【關鍵眼中盯】國民黨FB貼文「中華民國是主權獨立國家」，同時震懾了兩群人
我們想讓你知道的是
這篇貼文證明，仍然有一群人在期待改過自新的國民黨，但就像朱立倫在美國的「親美反共說」一樣，這個論述的最大阻力並非求刪文的民進黨，而是如何處理自己黨內小眾但強大的聲音。
朱立倫自2021年10月二度上任中國國民黨主席後，對外發言到選舉提名的驚奇和爭議從未少過，不過從5月底開始，種種舉動也開始出現奇效——即使成功與否尚未知曉，至少創造出國民黨過去難有的話題性。
從桃園提名張善政開始，雖然先迎來一系列黨內地方人士反彈，但也因此間接逼出林智堅空降，讓民進黨支持者起了不少內鬨。
接著，朱立倫在6月初啟動延宕好久的訪美行程，並在美國發表「親美反共」言論，當下民進黨還有點進退失據的批評「到美國就換了腦袋」。結果6月底時，國民黨粉專發表了一個貼文，又震懾了另一群人——或者說是兩群人。
這篇貼文，是在回應國台辦馬曉光「中共當局1949年已經取代中華民國政府，成為全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權」的說法。國民黨貼文圖片上寫著大大的「中華民國是主權獨立國家」，內文並指出：
- 中華民國一直是主權獨立國家，且實質治理台、澎超過70年
- 中共當局過去、現在從未統治過台灣
必須說，姑且不考慮其他面向（和為什麼一開始沒寫到金馬），這篇貼文的立場和用詞算是拿捏得恰到好處：針對國台辦「中共取代中華民國」回應「中華民國主權獨立」，並以「中共未曾實際統治台灣」當佐證。
這樣講，一方面符合國民黨的中華民國憲法定義，把絕對的公因數「反統」當作底線，二來也沒有直接碰觸到「台」獨的議題，還把幾乎讓總統蔡英文以「中華民國台灣」端走的神主牌，多拉回一些到自己的庭院。
一則貼文，同時「驚動」兩組人
國民黨這篇貼文造成轟動，甚至許多親綠粉專也都轉貼（雖然背後意義各有不同），有趣的是細看留言內容，基本上有幾大方向：
- 選舉騙票
- 是不是被盜帳號
- 恭喜國民黨華獨
- 數典忘祖
幾個說法中，親綠人士的反應比較一目瞭然。畢竟國民黨過去不乏髮夾彎，而當一直被包裝成親中賣台的國民黨主動說出「中華民國主權獨立」時，「為選舉而騙」當然是最有力的回擊說法，只是隨著備份後等待刪文的網友逐漸失望，後續也可以觀察這個論述是一次性的表態，還是真的可以變成國民黨未來的兩岸論述主軸。
比較好玩的，反而是部分死忠派國民黨支持者的回應：他們說國民黨竟然台獨了、落入民進黨圈套、數典忘祖、不再值得支持。
這個現象成因並不難解釋，因為過去幾年許多國民黨支持者已被教育成「逢綠必反」，在此之下更難奢求其能了解台獨、華獨、獨華等意義差別。對他們來說，看到主權獨立就想到是台獨，然後就罵國民黨怎麼搞起台獨了。
然而在這兩組相對極端派之外，我覺得更應該探討的，是笑說「國民黨找到流量密碼」的那群人。
仍然有一群人，在期待改過自新的國民黨
其實，就算只單看「國民黨為選舉騙人」說法，也表示這般論述能夠得到民心，因此說服人的關鍵，反而是在貼文之外有沒有辦法真的做到。換句話說，台灣真的也有一群人，在期待改過自新的國民黨。
話雖如此，這也是國民黨最難做的地方。
因為就像那些看到主權獨立就滑坡到台獨的藍營支持者，還有洪秀柱這類近乎紅統的黨內勢力，過往國民黨因為怕流失這些「基本盤」而持續提出與台灣主流民意越來越遙遠的兩岸論述，實質的讓這個曾經百年大黨逐漸凋零。
這篇貼文，就像朱立倫在美國的「親美反共說」一樣，最大阻力並非求刪文的民進黨，而是如何處理自己黨內小眾但強大的聲音，讓這個論述成為國民黨對外心口合一的行事發言依據。
國民黨主席選舉時，看似聲勢強大的朱立倫只得到不足46%的選票，這也是為什麼他需要在選舉提名自己的人，在兩岸事務做不同過往的論述。朱立倫需要把國民黨變成自己的樣子，來證明自己是能將國民黨在台灣重新上架的人。
至於惹怒親中派和地方勢力是會讓國民黨失根，還是重新找回中間派的民意，就留待2022的選舉結果來做分曉了。
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核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。