氣候變遷釀悲劇：義大利馬爾莫拉達冰川崩塌，擊中登山客釀7死8傷13失蹤

義大利阿爾卑斯山最大冰川週日（3日）發生崩塌，引發的雪崩 造成至少7人死亡、8人受傷，義大利總理德拉吉（ Mario Draghi ）週一表示，這一悲劇毫無疑問的與氣候變遷有關。

週日的雪崩發生在義大利馬爾莫拉達峰（Marmolada），海拔3300多公尺，是義大利阿爾卑斯山脈東部、多洛米蒂山脈的最高峰。馬爾莫拉達峰北面為相對平緩的冰川，有著多洛米蒂山脈唯一的大冰川馬爾莫拉達冰川。

不過在週日，馬爾莫拉達冰川的一大塊冰峰（serac）斷裂，自山坡滾落的雪、冰與岩石擊中一群正在以繩索攀爬的登山者，除了義大利人以外也包含外國人。

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

死亡人數已上升至7人，受傷的8人之中有2人重傷，另有13人失蹤。由於這座山峰目前 太不穩定，救援人員無法步行接近， 週一派出無人機以尋找可能被困在冰下的倖存者。救援人員坦言，這是「這是這座山歷史上第一次發生此類事故」。

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.



Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

義大利總理德拉吉週一來到事故現場，稱所有的義大利人都為這些受難者哀悼。德拉吉表示，這個悲劇確實有不可預測的元素，但絕對也與環境和氣候狀況惡化有關。他也承諾政府將採取應對措施，讓「馬爾莫拉達山上發生的事情不會在義大利再次發生。」

目前尚不清楚是什麼原因導致冰川部分（稱為冰峰）坍塌。 不過搜救服務發言人表示，該地區最近幾天一直在經歷異常高溫， 最近幾天冰川頂峰的溫度已達到攝氏10度，對山頂來說，「 那是極熱」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像（阿爾卑斯救援服務提供） 義大利馬爾莫拉達山的冰川崩塌。

義大利北部地區正面臨70年來最嚴重乾旱，許多主要河流的水位下降了一半以上，而羅馬等城市氣溫也 已經飆升 超過40°C ，不過外界沒有料到的，酷熱導致的悲劇竟發生在高山之上。

義大利米蘭比可卡大學（ Milano-Bicocca University） 地質學家巴科洛（Giovanni Baccolo）指出，「沒有人能預料到像馬爾莫拉達這樣的冰川會有這樣的反應」，他說馬爾莫拉達這樣的冰川被認為是平靜的，預計它們只會縮小，義大利國家研究委員會的 專家幾年前估計，此冰川很可能在25-30年內消失。 巴科洛認為，這次冰峰斷裂的原因可能是去年冬季缺雪，以及今年 夏季開始的酷熱，他稱「2022年夏天有可能成為冰川的完美風暴。」

劍橋大學冰川學教授 克里斯托弗森（ Poul Christoffersen）表示，像馬爾莫拉達這樣高海拔的冰川通常很陡峭，需要依靠攝氏0度以下的低溫才能保持穩定，「 但氣候變化有越來越多的融水，如果水再次結冰就會釋放熱量，使冰變暖，甚至更糟：會讓冰川從岩石下被抬起，導致突然不穩定的崩塌。」

瑞士洛桑大學研究員莫里（ Jacques Mourey） 認為， 熱浪可能是雪崩的導火線，但冰川坍塌可能是氣候變遷長期的影響；他 指出， 隨著天氣越來越暖和，冰的強度越來越小、也越來越弱，「如果你拿-8 °C 的冰試圖打破它，這會比打破正好是0 °C 的冰困難得多。」

巴科洛說， 那些為了避暑而上山的登山客應該開始提防他們冒險的地方。「 那些今年夏天去高山的人要多加小心」他說問題在於，一直以來我們從冰川中讀取的跡象，現在看來「已經不夠了」。

教皇方濟各說，他正在為受害者及其家人祈禱，他也指出，「 我們正在經歷的氣候變化悲劇，應該迫使我們迫切尋求尊重人和自然的新方法。」

I think that while we know how a glacier retreats, we don't know much about how it disappears. What happened on the Marmolada today concerns a glacier considered relatively risk-free.



Non-linear failure of small glaciers may become increasingly common in the near future. pic.twitter.com/fKBsu0wWrY — Giovanni Baccolo (@g_baccolo) July 3, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航