LLB亞太區少棒賽擊敗韓國：台灣睽違7年挺進美國威廉波特世界賽，球員、教練淚灑球場

（中央社）2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權，比賽於6月29日在韓國開打，北市福林首戰不敵地主韓國隊，接著接連擊敗紐西蘭、關島、菲律賓。

昨（4）日冠軍戰與地主韓國隊交手，北市福林廖芫豎投打俱佳，先發完投6局無失分，3局適時安打、靠著失誤跑回致勝分，率隊以1比0拿勝、將前進美國威廉波特打世界賽。

北市福林前2局僅敲出1支安打，3局再有攻勢，2人出局後廖芫豎敲出中外野方向二壘打，靠著韓國隊回傳夾殺守備失誤、廖芫豎跑回致勝分。

廖芫豎扛起先發投手重責、投球表現也很亮眼，直到4局才被敲出第1支安打是長打，但連飆3次三振、穩守不失分，今天先發完投6局，僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，投打俱佳是球隊搶勝功臣。

最終，北市福林3局攻下1分，6局上打完1比0領先，6局下韓國隊進攻三壘方向滾地球，一開始壘審比出界外手勢，之後又改比界內，讓韓國跑出內野安打，北市福林球員不受影響、穩守奪冠。

由北市福林拿下冠軍、取得亞太區代表權，這也是繼2015年後台灣球隊再度拿下亞太區代表權、將前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽。

Photo Credit: 中央社 2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽冠軍戰北市福林國小取得亞太區代表權，將前進美國威廉波特打世界賽。圖為北市福林2日出賽畫面。

副總統賴清德得知捷報後，在社群發文表達恭喜之意。寫下「這是自 2015 年後，台灣代表隊再闖威廉波特世界賽。特別是疫情期間，出國多天的比賽，並不是一件容易的事情，感謝教練與隨團成員，協助解決各種困難，也特別感謝選手們快速適應、發揮堅強戰力、展現團隊精神，讓世界再次看到台灣。」 賴清德說，接下來，選手們將於8月17日至28日，出征美國少棒聖地威廉波特，一起為台灣代表隊加油打氣！

挺過後半局爭議判決奪冠，球員、教練淚灑球場

LLB亞太區少棒賽冠軍戰最後半局爭議判決，北市福林小將沒有受影響、順利奪冠，球員、教練淚灑球場，總教練章子健表示，「謝謝球員帶我們去威廉波特」，睽違7年的冠軍非常感動。

總教練章子健接受《中央社》採訪表示，6局狀況有點奇怪，球員心情難免有波動，但一直鼓勵他們不要受到影響，只能硬著頭皮繼續，還好球員們有穩住，最後用再見雙殺拿下冠軍，「球員們的表現非常好，謝謝小朋友帶我們去威廉波特」。

章子健表示，出發前設定和情蒐的對手就是韓國，預賽不敵韓國、今天再碰頭，「大家都戰到最後一秒鐘」，台灣上一次拿下LLB亞太區代表權參加世界賽是2015年，之後包括中平、東園、龜山、仁善等隊都在亞太區爭代表權失利。

「7年了，台灣這些基層教練都很期待我們可以重返威廉波特，比賽期間一直有關心電話，我們也不負使命。」章子健感謝所有關心球隊的人，期許球員到美國除了球技穩定發揮，也能享受比賽。

受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，章子健表示，從集訓到出國比賽，採類似泡泡的模式，大家一個多月沒有回家了，都很辛苦，很開心有好的結果，球隊預計今（5）日下午抵台，隔離檢疫後休息幾天、持續備戰8月中在美國威廉波特舉行的LLB世界少棒錦標賽。

章子健感謝陽信銀行在旅費上支助，也要感謝台北市政府、謝國城棒球文教基金會，還有此次的翻譯兼隊醫張南雄博士，「他給我們很大的幫助，是奪冠的幕後功臣之一。」

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航