美國國慶日再爆槍擊案：芝加哥高地公園遊行遭槍手從屋頂掃射，至少6死26傷
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美國芝加哥高地公園的國慶遊行發生了槍擊事件，至少有6人喪生，超過20人受傷。這是美國今年至少發生第308起大規模的槍擊事件，槍手仍然在逃。
美國國慶日（7月4日）當天發生駭人的槍擊事件，芝加哥高地公園（Highland Park）舉行的遊行遭槍手由屋頂朝遊行隊伍開槍，至少6人死亡、26人受傷，嫌犯稍早已被警方帶回拘留。伊利諾州州長普利茲克（J.B. Pritzker）發表聲明痛批，沒有言語可以來形容「那等待著向一群帶小孩慶祝假期的家庭開槍的怪物」。
槍擊事件發生在週一當地時間上午10點14分，地點在高地公園市中心的中央大街和第二街區，當時該區正在舉行國慶遊行，許多人帶著一家人前來觀看。
根據社群網站上流傳的影片，原來席地而坐觀看遊行的民眾，在突然響起的槍聲中倉皇站起來，隨著人群一起逃跑。
另一則影片顯示，正在演出的花車遇到一群朝著反方向跑的民眾，有點困惑地停下來。
現場目擊者告訴《CNN》他聽到了大約20到30聲槍響，槍聲一共有2波；而《nbcchicago》掌握參與遊行者在社群媒體上發布的影片，先是聽到了11聲槍響，停頓過後接著有23聲槍響，現場目擊者起初以為槍聲是鞭炮聲。
25人受到槍傷，年紀最小只有8歲
槍擊事件導致數百名遊行參與者倉皇而逃，其中有5人當場死亡，1人在醫院死亡。
根據北岸大學衛生系統醫療主任坦普爾（Brigham Temple），一共有26名患者被送往高地公園醫院，其中有25人受到槍傷，患者的年齡從8歲到85歲不等，其中有4-5人為兒童。
嫌犯落網，透過梯子進入公司屋頂犯案
稍早，被列為與此案高度相關、22歲的克里莫三世（Robert E. Crimo III）已經落網。克里莫被一名北芝加哥官員攔下，雖然他試圖逃逸但最終仍被逮補並拘留，將被轉移到高地公園警察局。
萊克縣警長科維利（Christopher Covelli）表示，槍手是從屋頂上用自動步槍朝遊行隊伍開槍，警方在附近的一家企業屋頂上找到槍枝證據，警方認為嫌犯是用小巷裡的梯子爬上一家企業的屋頂。
科維利也說明槍手似乎是隨機犯案：
這是一個非常可悲的情況，聽起來觀眾是目標，甚至是那些正在遊行的人。槍擊發生時遊行大約進行了四分之三，非常隨機、也非常故意、非常悲傷的一天。
民主黨籍伊利諾州州長普利茲克發表聲明，痛批沒有言語可以來形容「那等待向一群帶著小孩慶祝假期的家庭開槍的怪物；也沒有言語可以形容，那剝奪我們鄰居的希望、夢想和未來的邪惡。我無法用言語來減輕那些倖存下來的人的痛苦。」他強調「我們必須——而且我們將——結束這場槍支暴力的瘟疫」。
總統拜登（Joe Biden）也發表聲明，稱他正敦促聯邦執法部門協助緊急尋找高地公園大規模槍擊事件的槍手，他也提及最近簽署生效的槍枝管制法案，強調未來「還有很多工作要做，我不會放棄與槍支暴力這場流行病的對抗。」
根據非營利組織Gun Violence Archive統整的數據，這是美國今年發生至少第308起大規模的槍擊事件（該組織將4人以上中槍定義為大規模槍擊事件），其中光是7月的前4天就發生了12起；而7月4日當天除了芝加哥高地公園槍擊案外，還有維吉尼亞州首府里奇蒙市、密蘇里州的堪薩斯城、以及芝加哥別處一共4起大規模槍擊事件。
高地公園郊區人口約3萬人，位於芝加哥以北的密西根湖沿岸，擁有豪宅和廣闊的湖畔莊園，長期以來一直吸引著富人入住。根據《CNN》當地居民平均收入約9萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是美國平均收入的3倍。
新聞來源
- Manhunt underway for gunman after mass shooting at July 4th parade in Highland Park, Illinois（CNN）
- 6 Dead, 24 Injured in Shooting at Highland Park Fourth of July Parade, Shooter at Large（nbcchicago）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。