台版捍衛戰士：前空軍副司令談「穿越中央山脈低空炸射」高難度訓練，「前後10分鐘，生死有別」
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李廷盛今天告訴《中央社》記者，現實中的訓練遠比電影畫面還要危險，台灣空軍的飛行訓練甚至比美軍還要扎實，例如美軍訓練主要在沙漠，但台灣當年就在中央山脈，更貼近真實狀況。
（中央社）《捍衛戰士》（Top Gun）續集席捲全球，主角駕駛戰機穿越山谷低空炸射畫面讓觀眾血脈賁張。「前後10分鐘，生死有別」，前空軍副司令李廷盛中將指出，美軍訓練選沙漠，台灣是穿越中央山脈演練炸射，「只要讓敵人覺得你危險，你就成功了」。
假想敵中隊（空軍46中隊）的低空炸射科目，是空軍最出名的高難度訓練科目。F-5戰機為演練避免遭雷達偵測，須從花東縱谷高角度迅速爬升，翻過3668公尺高的關山，藉由地形掩護再俯衝至屏東外海進行炸射；因危險性太高，1架F-5於民國78年1月失事後，空軍便暫停此科目迄今。
前空軍副司令李廷盛中將民國82年曾撰文回憶，炸射班學員於78年1月27日舉行「畢業考」，演練陸上低空模擬出擊訓練（SAT），戰機從志航基地起飛出海後、先往北飛行，至花蓮再轉進花東縱谷，沿著秀姑巒溪一路向南。
根據航線設計，由於通過瑞穗大橋時誤差一分鐘，當轉向玉里時迅速加速至480浬（約時速890公里）以修正誤差值，花東縱谷景物在機腹下呼嘯而過；飛抵大關山區，戰機一個高速滾轉順勢沿著山崖峭壁俯衝而下，荖濃溪山谷盡收眼底。
李廷盛在文中寫道，飛抵六龜後，高屏大溪開闊地形令人迷惑，太多的小鎮、橋及溪流導致沒有參考點，經教官提醒要掌握航向、速度、高度正確；飛至餉潭村拉升，偏角60度轉向靶場，目標在光網內按下發射電門，瞬間串串2.75吋火箭飛向目標。
炸射訓練最驚險處在於，全程均須保持在山稜線以下，藉以模擬躲避敵方雷達偵測。為此，每名受測飛官都有一張SAT航線圖，載明山頭與山頭之間的等高線，從航線設計到模擬飛行都必須相當清楚，並要在腦海裡一幕幕逼真演出。
李廷盛在文中透露，當年曾詢問教官，為何這個科目不採同乘試飛，先藉此熟悉所有地標地物，教官僅淡淡地回答：「戰術出擊任務，敵人是不會給你機會的。」
「前後10分鐘，生死有別」。李廷盛回憶說，他落地後才知道同組另一架F-5失蹤，而雙方的飛行時間僅僅相差10分鐘。此事故造成劉茂安上尉、46中隊戰術專精班教官吳天柱上尉殉職，機體殘骸多年後才在南橫深山尋獲；而當年，吳天柱上尉的女兒才8個月大。
李廷盛今天告訴《中央社》記者，現實中的訓練遠比電影畫面還要危險，台灣空軍的飛行訓練甚至比美軍還要扎實，例如美軍訓練主要在沙漠，但台灣當年就在中央山脈，更貼近真實狀況。
至於進行如此危險科目原因，他說：「只要讓敵人覺得你危險（因為經歷過高難度訓練），你就成功了」。
李廷盛說，當年會想撰寫這段訓練過程，最重要原因，是想讓現代年輕人能有學習榜樣，讓他們了解台灣能擁有多年和平，都是靠國軍不斷精進訓練而來；就如同《捍衛戰士》主角在電影裡，帶領年輕人一棒接一棒保護國家，「國軍也是如此」。
談及電影，李廷盛透露，當年柱子教官（吳天柱）才8個月大的女兒，近期因為觀看了《捍衛戰士》續集，特別與李廷盛等人見面，感謝書寫紀錄當天訓練過程。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。