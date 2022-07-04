《超級偶像》冠軍朱俐靜離世享年40歲，專輯《來日方長》唱出罹患乳癌心情

《超級偶像》第三季冠軍、累積無數歌迷的朱俐靜，昨（3）日離世，享年40歲，而官方臉書也發文證實。

朱俐靜去（2021）年初在第三張專輯《來日方長》發片記者會時，表示在2020年的春天時，感覺身體不太對勁，體力也比較差，就前往醫院檢查，而後發現罹患乳癌。

朱俐靜也說道，剛開始的時候狀況很多，需要依靠醫生給的藥物支持，而後一步一步的調整，也因為調整的狀況不錯，才能發行第三張專輯，並跟大家分享新作品。專輯取名為《來日方長》就是生病後的感觸，希望別讓時間受限制，人都有一天會離開，自己就將所有的心情放在《來日方長》的專輯中。

最後，朱俐靜當時在記者會時也說：「我比較不是一個會讓大家感覺到脆弱、或是傷心難過的人，我比較少和大家分享這部分，但因為罹癌一年的心情，實在是無法每一天都帶著笑容生活。」

然而，朱俐靜勇敢對抗乳癌約兩年左右的時間，昨日仍不幸離世。而朱俐靜官方臉書則在今（4）日晚間7點31分，由家人發出聲明宣告死訊，也引起歌迷、演藝圈的不捨，全文如下：

「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」

Photo Credit: 三立電視台提供 朱俐靜

2009年，當時在《超級星光大道》的帶動下，台灣音樂選秀節目正熱，而朱俐靜就參加了另一檔節目《超級偶像》，在節目中朱俐靜一路過關斬將，在總冠軍賽以席琳狄翁（Celine Dion）的〈I Surrender〉驚艷全場，最終擊敗楊蒨時、段旭明等勁敵，拿下冠軍。

而後朱俐靜前往中國參加選秀節目《直通春晚》，更獲得第三輪晉級賽冠軍，歌唱的好實力以及累積的人氣，讓朱俐靜在2013年推出首張個人專輯《女神Miu朱俐靜 存在的力量》，其中收錄多首膾炙人口的偶像劇主題曲，包含《我的野蠻情人》片頭曲〈存在的力量〉、《真愛黑白配》的〈一千萬次的淚水〉等。

而朱俐靜也在2014年獲得第9屆KKBOX風雲榜「年度最佳新人奬」、Hito流行音樂獎「年度最受歡迎新人獎」，而與畢書盡合唱的歌曲〈我會在你身邊〉，則拿到Hito對唱歌曲。

之後朱俐靜在2014年、2020年發表了《快樂美人魚》以及《來日方長》專輯，朱俐靜出道10餘年，共計發表三張個人專輯，並辦過無數場演唱會，也在台灣、中國等歌唱選秀節目陸續獲得佳績，雖然生涯未獲得金曲獎肯定，但演唱功力仍毋庸置疑。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航