，保持一顆不死的心。
保守回憶，傳承故事。
1941年這場18日的香港保衛戰中，有來自海外的援軍、本地華洋市民、虛報年齡參軍的少年、經歷戰火洗禮的一戰老兵，甚至乎隨軍的動物一同守衛香港。因為這場戰事，這一班國籍、膚色、社會地位都差天共地的人在香港相遇，為著同一目標奮鬥，在彼此的生命裏出現過。
在這個人生交叉點，有人不幸喪生，有人捨命救人，有人在淪陷區苦撐下去，有人逃出生天重投反抗陣線。見證過種種不幸、犧牲和殘暴，活下來捱到重光的人們，在戰後又如何走下去？
我們撰寫此書時，曾與戰後香港防衛軍司令，兼香港大學校長賴廉士爵士的女兒伊麗莎白溝通。她分享了1967年賴廉士在《The Hidden Years》一書出版時於《香港電台》的書評。賴廉士提及當年有人批評「香港在並無英勇抵抗下落入日軍手中」不符事實，既對守軍不公，亦窒礙年輕一代培養公民意識。香港這個地方值得大家為之奮鬥，散播謠言是寧願看見香港失敗的人之所為。伊麗莎白特別提及書評最後一句：
任何書籍，不論是關於戰爭抑或和平、工業抑或運動、科學抑或宗教，只要有助年輕一代從傳承得到自豪感，都值得在我們的圖書館書架上獲一席位。
（Any book, whether it be of war or of peace, of industry or of sport, of science or of 19 religion, any such book which helps to promote youth’s pride in its inheritance, should have a place in our library shelves.）
仔細梳理記憶，能夠令人脫離被製造出來的幻象，重拾事情的真實面貌。回顧昔日惡劣環境下的人物故事，不一定能夠帶來希望和救贖，但可以令人在充滿無力感的絕望中找到態度。
真實的希望，孕育自真實的回憶和故事。過去的回憶與未來的盼望，就是這樣彼此扣連著。
書籍介紹
本文摘錄自《香港保衛戰紀——十八個需要記住的香港故事》（增訂版），蜂鳥出版
內容簡介：
1941年12月8日，日本發動太平洋戰爭，入侵香港，各路部隊以寡敵眾，頑強抵抗。當年守衛香港的除了有駐港英軍，還有加拿大援軍、英屬印度陸軍、香港義勇防衛軍、一眾民防部隊和平民等。12月25日黑色聖誕節香港淪陷，歷時18日的香港保衛戰結束，下啟三年零八個月的日佔淪陷時期。
香港保衛戰既是香港的歷史分水嶺，亦是無數人的人生分水嶺。戰爭中，有人不幸喪生，有人捨命救人，有人在淪陷區苦撐下去，有人逃出生天重投反抗陣線……見證過種種不幸、犧牲和殘暴，活下來捱到重光的人們，在戰後又如何走下去？
作者簡介：
Watershed Hong Kong
2015年組成，致力喚起大眾關注歷史傳統，提升公民意識。2016年在尖沙咀、中環及灣仔街頭舉辦「The Living Monuments」重演活動，以紀念香港保衛戰75周年。其他活動包括導賞團、校園展覽、課堂分享、義工服務、二戰重演活動及電影顧問等。
www.watershedhk.com
Facebook: Watershed Hong Kong
Instagram: @hkwatershed
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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