台版捍衛戰士：前空軍副司令談「穿越中央山脈低空炸射」高難度訓練，「前後10分鐘，生死有別」

（中央社）《捍衛戰士》（Top Gun）續集席捲全球，主角駕駛戰機穿越山谷低空炸射畫面讓觀眾血脈賁張。「前後10分鐘，生死有別」，前空軍副司令李廷盛中將指出，美軍訓練選沙漠，台灣是穿越中央山脈演練炸射，「只要讓敵人覺得你危險，你就成功了」。

假想敵中隊（空軍46中隊）的低空炸射科目，是空軍最出名的高難度訓練科目。F-5戰機為演練避免遭雷達偵測，須從花東縱谷高角度迅速爬升，翻過3668公尺高的關山，藉由地形掩護再俯衝至屏東外海進行炸射；因危險性太高，1架F-5於民國78年1月失事後，空軍便暫停此科目迄今。

F-5型戰機，Photo Credit: 中央社 F-5型戰機

前空軍副司令李廷盛中將民國82年曾撰文回憶，炸射班學員於78年1月27日舉行「畢業考」，演練陸上低空模擬出擊訓練（SAT），戰機從志航基地起飛出海後、先往北飛行，至花蓮再轉進花東縱谷，沿著秀姑巒溪一路向南。

根據航線設計，由於通過瑞穗大橋時誤差一分鐘，當轉向玉里時迅速加速至480浬（約時速890公里）以修正誤差值，花東縱谷景物在機腹下呼嘯而過；飛抵大關山區，戰機一個高速滾轉順勢沿著山崖峭壁俯衝而下，荖濃溪山谷盡收眼底。

李廷盛在文中寫道，飛抵六龜後，高屏大溪開闊地形令人迷惑，太多的小鎮、橋及溪流導致沒有參考點，經教官提醒要掌握航向、速度、高度正確；飛至餉潭村拉升，偏角60度轉向靶場，目標在光網內按下發射電門，瞬間串串2.75吋火箭飛向目標。

炸射訓練最驚險處在於，全程均須保持在山稜線以下，藉以模擬躲避敵方雷達偵測。為此，每名受測飛官都有一張SAT航線圖，載明山頭與山頭之間的等高線，從航線設計到模擬飛行都必須相當清楚，並要在腦海裡一幕幕逼真演出。

Photo Credit: 中央社 已解編的空軍假想敵中隊名聞海外，前空軍副司令李廷盛（圖）曾任其成員。 （李廷盛提供）

李廷盛在文中透露，當年曾詢問教官，為何這個科目不採同乘試飛，先藉此熟悉所有地標地物，教官僅淡淡地回答：「戰術出擊任務，敵人是不會給你機會的。」

「前後10分鐘，生死有別」。李廷盛回憶說，他落地後才知道同組另一架F-5失蹤，而雙方的飛行時間僅僅相差10分鐘。此事故造成劉茂安上尉、46中隊戰術專精班教官吳天柱上尉殉職，機體殘骸多年後才在南橫深山尋獲；而當年，吳天柱上尉的女兒才8個月大。

李廷盛今天告訴《中央社》記者，現實中的訓練遠比電影畫面還要危險，台灣空軍的飛行訓練甚至比美軍還要扎實，例如美軍訓練主要在沙漠，但台灣當年就在中央山脈，更貼近真實狀況。

至於進行如此危險科目原因，他說：「只要讓敵人覺得你危險（因為經歷過高難度訓練），你就成功了」。

李廷盛說，當年會想撰寫這段訓練過程，最重要原因，是想讓現代年輕人能有學習榜樣，讓他們了解台灣能擁有多年和平，都是靠國軍不斷精進訓練而來；就如同《捍衛戰士》主角在電影裡，帶領年輕人一棒接一棒保護國家，「國軍也是如此」。

談及電影，李廷盛透露，當年柱子教官（吳天柱）才8個月大的女兒，近期因為觀看了《捍衛戰士》續集，特別與李廷盛等人見面，感謝書寫紀錄當天訓練過程。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》 好萊塢男星湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》全球票房已破10億美元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航