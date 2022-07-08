外傳潘孟安將循「蘇貞昌模式」參選新北市長，潘低調回應：目前以縣政為重
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屏東縣長潘孟安連續4度蟬聯五星縣長具有全國知名度，滿意度高達85%更勝侯友宜。
民進黨持續布局2022選舉人選，然而雙北市長人選遲遲未能拍板，資深媒體人周玉蔻昨日爆料，民進黨雙北市長絕妙組合是「陳時中＋潘孟安」，並稱蔡英文是認真的。衛福部長陳時中對此回應「有機會再回答」，至於屏東縣長潘僅保守表示，目前以「縣政為重」。
民進黨昨天通過徵召花蓮、台東、彰化、嘉義縣市長人選，雙北市長陷入難產，但民進黨秘書長林錫耀表示，近期就會推出最強候選人，透露可能是外界「想都沒想過的人選」，希望能在17日的全國黨代表大會前確定。
傳潘孟安將複製「蘇貞昌模式」參戰新北
兩屆任期在年底屆滿的潘孟安，日前在遠見雜誌調查中，第四度摘得五星首長；潘孟安的民調滿意度也一直都維持不錯水準，在縣長任內的第二屆及蔡英文連任總統後，近兩年入閣傳聞一直不斷，包括接任農委會主委、交通部長、內政部長，不過潘孟安則對於未來去向未曾鬆口。
本來板橋立委羅致政有望成為新北市長人選，曾擔任地方黨部主委，熟稔新北市政，此外英系與蘇系近來包括新北議員初選與黨職改選合作密切，原本幾乎確定由他代表民進黨角逐新北市長，不過後來羅致政表態不參選，也讓民進黨選對會重新思考。
挾著高滿意度與全國知名度，便成為新北市長熱門人選；據知情人士分析，屬於新潮流系的潘孟安，和蘇貞昌同樣都是屏東出生，選新北市，可以循當初的「蘇貞昌衝衝衝模式」，從台灣尾衝到台灣頭。 同時蔡英文、蘇貞昌也都一致力挺潘孟安，有望成為牽制侯友宜的超強母雞，因此近來「北上抓侯」風聲頻傳。
而潘孟安態度也從上月「沒有規劃」轉變為「縣政優先」語帶保留，隨著時間逐漸逼近，民進黨高層持續勸進參選讓其陷入長考，而且新北市幅員遼闊，要如何在剩下5個月左右的時間，讓新北市民認同潘孟安，也會是挑戰之一。
據分析，對民進黨而言「守住桃園、光復台北」為2022年首要目標，桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌都有壓力，反觀潘孟安連續4度蟬聯五星縣長具有全國知名度，滿意度高達85%更勝侯友宜，加上屏東為深綠選區，可放心交棒給屏東縣長參選人周春米，專心新北市的選戰。
民進黨將在7月17日召開全代會，黨中央有一定壓力在此前完成雙北提名，是否會如周玉蔻所說「陳時中與潘孟安」雙北絕妙組合，最後將由民進黨主席蔡英文定奪。
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核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。