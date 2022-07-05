美國國慶日再爆槍擊案：芝加哥高地公園遊行遭槍手從屋頂掃射，至少6死26傷

美國國慶日（7月4日）當天發生駭人的槍擊事件，芝加哥高地公園（Highland Park）舉行的遊行遭槍手由屋頂朝遊行隊伍開槍，至少6人死亡、26人受傷，嫌犯稍早已被警方帶回拘留。伊利諾州州長普利茲克（J.B. Pritzker）發表聲明痛批，沒有言語可以來形容「那等待著向一群帶小孩慶祝假期的家庭開槍的怪物」。

槍擊事件發生在週一當地時間上午10點14分，地點在高地公園市中心的中央大街和第二街區，當時該區正在舉行國慶遊行，許多人帶著一家人前來觀看。

根據社群網站上流傳的影片，原來席地而坐觀看遊行的民眾，在突然響起的槍聲中倉皇站起來，隨著人群一起逃跑。

Video captures spectators fleeing as gunfire rings out at Fourth of July parade in Highland Park, IL.



At least six people were killed and two dozen seriously hurt; police are searching for the suspect, described as a man between the ages of 18 and 20. https://t.co/C5dCdVAJus pic.twitter.com/pphJbvdPee — ABC News (@ABC) July 4, 2022

另一則影片顯示，正在演出的花車遇到一群朝著反方向跑的民眾，有點困惑地停下來。

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem — Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022

現場目擊者告訴《CNN》他聽到了大約20到30聲槍響，槍聲一共有2波；而《nbcchicago》掌握參與遊行者在社群媒體上發布的影片，先是聽到了11聲槍響，停頓過後接著有23聲槍響，現場目擊者起初以為槍聲是鞭炮聲。

Video from a Highland Park parade shooting witness shows people fleeing as shots are fired. https://t.co/yK1GO6PtrT pic.twitter.com/21IevQEeYT — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 4, 2022

25人受到槍傷，年紀最小只有8歲

槍擊事件導致數百名遊行參與者倉皇而逃，其中有5人當場死亡，1人在醫院死亡。

根據北岸大學衛生系統醫療主任坦普爾（Brigham Temple），一共有26名患者被送往高地公園醫院，其中有25人受到槍傷，患者的年齡從8歲到85歲不等，其中有4-5人為兒童。

嫌犯落網，透過梯子進入公司屋頂犯案

稍早，被列為與此案高度相關、22歲的克里莫三世（Robert E. Crimo III）已經落網。 克里莫被一名北芝加哥官員攔下，雖然他試圖逃逸但最終仍被逮補並拘留， 將被轉移到高地公園警察局。

BREAKING: Highland Park shooter Robert E. Crimo, III has been apprehended and detained by authorities. pic.twitter.com/66Ytm4WeDh — BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 4, 2022

萊克縣警長科維利（Christopher Covelli）表示，槍手是從屋頂上用自動步槍朝遊行隊伍開槍，警方在附近的一家企業屋頂上找到槍枝證據，警方認為嫌犯是用小巷裡的梯子爬上一家企業的屋頂。

科維利也說明槍手似乎是隨機犯案：

這是一個非常可悲的情況，聽起來觀眾是目標，甚至是那些正在遊行的人。槍擊發生時遊行大約進行了四分之三，非常隨機、也非常故意、非常悲傷的一天。

Police are searching for the suspect in the July 4 parade shooting in Highland Park, Illinois, which has left at least 6 people dead https://t.co/aI6hxeeBmC pic.twitter.com/uNLyfnlVSk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 4, 2022

民主黨籍伊利諾州州長普利茲克發表聲明，痛批沒有言語可以來形容「那等待向一群帶著小孩慶祝假期的家庭開槍的怪物；也沒有言語可以形容，那剝奪我們鄰居的希望、夢想和未來的邪惡。我無法用言語來減輕那些倖存下來的人的痛苦。」他強調「我們必須——而且我們將——結束這場槍支暴力的瘟疫」。

總統拜登（Joe Biden）也發表聲明，稱 他正敦促聯邦執法部門協助緊急尋找高地公園大規模槍擊事件的槍手，他也提及最近簽署生效的槍枝管制法案，強調未來「還有很多工作要做，我不會放棄與槍支暴力這場流行病的對抗。」

根據非營利組織 Gun Violence Archive 統整 的數據，這是美國今年發生至少第308起大規模的槍擊事件（該組織將4人以上中槍定義為大規模槍擊事件），其中光是7月的前4天就發生了12起；而7月4日當天除了芝加哥高地公園槍擊案外，還有維吉尼亞州首府里奇蒙市、密蘇里州的 堪薩斯城、以及芝加哥別處一共4起 大規模槍擊事件。

高地公園郊區人口約3萬人， 位於芝加哥以北的密西根湖沿岸 ， 擁有豪宅和廣闊的湖畔莊園，長期以來一直吸引著富人入住。根據《CNN》當地居民平 均收入約9萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是美國平均收入的3倍。

Highland Park July 4th parade shooting was 'like a war zone,' witness sayshttps://t.co/31VniCflGT — Fox News (@FoxNews) July 4, 2022

A child's bicycle, a stroller and portable chairs are left behind on Central Avenue near the scene of the shooting in the Chicago suburb of Highland Park pic.twitter.com/tVoNq6uDxZ — Reuters (@Reuters) July 4, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航