氣候變遷釀悲劇：義大利馬爾莫拉達冰川崩塌，擊中登山客釀7死8傷13失蹤
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義大利總理德拉吉週一來到事故現場，稱所有的義大利人都為這些受難者哀悼。德拉吉表示，這個悲劇確實有不可預測的元素，但絕對也與環境和氣候狀況惡化有關。
義大利阿爾卑斯山最大冰川週日（3日）發生崩塌，引發的雪崩造成至少7人死亡、8人受傷，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）週一表示，這一悲劇毫無疑問的與氣候變遷有關。
週日的雪崩發生在義大利馬爾莫拉達峰（Marmolada），海拔3300多公尺，是義大利阿爾卑斯山脈東部、多洛米蒂山脈的最高峰。馬爾莫拉達峰北面為相對平緩的冰川，有著多洛米蒂山脈唯一的大冰川馬爾莫拉達冰川。
不過在週日，馬爾莫拉達冰川的一大塊冰峰（serac）斷裂，自山坡滾落的雪、冰與岩石擊中一群正在以繩索攀爬的登山者，除了義大利人以外也包含外國人。
死亡人數已上升至7人，受傷的8人之中有2人重傷，另有13人失蹤。由於這座山峰目前太不穩定，救援人員無法步行接近，週一派出無人機以尋找可能被困在冰下的倖存者。救援人員坦言，這是「這是這座山歷史上第一次發生此類事故」。
義大利總理德拉吉週一來到事故現場，稱所有的義大利人都為這些受難者哀悼。德拉吉表示，這個悲劇確實有不可預測的元素，但絕對也與環境和氣候狀況惡化有關。他也承諾政府將採取應對措施，讓「馬爾莫拉達山上發生的事情不會在義大利再次發生。」
目前尚不清楚是什麼原因導致冰川部分（稱為冰峰）坍塌。不過搜救服務發言人表示，該地區最近幾天一直在經歷異常高溫，最近幾天冰川頂峰的溫度已達到攝氏10度，對山頂來說，「那是極熱」。
義大利北部地區正面臨70年來最嚴重乾旱，許多主要河流的水位下降了一半以上，而羅馬等城市氣溫也已經飆升超過40°C，不過外界沒有料到的，酷熱導致的悲劇竟發生在高山之上。
義大利米蘭比可卡大學（Milano-Bicocca University）地質學家巴科洛（Giovanni Baccolo）指出，「沒有人能預料到像馬爾莫拉達這樣的冰川會有這樣的反應」，他說馬爾莫拉達這樣的冰川被認為是平靜的，預計它們只會縮小，義大利國家研究委員會的專家幾年前估計，此冰川很可能在25-30年內消失。巴科洛認為，這次冰峰斷裂的原因可能是去年冬季缺雪，以及今年夏季開始的酷熱，他稱「2022年夏天有可能成為冰川的完美風暴。」
劍橋大學冰川學教授克里斯托弗森（Poul Christoffersen）表示，像馬爾莫拉達這樣高海拔的冰川通常很陡峭，需要依靠攝氏0度以下的低溫才能保持穩定，「但氣候變化有越來越多的融水，如果水再次結冰就會釋放熱量，使冰變暖，甚至更糟：會讓冰川從岩石下被抬起，導致突然不穩定的崩塌。」
瑞士洛桑大學研究員莫里（Jacques Mourey）認為，熱浪可能是雪崩的導火線，但冰川坍塌可能是氣候變遷長期的影響；他指出，隨著天氣越來越暖和，冰的強度越來越小、也越來越弱，「如果你拿-8°C的冰試圖打破它，這會比打破正好是0°C的冰困難得多。」
巴科洛說，那些為了避暑而上山的登山客應該開始提防他們冒險的地方。「那些今年夏天去高山的人要多加小心」他說問題在於，一直以來我們從冰川中讀取的跡象，現在看來「已經不夠了」。
教皇方濟各說，他正在為受害者及其家人祈禱，他也指出，「我們正在經歷的氣候變化悲劇，應該迫使我們迫切尋求尊重人和自然的新方法。」
新聞來源
- Rescue teams scan mountains for missing after Italian glacier collapse（Reuters）
- Rising temperatures reawakening 'placid' Alpine glaciers（Reuters）
- Glacier collapse: Deadly avalanche linked to climate change, says Italy PM Draghi（Euro news）
- Events like Italian glacier collapse likely to increase as planet heats（The Guardian）
延伸閱讀
- 熱浪來襲比正常情況高出攝氏40度，南極1200平方公里冰架完全崩落
- 印度巴基斯坦連日熱浪破40度，小麥歉收、無電可用，專家：考驗人類生存極限
- 科學家警告：若全球暖化升溫1.5°C，幾乎沒有珊瑚礁是安全的
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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