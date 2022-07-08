「最友台日相」安倍晉三遭槍擊送醫搶救，蔡英文譴責暴力，各政黨縣市長送關心
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安倍晉三與故總統李登輝交情甚篤，被形容為「最友台日相」，卸任後常發表友台言論，3月他曾與蔡英文視訊，4月在美國媒體呼籲美國表明防衛台灣決心。
安倍晉三上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良疑遭一名男子持槍槍擊，當場聽到兩聲槍聲，安倍疑遭槍擊流血倒下，似乎胸部中槍，安倍被緊急送往奈良縣立醫院急救，到院前安倍呈現心肺功能停止狀態。目前仍未有近一步消息傳出；有「最友台日本首相」之稱的安倍晉三出事後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和各政黨、各縣市首長紛紛表達關心並嚴正譴責暴力。
安倍晉三在外交政策上，對台灣一直相當友好，與故總統李登輝交情甚篤，被形容為「最友台日相」，即使卸任後，依然經常發表友台言論，曾在去年演講時直言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」」，毫不掩飾挺台態度，中國也為此氣到跳腳。今年3月他曾與蔡英文視訊，4月在美國媒體發表文章，呼籲美國表明防衛台灣決心。5月間的報導指稱，安倍極有可能安排於今年之內訪台。
蔡英文、蘇貞昌表達
蔡英文今（8）日於接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問團後獲知。蔡英文隨後於臉書表示，「相信大家跟我一樣，同樣感到驚訝與不捨。台灣與日本同為民主法治國家，我要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為」。
她表示，安倍不僅是她的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，推動台日關係進展不遺餘力，盼安倍能盡速脫離險境，「希望我們的好朋友，能夠有平安的消息傳來。」
行政院長蘇貞昌指出，日本前首相安倍晉三是台灣的好友，一直在國際上為台灣發聲，也時時為台日友好而努力。他已請外交部轉達全體台灣人民的關心，希望安倍前首相平安度過險境。
預計月底邀請安倍晉三訪台的李登輝基金會，今也發出聲明譴責暴力行為。李登輝基金會董事長李安妮表示，儘管台日無「正式邦交」，兩國的「外交」關係卻更加穩固，安倍前首相功不可沒。原已發函邀請安倍前首相擔任大會學術論壇開幕的演講貴賓，但但現在更重要是請大家一同集氣與祝福安倍，「相信天上的李前總統也正在為安倍祈禱」。
各政黨、各縣市首長紛紛祈願安倍平安
台灣民眾黨透過聲明表示，嚴正譴責任何形式的暴力行為，民主社會溝通應保持理性，尊重不同聲音。民眾黨指出，安倍晉三擔任日本首相期間，多次公開力挺台灣，卸任之後仍持續關注台灣動態，是台日友好的重要推手，一起為安倍晉三祈福，願早日平安脫險。
時代力量透過聲明表示，對此不幸事件深感遺憾與震驚，並為安倍晉三祈福，事件發生在週末參議員選舉前，時機敏感，盼日本警方能早日調查清楚凶嫌的行凶動機並公諸於世。
時代力量指出，安倍晉三於首相任內多次向美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，讓台灣免於被中國入侵的威脅，亦即要美國對海峽兩岸的策略，不該再秉持戰略模糊的立場；安倍晉三曾多次表達台灣與日本，擁有共同的普世價值，時代力量表達敬意並誠摯祝禱平安。
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、黃偉哲及高雄市長陳其邁等在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，安倍晉三多次公開力挺台灣、是台日友好重要推手。
「我們要公開譴責暴力」，柯文哲表示，民主社會應講道理溝通，非以暴力對待，安倍晉三遭暴力攻擊，文明社會無法接受。侯友宜說，非常關心一直以來對台灣展現關心與友好的安倍晉三情況，衷心期盼安倍晉三脫離險境，一切平安。桃園市長鄭文燦說，希望台灣民主好朋友平安，並將槍手繩之以法，為安倍晉三祈福。
「祈願安倍前首相平安度過危機」，陳其邁說，曾與安倍晉三有數面之緣，深刻感受安倍晉三對台日關係的深厚情感與羈絆，是台灣真摯友人。黃偉哲表示，「台灣有事即日本有事」，每個台灣人都記得安倍晉三對台灣的關心，希望安倍晉三撐過難關，台灣人衷心為安倍晉三祈福。
國民黨立委柯志恩也在臉書上表示，安倍一直以來都是我們高雄的朋友，過去曾協助行銷高雄的鳳梨，帶領鳳梨農民走過最艱難的時刻。目前情況尚未明朗，我們也誠心的向安倍前首相及其家屬表達慰問之意。
前交通部長林佳龍則表示，安倍前首相一直是台灣堅定的好友與夥伴。他在任內推動台灣與日本交流的結構性轉變，並將維持台海安定問題納入日本重要政策當中，對促進台日關係做出偉大貢獻。請大家一起為安倍晉三祈福。
除了政治人物外，網路上眾多台灣網友也紛紛替安倍晉三集氣祈福，盼有奇蹟發生。
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核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。