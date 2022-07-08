外傳潘孟安將循「蘇貞昌模式」參選新北市長，潘低調回應：目前以縣政為重

民進黨持續布局2022選舉人選，然而雙北市長人選遲遲未能拍板，資深媒體人周玉蔻昨日爆料，民進黨雙北市長絕妙組合是「陳時中＋潘孟安」，並稱蔡英文是認真的。衛福部長陳時中對此回應「有機會再回答」，至於屏東縣長潘僅保守表示，目前以「縣政為重」。

民進黨昨天通過徵召花蓮、台東、彰化、嘉義縣市長人選，雙北市長陷入難產，但民進黨秘書長林錫耀表示，近期就會推出最強候選人，透露可能是外界「想都沒想過的人選」，希望能在17日的全國黨代表大會前確定。

傳潘孟安將複製「蘇貞昌模式」參戰新北

兩屆任期在年底屆滿的潘孟安，日前在遠見雜誌調查中，第四度摘得五星首長；潘孟安的民調滿意度也一直都維持不錯水準，在縣長任內的第二屆及蔡英文連任總統後，近兩年入閣傳聞一直不斷，包括接任農委會主委、交通部長、內政部長，不過潘孟安則對於未來去向未曾鬆口。

本來板橋立委羅致政有望成為新北市長人選，曾擔任地方黨部主委，熟稔新北市政，此外英系與蘇系近來包括新北議員初選與黨職改選合作密切，原本幾乎確定由他代表民進黨角逐新北市長，不過後來羅致政表態不參選，也讓民進黨選對會重新思考。

挾著高滿意度與全國知名度，便成為新北市長熱門人選；據知情人士分析，屬於新潮流系的潘孟安，和蘇貞昌同樣都是屏東出生，選新北市，可以循當初的「蘇貞昌衝衝衝模式」，從台灣尾衝到台灣頭。 同時蔡英文、蘇貞昌也都一致力挺潘孟安，有望成為牽制侯友宜的超強母雞，因此近來「北上抓侯」風聲頻傳。

而潘孟安態度也從上月「沒有規劃」轉變為「縣政優先」語帶保留，隨著時間逐漸逼近，民進黨高層持續勸進參選讓其陷入長考，而且新北市幅員遼闊，要如何在剩下5個月左右的時間，讓新北市民認同潘孟安，也會是挑戰之一。

據分析，對民進黨而言「守住桃園、光復台北」為2022年首要目標，桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌都有壓力，反觀潘孟安連續4度蟬聯五星縣長具有全國知名度，滿意度高達85%更勝侯友宜，加上屏東為深綠選區，可放心交棒給屏東縣長參選人周春米，專心新北市的選戰。

民進黨將在7月17日召開全代會，黨中央有一定壓力在此前完成雙北提名，是否會如周玉蔻所說「陳時中與潘孟安」雙北絕妙組合，最後將由民進黨主席蔡英文定奪。

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核稿編輯：翁世航