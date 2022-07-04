安布思沛宣布人事新布局，強化全方位媒體績效與企劃服務能力

電通行銷傳播集團(dentsu)旗下專注以數位驅動領先的全方位媒體代理商安布思沛(iProspect)，今日(7月4日)宣布人事新布局，原績效行銷執行總監戴文彬 (Wilson Tai)晉升為安布思沛台灣績效行銷與媒體顧問事業副總經理(Vice President, Performance and Consult)，江瑞華 (Paula Chiang) 升任安布思沛台灣傳播企劃負責人(Head of Comms Planning)，原客戶業務協理江美惠(Nelly Chiang) 升任安布思沛台灣全媒體規劃 副總經理(Vice President, Full Funnel Planning )，原業務副總監張志峰 (Keigo Chang)則升任安布思沛台灣業務拓展總監(Business Development Director)。

安布思沛希冀透過此次人事任命，強化團隊於績效行銷的廣告操作與技術的營運管理，以及業務拓展能力，同時藉由運用電通集團獨有的最新策略工具與消費者洞察分析，提供客戶更優化、更全方位的媒體企劃思維與服務，以期創造更多創新行銷與獲利模式。

安布思沛台灣總經理劉家豪(Ego Lau)指出：「我們擁有超過10年在績效行銷領域的豐富經驗，未來也將全面發展全方位的媒體服務，持續創造客戶的品牌價值。我期許透過這次服務管理團隊的再升級，能協助幫助客戶持續推動好的改變，成為客戶業績成長的好夥伴。」

安布思沛台灣事業合夥人李運華(Kesy Lee)表示：「安布思沛在原有的績效行銷專業下，加入了對於品牌價值、消費者洞察及內容行銷的洞見，在客戶服務上，不只做到數位廣告數據的追蹤分析，更能為品牌創造更多價值，以及具全面性的行銷思維，真正做到提供客戶end to end完整的解決方案。」

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