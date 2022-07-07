《潮喑》：老兵，被現代化想像所排擠的市民，如何在生存的日常中安身立命呢？

由於各種原因，當島嶼和其周圍環境的關係陷入危機時，泡泡的誘惑隨即出現：自我中心、村落心態的反動，在法語中稱為「鐘樓精神」，或義大利語中的campanilismo（狹隘主義／鄉土觀念）」。在這種配置下，島嶼不再是一個十字路口、一個交會點，或者一個大流通空間中的中繼站，其中海洋是主要環境，它變成了一個堡壘、一個精神洞穴。——法國學者Alain Brossat於成功大學擔任玉山學者。

這是Alain Brossat於2022年6月間在成大演講時的一篇整理文稿；發表於《新國際網路媒體》，篇名：〈島嶼狂熱〉的美麗。稱得上既美麗且潛藏充斥著危機意識的美麗假象。

但，恰如作者所言：島嶼同時具備著「烏托邦」與「異托邦」的特質；可以具體化、多元化、共同體化「烏托邦」成為正面向的「異托邦」 ；卻也可以，稍一不慎，由「烏托邦」想像的逆光中，一腳踩進孤立自戀體系的「異托邦」暗黑框架深淵中。這樣的探索，當然也發生在劇場中。因為，劇場既是想像的烏托邦，也在逆光中，落實或很多時候陷落在空間的現實上。

這是詩與劇場的差異。我的意思不是說：詩，有著「烏托邦」的特殊性質。很多時候：詩，恰好是在現實的暗影與想像的光之間徘徊，因而有了詩意。

但，無論如何，劇場需要發生在一個具體的空間上。這件事，讓劇場作為一個藝術表現的場域，有了「異托邦」在「烏托邦」的逆光面發生的現實基礎。

現在，便也嘗試從這樣的角度出發，重新面對Alain Brossat所言的：以「島嶼精神洞穴」，作為一種被普遍認為有其合理性「病徵」狀態的存在。

在這樣的情境下，其實「烏托邦」已經落入：在現實的想像中，被框入國族操作的架構中，卻又不自覺於自身所處的情理格局。這說來是相當危險的處境， 無論就現實政治或文化思維，皆有落入實質與精神洞穴的封閉，並生產族群或階級排擠的論述與現實。

這是2003年左右，當Sars疫情發生時，台灣社會在多年國族操作下，對於處於社會弱勢族群與階層位置的外省老兵，經常性衍生的刻意漠視或框架化的情境。