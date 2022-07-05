阿根廷任命「異端經濟學家」為經濟部長，一夜之間民眾瘋搶美元、股市下跌3%

南美國家阿根廷上週末政壇危機連帶造成當地經濟動盪，在前經濟部長古茲曼（Martin Guzman）意外請辭後，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）週日（3日）晚間任命左翼經濟學家巴塔基斯（Silvina Batakis）為該國新任經濟部長，立刻重挫市場信心，該國平行美元匯率（藍美元）週一飆升至史上新高。

任職兩年半、與國際貨幣基金組織（IMF）達成440億美元債務重組協議的古茲曼，週六（2日）出人意料地在推特上宣布辭職，一整個週末政府都在為接替古茲曼的人選進行協商，外界也不斷謠傳可能人選，畢竟這個南美大國目前正面臨全面的經濟危機，通貨膨脹率超過60%，財政赤字居高不下，隨時可能再度面臨與IMF的債務違約。

在超過24小時沒有經濟部長之後，阿根廷總統府發言人於週日晚間於推特上公布，將由前布宜諾斯艾利斯省經濟廳長巴塔基斯出任經濟部長，發言人稱她「是一位著名的經濟學家，於2011年至2015年間擔任布宜諾斯艾利斯省的經濟廳長」，她將於週一就職，將成為阿根廷史上第二位女性經濟部長。

🔴 Silvina Batakis será la nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán. pic.twitter.com/Pz1re0ZtHa — El Destape (@eldestapeweb) July 4, 2022

由於這個人選實在跌破外界眼鏡，巴塔基斯的名字搜尋頓時在Google、Twitter竄紅。

Google trends:

Silvina Batakis pic.twitter.com/56I9y3gSpE — Diego Landi (@dielandi) July 4, 2022

巴塔基斯在布宜諾斯艾利斯前省長希歐里 （Daniel Scioli）任內擔任該省的經濟廳長，與希歐里關係密切，在希歐里2015年角逐總統大選時，巴塔基斯就被認為是可能進入內閣、擔任經濟部長的人選，不過希歐里後來敗給前總統馬克里（Mauricio Macri）。

睽違7年，巴塔基斯在阿根廷經濟最動盪的時刻被推派上任，外界認為是現任副總統克莉絲蒂娜（Cristina Kirchner）的意思。克莉絲蒂娜是阿根廷政壇非常具影響力的人物，她曾兩度擔任阿根廷總統（2007-2015年），她的丈夫基什內爾（Néstor Kirchner）也曾任阿根廷總統。克莉絲蒂娜與前部長古茲曼財政理念不合，雙方衝突不斷，古茲曼指阿根廷面臨財政赤字、必須限縮公共開支，不過克莉絲蒂娜認為必須增加公共支出，以緩解國內的高貧困率。

Silvina Batakis Ministra de Economia.

Es de tierra del fuego, pingüina de Néstor y Cristina,💜💜✌💪 pic.twitter.com/Z2V8KqS1ex — Mufuva (@mufuva) July 4, 2022

【阿根廷副總統克莉絲蒂娜（左）與新任經濟部長巴塔基斯（右）合影】

《路透社》分析，比起古茲曼，巴塔基斯的經濟政策更有可能向克莉絲蒂娜所屬的基什內爾主義（Kirchnerist）靠攏，她的經濟觀點與後者類似，認同政府應控制物價、干預市場、增加稅收（特別是財富稅與繼承稅）；與此前古茲曼和IMF達成 降低財政赤字、增加外匯存底、減少央行融資的協議規定形成鮮明對比。 摩根大通經濟學家指出， 巴塔基斯的任命似乎表明（阿根廷政府） 權力平衡已經倒向基什內爾派，預估 新經濟內閣 可能會與IMF重新談判。

巴塔基斯被媒體稱為「 異端經濟學家」（也稱非主流經濟學），該學派在處理「制度-歷史-社會結構關係」上較主流經濟學激進，而她個人推特置頂貼文似乎反應了這個學派的特點：「我們必得與貧窮對抗，這樣的對抗是透過國家計畫與干預，並且整個社會以此為目標（前進） 。」

當地媒體指出，在阿根廷經濟動盪之際任命一名 「異端」經濟學家，是替經濟現況「火上澆油」，阿根廷的財政；阿根廷交易所債券持有人投資者團體更痛批，「當你的房子著火時，通常最好的做法是打電話給消防局，而不是縱火狂，對吧？」

而在經濟部長任命後，阿根廷平行美元（藍美元）週一開盤立即上漲，售價為280披索（在此之前平行美元的平均購買價格為237披索）；阿根廷股市下跌了3%。

阿根廷嚴格的外幣管制導致民眾願意支付官方匯率兩倍的價錢購買美元， 藍美元的價格波動反映民眾對市場的信心，但此趨勢也導致扭曲了貿易價格並助長了通貨膨脹，也是巴塔基斯就任後即將面對的燙手議題。

🇦🇷🫣 The Dólar Blue surges after the announcement of Martín Guzmán's sudden resignation and the appointment of heterodox economist, Silvina Batakis as economy minister. Even higher levels of Inflation is sure to follow. Chart from @infobae pic.twitter.com/liPHu47xWZ — Nicolás Saldías (@NicSaldias) July 4, 2022

另外阿根廷過去一年通貨膨脹超過60%，創下30年新高，今年通膨率更可能會突破80%。且由於烏克蘭戰爭造成柴油短缺，該國才剛發生 卡車司機的大罷工， 使玉米、大豆等穀物出口陷入癱瘓， 擾亂了當地經濟。

前部長古茲曼的突然離職也讓該國與IMF的談判陷入困境，他預計本週將前往法國與IMF重新談判債務協議。 自1816年脫離西班牙獨立以來，阿根廷已發生9次債務違約，本世紀已發生3次，其中最大的一次違約發生在2001年末。

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核稿編輯：楊士範