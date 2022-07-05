三艘「不請自來」的俄羅斯軍艦現身花東外海，讓中國陷入迎拒兩難的窘境

文：黃澎孝

日本防衛省7月2日公布，有3艘俄羅斯軍艦現蹤與那國島南方70公里處海面，隨後朝東北向沿著花蓮外海一路向北航行，並通過與那國島和西表島之間的海域。值得關注的是，這是俄羅斯艦隊有史以來，第一次現蹤在這片敏感的西太平洋海面上。

同時，也是普亭6月15日致電習近平賀壽時表示：「俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。」後，或著想要以派出艦隊航行台灣東海岸的方式，展示其具備有介入台灣問題的實力。

但是，站在中國的立場，他們一向主張「台灣問題是中國內政問題」，一向反對所謂「境外勢力」的干涉。尤其，以俄羅斯當前海軍實力，在這片敏感的海域上，絕對是「成事不足 敗事有餘」。中國怎麼會樂見俄羅斯進來攪和呢？

事實上，自從俄烏戰爭開戰後，中國的處境就非常尷尬，一方面，它不得不在表面上，維持著與俄羅斯的友好關係，但是，也儘量維持著一定距離，以免遭到俄羅斯拖下一攤渾水中。

因此，就以6月15日普習雙方通話內容觀察，雖然普亭幾乎一面倒的，向中國釋出準戰略同盟的「善意」。但是，根據新華社公布的通話內容來看，習近平並未相對熱絡的回應普亭。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

剛退休不久的中國人民大學教授、中國國際關係專家時殷弘就指出：從新華社的報導來看，普習通話沒有重申「全面戰略協作夥伴」，而僅僅「強調層次相對較低的務實雙邊合作，這耐人尋味。」

其實，這意謂著普亭雖想營造「親俄反美效應」，但是，習近平卻字斟句酌的，把俄中兩國的所謂「戰略協作」，以「正面表列」的方式，局限在「加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調」，以及「促進新興市場國家和發展中國家團結合作」上。

事實上，中國處理軍事衝突的態度，相當謹慎小心，他們謹守「不打沒把握的仗」的基本原則。非常強調「戰略定力」，謀定而後動，以維持解放軍不敗的紀錄。

相對之下，俄羅斯則莽撞的多了。打了100多天的俄烏戰爭，已經消耗了不少俄羅斯的軍備，在面臨強弩之末的窘境下，俄羅斯未嘗不希望，能在印太拱火，以緩解俄羅斯在烏克蘭所面臨的巨大壓力。

但是，站在中國的立場，萬一俄羅斯在台灣附近挑起爭端，中國勢必難以置身事外，甚至還可能引火上身，完全不符中國的國家利益。因此，面對這3艘不請自來的俄羅斯軍艦，中國立馬陷入迎拒兩難的窘境，看來在大國博弈上，中國還有待向俄羅斯多多學習呢⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航