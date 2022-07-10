從小培養金錢價值觀，如何建立小孩正確的買賣交易觀念？

文：Derrick Hsu

從小培養對於金錢的價值觀：「了解金錢只是工具，而不是一種目標的衡量標準。」

還記得小時候，父母叫我去商店拿硬幣去文具店付款的時候，朦朧的記憶還搞不清楚，為什麼我拿出來的硬幣可以用來交換想要的自動鉛筆。童言童語的腦袋，馬上的直覺就是：「為什麼我不能拿一個用完後的自動筆，與老闆交換一個新的筆呢？」

從契約的角度來說，如果商店老闆願意以你的一隻舊自動筆，來與他店中新的自動筆來交換，那當然符合合約上的同意，但現實社會來說，這樣的情況幾乎不可能發生，因為老闆會要求以貨幣所代表的價值，作為銷售這一支自動筆的價格。

那，貨幣代表的價值，又是誰訂的呢？而價格又是怎麼被決定的？ 在討論這個主題之前，先來談談「什麼是買與賣——交易？」

先看維基百科對於買與賣的定義：「用自己擁有的物品或服務與別人交換，以換取別人的物品或服務。」

從人類有明確的歷史以來，買與賣就已經實質的存在，只不過在貨幣概念還沒有很清楚之前，就是以物易物的交換方式，並未使用任何金錢作為交易的工具。

不過，隨著文化與歷史的演進，在跨國與跨區交易更普遍的環境下，貨幣的誕生變成了買與賣雙方共同評估所交換物品與服務的比較基準，由貨幣的價格客觀的定義交換物品的外在價值。

因此，在解釋給小孩的買與賣的觀念，就可以導入從遊戲中的以物易物，後來換算成以貨幣為基礎的交易工具，來做為家庭內進行模擬的以物易物的遊戲，若家庭人數多，則更可以增加整個遊戲的豐富度以及體會到溝通的過程。[1]

那，在現實世界中，父母們要怎麼培養自己的小小孩買與賣的正確觀念呢？

4至8歲的小孩可以開始建立金錢觀念

在台灣豐富與便利的生活環境下，舉凡園遊會、校園義賣、年節旅遊景點的攤販、觀光夜市或庭園拍賣[2]等眾多場合，父母都可以透過這些機會，來建立小孩對於買與賣的觀念，透過簡單準備自家手工製作的果醬、飲料或是家中不需要的舊物品，甚至是批發來的生活用品，提供相關服務，透過與買家討論的過程中，學會解讀買與賣成立的三大必要條件：

首先，買與賣雙方必須要有交換物品或服務的需求。 再來，賣家必須要有能提供給對方的產品 （或服務）。 最後，買家與賣家雙方在客觀的價格上取得共識。

小孩透過實際與人溝通，能學習到談判的技巧，同時也培養未來職場上需要的創業家精神（Entrepreneurship）。利用買與賣的過程中，了解產品怎麼賣，以及買家看待產品的想法以及溝通。

在整個園遊會的場合中，也一定會碰到相似的產品賣家，但卻有可能刊登出不一樣的銷售價格，這些美好的經驗，將會逐步地建立在小孩的腦袋中，一步步地建立正確的財商觀念。

家庭財商養成的重要

正因為大多公立與私立學校的教育，缺乏了藉由買與賣來建立兒童財商的觀念，因此，兒童財商觀念的深耕與培養則來自於家庭環境的塑造，根據眾多研究指出，提早建立孩童正確的買與賣觀念，有助於未來在金錢觀念與利用上的獨立自主意識，甚至是面對金錢使用抉擇的判斷。

等待小小孩在身體與心智年紀更成熟後，透過園遊會的經驗與買賣的觀念培養，逐步的建立對自身財務管理的知識，包括記帳、了解收支帳本、開銷的控管與分配有限的所得等！

想培養您的孩子成為未來的創業家或巴菲特（Buffett）嗎？趕快透過各種不同的機會，培養您家的小小孩，段於金錢的認識，透過買與賣了解金錢的工具本質，並了解買與賣所蘊含的「現在價值」，等未來他們長大後，他們會回過頭來感謝您讓他們比同年紀的更早體悟到金錢的價值。

備註

[1]參考：A Barter Game To Teach The Value Of Money As A Medium Of Exchange （and maybe spontaneous order?）

[2]庭園拍賣（Yard Sale），是美國社區的常見活動，也就是將家裡不要的東西整理出來，擺在自家前院，標價出售給需要的人，通常價位都非常便宜

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航