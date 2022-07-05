【關鍵眼中盯】國民黨FB貼文「中華民國是主權獨立國家」，同時震懾了兩群人

朱立倫自2021年10月二度上任中國國民黨主席後，對外發言到選舉提名的驚奇和爭議從未少過，不過從5月底開始，種種舉動也開始出現奇效——即使成功與否尚未知曉，至少創造出國民黨過去難有的話題性。

從桃園提名張善政開始，雖然先迎來一系列黨內地方人士反彈，但也因此間接逼出林智堅空降，讓民進黨支持者起了不少內鬨。

接著，朱立倫在6月初啟動延宕好久的訪美行程，並在美國發表「親美反共」言論，當下民進黨還有點進退失據的批評「到美國就換了腦袋」。結果6月底時，國民黨粉專發表了一個貼文，又震懾了另一群人——或者說是兩群人。

這篇貼文，是在回應國台辦馬曉光「中共當局1949年已經取代中華民國政府，成為全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權」的說法。國民黨貼文圖片上寫著大大的「中華民國是主權獨立國家」，內文並指出：

中華民國一直是主權獨立國家，且實質治理台、澎超過70年

中共當局過去、現在從未統治過台灣

必須說，姑且不考慮其他面向（和為什麼一開始沒寫到金馬），這篇貼文的立場和用詞算是拿捏得恰到好處：針對國台辦「中共取代中華民國」回應「中華民國主權獨立」，並以「中共未曾實際統治台灣」當佐證。

這樣講，一方面符合國民黨的中華民國憲法定義，把絕對的公因數「反統」當作底線，二來也沒有直接碰觸到「台」獨的議題，還把幾乎讓總統蔡英文以「中華民國台灣」端走的神主牌，多拉回一些到自己的庭院。

一則貼文，同時「驚動」兩組人

國民黨這篇貼文造成轟動，甚至許多親綠粉專也都轉貼（雖然背後意義各有不同），有趣的是細看留言內容，基本上有幾大方向：

選舉騙票 是不是被盜帳號 恭喜國民黨華獨 數典忘祖

幾個說法中，親綠人士的反應比較一目瞭然。畢竟國民黨過去不乏髮夾彎，而當一直被包裝成親中賣台的國民黨主動說出「中華民國主權獨立」時，「為選舉而騙」當然是最有力的回擊說法，只是隨著備份後等待刪文的網友逐漸失望，後續也可以觀察這個論述是一次性的表態，還是真的可以變成國民黨未來的兩岸論述主軸。

比較好玩的，反而是部分死忠派國民黨支持者的回應：他們說國民黨竟然台獨了、落入民進黨圈套、數典忘祖、不再值得支持。

這個現象成因並不難解釋，因為過去幾年許多國民黨支持者已被教育成「逢綠必反」，在此之下更難奢求其能了解台獨、華獨、獨華等意義差別。對他們來說，看到主權獨立就想到是台獨，然後就罵國民黨怎麼搞起台獨了。

Photo Credit: 中央社

然而在這兩組相對極端派之外，我覺得更應該探討的，是笑說「國民黨找到流量密碼」的那群人。

仍然有一群人，在期待改過自新的國民黨

其實，就算只單看「國民黨為選舉騙人」說法，也表示這般論述能夠得到民心，因此說服人的關鍵，反而是在貼文之外有沒有辦法真的做到。換句話說，台灣真的也有一群人，在期待改過自新的國民黨。

話雖如此，這也是國民黨最難做的地方。

因為就像那些看到主權獨立就滑坡到台獨的藍營支持者，還有洪秀柱這類近乎紅統的黨內勢力，過往國民黨因為怕流失這些「基本盤」而持續提出與台灣主流民意越來越遙遠的兩岸論述，實質的讓這個曾經百年大黨逐漸凋零。

這篇貼文，就像朱立倫在美國的「親美反共說」一樣，最大阻力並非求刪文的民進黨，而是如何處理自己黨內小眾但強大的聲音，讓這個論述成為國民黨對外心口合一的行事發言依據。

國民黨主席選舉時，看似聲勢強大的朱立倫只得到不足46%的選票，這也是為什麼他需要在選舉提名自己的人，在兩岸事務做不同過往的論述。朱立倫需要把國民黨變成自己的樣子，來證明自己是能將國民黨在台灣重新上架的人。

至於惹怒親中派和地方勢力是會讓國民黨失根，還是重新找回中間派的民意，就留待2022的選舉結果來做分曉了。

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核稿編輯：翁世航